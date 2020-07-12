УКР
Новини Агресія Росії проти України
Понад десять Т-64 і "Гіацинт С" російських найманців зафіксовано на Донбасі з порушенням лінії відведення, - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) біля Лутугиного (на південному заході від Луганська) зафіксувала одинадцять танків Т-64, а також 152-міліметрову самохідну гаубицю 2С5 "Гіацинт С" з порушенням лінії відведення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"10 липня 2020 року під час спостережного польоту БПЛА представників Місії зафіксував на території об'єкта поблизу непідконтрольного урядові України селища Лутугине Луганської області, одинадцять танків Т-64, а також 152 міліметрову самохідну гаубицю 2С5 "Гіацинт С"", - сказано в повідомленні.

Також УС СЦКК наголошує, що окупанти продовжують нарощувати мінні поля в прямій близькості до ділянки розведення сил та засобів "Петрівське".

Спостерігачі УС СЦКК підкреслили, що "з метою приховування озброєння та військової техніки, російські окупанти зривають заплановані спостережні польоти Місії, шляхом обстрілів зі стрілецької зброї безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ".

Донбас (22360) СЦКК (642) найманці рф (2071) операція Об’єднаних сил (6725)
+19
Не мешайте лягушонке видеть мир
показати весь коментар
12.07.2020 11:21 Відповісти
+16
Нахер там вообще нужно это ОБСЕ? Какой от него толк? Зачем нам эта поминутная статистика: обстреляли 7 раз, увидели 10 танков? Всё это имеет смысл только в одном случае: нарушил - будешь наказан (пусть даже экономически, но это же нигде не предусмотрено), снова нарушил - снова наказан. В противном случае, вся писанина и сообщения - как гороскоп по радио - чтобы занять эфирное время.
показати весь коментар
12.07.2020 11:39 Відповісти
+7
Ща сивоха туда съездит, рванёт рубаху на мощной груди,вытряхнет мочу из штанов и русня в панике разбежится.
показати весь коментар
12.07.2020 11:27 Відповісти
2 САУ подбили недавно и 8 трупов , лапти опять напрашиваются
показати весь коментар
12.07.2020 11:21 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%B6 Экипаж , чел.5 , двоим повезло
показати весь коментар
12.07.2020 11:22 Відповісти
Тікали поперед лаптєй.
показати весь коментар
12.07.2020 11:25 Відповісти
Лапти после обнуления получили новое название ОБНУЛЁННЫЕ,что для парши характерно
показати весь коментар
12.07.2020 12:10 Відповісти
Тут була гіфка де кицька лягушонку ХРЯСЬ і всьо.
показати весь коментар
12.07.2020 11:24 Відповісти
ты хотел сказать мухе зеленой мир в глазах путина
показати весь коментар
12.07.2020 11:24 Відповісти
Пфф. Здивували.
показати весь коментар
12.07.2020 11:21 Відповісти
а хто у нас СЦКК? - всегда было обесьё или оно устало и забило?
показати весь коментар
12.07.2020 11:24 Відповісти
КПСС
показати весь коментар
12.07.2020 11:25 Відповісти
звучит как Серьезный Цука Комитет Как - обычно сажать будут?
показати весь коментар
12.07.2020 11:28 Відповісти
Яка там лінія ! Вони вже облаштувались на опорниках,залишених ЗСУ після розведення Зєлєнского.
показати весь коментар
12.07.2020 11:25 Відповісти
Юрочка,а ты бы съездил, посмотрел,убедился...Зачем с чужих слов и своих домыслов строить картинку?Ах,да короновирус,не пускают.Вот незадача.
показати весь коментар
12.07.2020 12:16 Відповісти
Очевидно,тобі потрібні докази ? На менше,ніж фото-відео з окупантами,з геолокацією не погодишся ? От незадача,доведеться споряджати розвідгрупу ,щоб переконати Васю.
показати весь коментар
12.07.2020 12:31 Відповісти
А шо собі думає гавнокомандуючий?
показати весь коментар
12.07.2020 11:33 Відповісти
"Какаяразница"
показати весь коментар
12.07.2020 11:37 Відповісти
ему не докладывают...у него нет допуска к секретным материалам...
показати весь коментар
12.07.2020 11:40 Відповісти
Опікуни не дозволяють?
показати весь коментар
12.07.2020 11:41 Відповісти
Як скаже Єрмак з Мєндєльшєю, тік і буде.
показати весь коментар
12.07.2020 12:02 Відповісти
а шо йому думать ... за нього в мацкві думають , його діло следовать указкам .
показати весь коментар
12.07.2020 11:40 Відповісти
А не хрєна !!))
показати весь коментар
12.07.2020 11:42 Відповісти
Зеленский утвердил на пост вице-премьер-министра по оборонно-промышленному комплексу Олега Уруского.
Выиграл кандидат, который... в конкурсе вообще не участвовал!
Олег Уруский - бывший глава Государственного космического агентства, директор фирмы "Прогресстех", учредителем которой является гражданин РФ Владимир Кульчицкий Источник: https://censor.net/b3207528
показати весь коментар
12.07.2020 11:46 Відповісти
Так там половина кацапов
показати весь коментар
12.07.2020 11:56 Відповісти
Когда санкции против раши продлевают, ссылаются в том числе и на данные наблюдения ОБСЕ, так что нужны они там только для того, чтоб наблюдать и регистрировать, не надо путать их с какими-то силами вооружённого реагирования.
показати весь коментар
12.07.2020 14:54 Відповісти
"Незалежна і суверенна Україна є ключем до євроатлантичної безпеки". https://www.nato.int/docu/review/uk/articles/2020/07/08/nezaleyona-suverenna-ukrana-klyuchem-do-vroatlantichno-bezpeki/index.html
показати весь коментар
12.07.2020 11:42 Відповісти
Тому від думки про євроінтеграцію України в москалів починається загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!)))
показати весь коментар
12.07.2020 11:47 Відповісти
Які це найманці? Це російськ регулярні окупаційні війська. Цензор брехун.
показати весь коментар
12.07.2020 11:45 Відповісти
бреше и не красние
показати весь коментар
12.07.2020 11:47 Відповісти
ЭТА БИЗАБРАЗИЯ ! ПАЗВАНЮ БАКАНАВУ !
Понад десять Т-64 і "Гіацинт С" російських найманців зафіксовано на Донбасі з порушенням лінії відведення, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2737
показати весь коментар
12.07.2020 12:00 Відповісти
Нужно мирно идти советскому народу Украины в Донецк с плакатами " Нам надоела война!" и враг побежит
показати весь коментар
12.07.2020 12:14 Відповісти
В прошлом году, одна особь, говорило так- "нужно голосовать за Смешного, этот бардак надоел, если Хутин не хочет подписывать мир с Порошенко, значит нужно его менять." Сегодня говорит, что на выборы не ходило, была на работе.
показати весь коментар
12.07.2020 12:17 Відповісти
Вони мабуть заблукали?
показати весь коментар
12.07.2020 12:09 Відповісти
То мишебратья
показати весь коментар
12.07.2020 12:25 Відповісти
Скільки то може продовжуватись? Треба на кожний пшик відповідати таким шквалом зі всього що є в наявності, або майже всього, щоб там зосталось тільки попелище. Тоді і тільки тоді вони стріляти перестануть. Якщо своїх можливостей не вистачає то можна домовитись з американцями напр. щоб допомогли, чи не вони є виною того що відбувається? Чи не вони примусили Україну відмовитись від боєголовок? Тепер хай виконують обіцянки. А якщо не хочуть, то виготовити нові боєголовки, знання в України є, можливість теж. На Північну Корею ніхто не нападає.
показати весь коментар
12.07.2020 12:36 Відповісти
Хвантозер
показати весь коментар
12.07.2020 12:44 Відповісти
Тссс! Не спугните! Латвийская пресса пишет, что Украина получила разрешение https://www.sargs.lv/lv/konfliktu-zonas/2020-07-10/ukraina-sanemusi-atlauju-izvietot-prettanku-raketes-javelin-frontes?fbclid=IwAR1CpvbqcFOQbHbW_hnpgBEUaKMD9nkSidYmq9YKzyQg-52CjyG-dOPhHJY Джавелины разместить на ПЕРЕДОВОЙ !
показати весь коментар
12.07.2020 14:48 Відповісти
Рипнуться - Кабздон « буде рад»
показати весь коментар
12.07.2020 15:19 Відповісти
По образцам техники, больше похоже а съемки исторического фильма.
показати весь коментар
12.07.2020 17:50 Відповісти
Это что - из новой шахты расконсервировали?! Во дают, трахтаристы. Раися непричем!
показати весь коментар
12.07.2020 18:06 Відповісти
Зюзя подивись ще раз ***** в очі.
показати весь коментар
12.07.2020 20:18 Відповісти
Зафиксировали? Ну тогда ликвидируйте. Зачем треп разводить?
показати весь коментар
12.07.2020 21:56 Відповісти
 
 