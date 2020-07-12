Понад десять Т-64 і "Гіацинт С" російських найманців зафіксовано на Донбасі з порушенням лінії відведення, - СЦКК

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) біля Лутугиного (на південному заході від Луганська) зафіксувала одинадцять танків Т-64, а також 152-міліметрову самохідну гаубицю 2С5 "Гіацинт С" з порушенням лінії відведення.

про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил.

"10 липня 2020 року під час спостережного польоту БПЛА представників Місії зафіксував на території об'єкта поблизу непідконтрольного урядові України селища Лутугине Луганської області, одинадцять танків Т-64, а також 152 міліметрову самохідну гаубицю 2С5 "Гіацинт С"", - сказано в повідомленні.

Також УС СЦКК наголошує, що окупанти продовжують нарощувати мінні поля в прямій близькості до ділянки розведення сил та засобів "Петрівське".

Спостерігачі УС СЦКК підкреслили, що "з метою приховування озброєння та військової техніки, російські окупанти зривають заплановані спостережні польоти Місії, шляхом обстрілів зі стрілецької зброї безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ".

