УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3469 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 664 19

Двох українських воїнів поранено внаслідок мінометного обстрілу терористів на Донбасі, - штаб

Двох українських воїнів поранено внаслідок мінометного обстрілу терористів на Донбасі, - штаб

Двоє українських воїнів зазнали осколкових поранень унаслідок обстрілу найманців РФ поблизу селища Опитне в Донецькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу Операції об'єднаних сил

"12 липня, в черговий раз проігнорувавши мирні домовленості, збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру і станкових протитанкових гранатометів по позиціях Об'єднаних сил неподалік Опитного в Донецькій області.

В результаті обстрілу двоє українських захисників зазнали осколкових поранень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що військовим надали першу медичну допомогу і оперативно евакуювали до лікувального закладу.

Також читайте: Трьох українських воїнів поранено на Донбасі, знищено чотирьох терористів, зафіксовано 7 обстрілів, - штаб ООС

Українські захисники відкрили у відповідь вогонь. Втрати окупантів уточнюються.

Автор: 

обстріл (30361) поранення (2833) Донецька область (9336) операція Об’єднаних сил (6725)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Швидкого одужання нашим хлопчикам
показати весь коментар
12.07.2020 11:23 Відповісти
+3
Стугной по миномётам - табу?
показати весь коментар
12.07.2020 11:20 Відповісти
+3
Скільки то може продовжуватись? Треба на кожний пшик відповідати таким шквалом всього що є в наявності, або майже всього, щоб там зосталось тільки попелище. Тоді і тільки тоді вони стріляти перестануть. Якщо своїх можливостей не вистачає то можна домовитись з американцями напр. щоб допомогли, чи не вони є виною того що відбувається? Чи не вони примусили Україну відмовитись від боєголовок? Тепер хай виконують обіцянки. А якщо не хочуть, то виготовити нові боєголовки, знання в України є, можливість теж.
показати весь коментар
12.07.2020 12:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякую, стрелок, твоїм батькам, що народили розумного сина.
показати весь коментар
12.07.2020 14:36 Відповісти
Стугной по миномётам - табу?
показати весь коментар
12.07.2020 11:20 Відповісти
Швидкого одужання нашим хлопчикам
показати весь коментар
12.07.2020 11:23 Відповісти
Скільки то може продовжуватись? Треба на кожний пшик відповідати таким шквалом всього що є в наявності, або майже всього, щоб там зосталось тільки попелище. Тоді і тільки тоді вони стріляти перестануть. Якщо своїх можливостей не вистачає то можна домовитись з американцями напр. щоб допомогли, чи не вони є виною того що відбувається? Чи не вони примусили Україну відмовитись від боєголовок? Тепер хай виконують обіцянки. А якщо не хочуть, то виготовити нові боєголовки, знання в України є, можливість теж.
показати весь коментар
12.07.2020 12:09 Відповісти
Смерть російсько-фашистським окупантам! Смерть російським нацистам!
показати весь коментар
12.07.2020 14:39 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!

Двох українських воїнів поранено внаслідок мінометного обстрілу терористів на Донбасі, - штаб - Цензор.НЕТ 9962
показати весь коментар
12.07.2020 21:09 Відповісти
 
 