УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3592 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Коронавірус і карантин
816 2

У ЗСУ за добу 2 нові випадки захворювання на COVID-19, хворіє 144 людини, - командування Медсил

У ЗСУ за добу 2 нові випадки захворювання на COVID-19, хворіє 144 людини, - командування Медсил

У Збройних силах України за минулу добу зафіксовано 2 нові випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування Медичних сил ЗСУ.

"Станом на 10:00 12 липня в Збройних силах України хворіє 144 людини на гостру респіраторну хворобу COVID-19, викликану коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужали - 442 людини, летальних випадків - 5", - йдеться в повідомленні медиків.

За минулу добу зареєстровано 2 нові випадки COVID-19. Обидва військовослужбовці (Вінницька та Хмельницька обл.) перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Читайте: Сім областей не готові до послаблення карантину, - МОЗ

Всього на ізоляції (в тому числі самоізоляція) - 535 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби - 43 людини.

Автор: 

армія (3790) карантин (18172) ЗСУ (7844) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Швидкого одужання нашим захисникам
показати весь коментар
12.07.2020 13:27 Відповісти
 
 