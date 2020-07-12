Двох українських воїнів поранено внаслідок мінометного обстрілу терористів на Донбасі, - штаб
Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок обстрілу найманців РФ поблизу селища Опитне в Донецькій області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу Операції об'єднаних сил
"12 липня, в черговий раз проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об'єднаних сил неподалік Опитного в Донецькій області.
В результаті обстрілу двоє українських захисників зазнали осколкових поранень", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що військовим надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали до лікувального закладу.
Українські захисники відкрили у відповідь вогонь. Втрати окупантів уточнюються.
