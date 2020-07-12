ПЦУ та УПЦ вирішили не проводити хід у 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі, - Ткаченко
Православна церква України і Українська православна церква не проводитимуть хресний хід в 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі в кінці липня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram.
"Наприкінці липня ми відзначимо 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі. Це важлива історична подія для вірян, тому щороку в цей день проходить хресний хід. Та цей рік вніс свої корективи. ПЦУ та УПЦ прийняли рішення не проводити хресний хід. В обох церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину. Таке повідомлення вони оприлюднили на своїх офіційних ресурсах", - зазначив Ткаченко.
Ткаченко схвалив, що предстоятелі православних церков поставилися відповідально до рекомендацій МОЗ і поставили захист здоров'я людей в пріоритет.
Як повідомлялося, православні віряни 28 липня відзначають День хрещення Київської Русі - України і одночасно вшановують пам'ять рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Русі.
Хрещення Київської Русі - України відзначається згідно з Указом Президента від 25 липня 2008 року.
- А трудових резерви бегут!?
Перевірте.
своєї давньої віри, родини і народу русів (русинів). Наша віру назвали поганською.
Велика Русь покарала візантійську орбиту і разом з нею сконала за кілька сторіччя.
так что такое бог? в которого я должен верить...ведь ты веришь в бога...объясни что это..во что надо верить..я не понимаю..
Хотя для идиотов это аксиома..(туда же тора с кораном)
https://myrotvorets.news/rabiv-do-raiu-ne-puskaiut-kliuchi-vid-raiu/
А була там орда, яка захопила Київські землі.
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подививсь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
то не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь.
Переяслав, 18 серпня 1859 р.
Т. Г. Шевченко
НЕ ВЕРЮ!
Обязательно будет, трудящиеся "самоорганизуются"!
Ну,Цензор-не стільки новинний сайт,швидше-дискусійний клуб з домінуючим світоглядом головного редактора.