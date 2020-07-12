Кількість заявок за програмою доступних кредитів "5-7-9%" перевищила позначку в 8 млрд, - Шмигаль
Кількість заявок за програмою доступних кредитів "5-7-9%" перевищила позначку в 8 мільярдів гривень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці в Facebook.
"Український бізнес зрозумів, що Урядова програма" 5-7-9% "- це не щось недосяжне, а це інструмент для розвитку власної справи", - написав він.
Також Шмигаль повідомив, що з 16 банків вже видано кредитів на 1,1 млрд. За його словами, більше половини всіх виданих кредитів - це кошти на інвестиційні потреби.
"Це означає, що підприємці бачать можливості, вірять у відновлення економіки і вкладають кошти в розвиток", - підкреслив прем'єр-міністр.
Візьмуть кредити і як у 2008 (доларові) теріміново "збанкрутують", залишивши державу з носом.
Ці кредити видаюються лише своїм, зеленим хлопцям.
Пороха и Гройсмана вы ненавидите за кейнсианство. Но, сейчас вы летите прямо в пропасть, холуи ахметовские. И вас никто спасать не будет.
Я не знаю кто будет спасать. Разве что какой-нибудь полковник Пиночетенко.
Где вас дефективных размножают! 8 млрд, это всего лишь 2 тыс человек, по ВСЕЙ Украине, из которых, 98% или уже отказали, остальных попросили не заморачиваться, денег нет! КЛОУНЫ- ДАВАЙ В ОМАН НА ГАСТРОЛИ! Покажите хотя бы одного, кто получил кредит))))
На голубом экране.
А если их расходы покроет НБУ то только за счет девальвации гривны которая, поскольку не покрыта произведенными товарами, неминуемо вызовет инфляцию.
Скоро еще больше кредитов раздадут, ведь гос "надсмотрщик", организация, надзирающая за кредиторами, "бубочкой" упразднена. Из Украины выгребают последнее, ох, и грохнется же все это. И куда бежать то тогда будете, Слуги Народные, кому и где вы нужны?