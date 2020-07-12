Кількість заявок за програмою доступних кредитів "5-7-9%" перевищила позначку в 8 млрд, - Шмигаль

Кількість заявок за програмою доступних кредитів "5-7-9%" перевищила позначку в 8 мільярдів гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці в Facebook.

"Український бізнес зрозумів, що Урядова програма" 5-7-9% "- це не щось недосяжне, а це інструмент для розвитку власної справи", - написав він.

Також Шмигаль повідомив, що з 16 банків вже видано кредитів на 1,1 млрд. За його словами, більше половини всіх виданих кредитів - це кошти на інвестиційні потреби.

Також читайте: Головне завдання - до кінця року зробити нормальні умови кредитування для бізнесу, - Зеленський

"Це означає, що підприємці бачать можливості, вірять у відновлення економіки і вкладають кошти в розвиток", - підкреслив прем'єр-міністр.



