Двох українських воїнів поранено внаслідок мінометного обстрілу терористів на Донбасі, - штаб

Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок обстрілу найманців РФ поблизу селища Опитне в Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу Операції об'єднаних сил

"12 липня, в черговий раз проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об'єднаних сил неподалік Опитного в Донецькій області.

В результаті обстрілу двоє українських захисників зазнали осколкових поранень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що військовим надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали до лікувального закладу.

Українські захисники відкрили у відповідь вогонь. Втрати окупантів уточнюються.