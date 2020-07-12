УКР
ПЦУ та УПЦ вирішили не проводити хід у 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі, - Ткаченко

Православна церква України і Українська православна церква не проводитимуть хресний хід в 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі в кінці липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram.

"Наприкінці липня ми відзначимо 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі. Це важлива історична подія для вірян, тому щороку в цей день проходить хресний хід. Та цей рік вніс свої корективи. ПЦУ та УПЦ прийняли рішення не проводити хресний хід. В обох церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину. Таке повідомлення вони оприлюднили на своїх офіційних ресурсах", - зазначив Ткаченко.

Ткаченко схвалив, що предстоятелі православних церков поставилися відповідально до рекомендацій МОЗ і поставили захист здоров'я людей в пріоритет.

Як повідомлялося, православні віряни 28 липня відзначають День хрещення Київської Русі - України і одночасно вшановують пам'ять рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Русі.

Хрещення Київської Русі - України відзначається згідно з Указом Президента від 25 липня 2008 року.

Хрещення Київської Русі - України відзначається згідно з Указом Президента від 25 липня 2008 року.

релігія (387) Ткаченко Олександр (509) УПЦ МП (1224) ПЦУ (797)
+12
Гундяевцы,как обычно прокинут. Подонки вроде бойка,новинского и шуфрича должны провести ватное стадо по улицам.
12.07.2020 12:50 Відповісти
+7
Чем тебе томос не угодил ? А понятно, ты же ватно-рпцшный сектант.
12.07.2020 13:13 Відповісти
+5
Никакого УПЦ не существует, или бубочка пришил себе пельмень и окрестился?
12.07.2020 12:40 Відповісти
а че? попы любят показать свою значимость
12.07.2020 12:26 Відповісти
..Як св..Пеця ?
12.07.2020 12:28 Відповісти
Як св.Генератор Випадкових Слів.
12.07.2020 12:29 Відповісти
ПЦУ та УПЦ не мають відношення до Хрещення Русі, бо спадкоємницєю церкви Володимира є УГКЦ. Тому ПЦУ та УПЦ не мають причини ходити хресними ходами по Києву!
12.07.2020 17:05 Відповісти
Що коли Київська Русь прийняла Хрещення і стала метрополією Візантійської церкви від Вселенського Патріархату , то при чому тут в ті часи католицьке підпорядкування ? І ще як хитро завів Ткаченко УПЦ , = українська православна церква , а те що від московського ФСБ патріархату мовчить ? Нас таки готують до капітуляції !!!
12.07.2020 21:30 Відповісти
УГКЦ це частина прадавньої православної церкви Володимира, яка не пішла в підпорядкування самозваним московським патріархам, а відійшла в сопричастя з Римом, але лишилась православною церквою!
13.07.2020 13:31 Відповісти
..Як св..Пеця ? / растёт творчески пропагандист -перепечатник сайтов ДНР и РФ. Уже можно понять суть его жалоб. Не то, что раньше: Вис.....соя !?/ І ця юда ..!? /...На *пецика * ? ...Т /Пральна ...А даффай ......Сіманенка !?...Ні ....Ківу ! Во-о-о-./Так так ...і *сою * пожираю /...*Мальчік Ваня рошенку* -са....! /....ПС ....)))...Товари для *пециків* !? /Так а що там мусолити ? ..*Канкретна (кац) * ! /Оу-у-у...щас-с-с(кац) .../.Соя ......здується мабуть !? / Ну так ..постав *картинку Люлі * !? / Дай *сцилочку*.
12.07.2020 12:46 Відповісти
Из темника выписки?
12.07.2020 14:24 Відповісти
нема часу на хоругвы, по судам биткается
12.07.2020 13:05 Відповісти
Одні вже допоказувались.
12.07.2020 12:28 Відповісти
А Динамо бежит?
12.07.2020 12:30 Відповісти
Трудовие резерви.
12.07.2020 12:31 Відповісти
12.07.2020 12:38 Відповісти
Питав в готелі персонаж Папанова:
- А трудових резерви бегут!?
Перевірте.
12.07.2020 12:40 Відповісти
"Трудовые резервы" - це сказав персонаж Леонова.
12.07.2020 13:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=x02mfcorWUc https://www.youtube.com/watch?v=x02mfcorWUc Перевірив, ви трошки помиляєтесь
12.07.2020 13:22 Відповісти
Как это не проводить7 А где Петруша будет томосом благодатным трясти? Это диверсия какая-то.
12.07.2020 12:34 Відповісти
пока мудями в судах трясет
12.07.2020 13:05 Відповісти
Чем тебе томос не угодил ? А понятно, ты же ватно-рпцшный сектант.
12.07.2020 13:13 Відповісти
Та ради бога. Петин томос, шкура царевны-лягушки, игла, в которой смерть Кащея, чучело волка, на котором Иван-царевич скакал - выплясывай сколько хочешь вокруг этих экспонатов. -
12.07.2020 13:19 Відповісти
+100
12.07.2020 14:25 Відповісти
Володимир Великий хрестив Русь, то була зрада
своєї давньої віри, родини і народу русів (русинів). Наша віру назвали поганською.
Велика Русь покарала візантійську орбиту і разом з нею сконала за кілька сторіччя.
12.07.2020 12:37 Відповісти
Клятий Андроїд
12.07.2020 12:38 Відповісти
Никакого УПЦ не существует, или бубочка пришил себе пельмень и окрестился?
12.07.2020 12:40 Відповісти
Гундяевцы,как обычно прокинут. Подонки вроде бойка,новинского и шуфрича должны провести ватное стадо по улицам.
12.07.2020 12:50 Відповісти
За все проплачено кремлядями.
12.07.2020 12:56 Відповісти
Во время карантина запретить шествие
12.07.2020 13:00 Відповісти
5-та колона ******* вірить тільки в свого бога війни, а попи рпц освячують їхні танки і благословляють у похід на інші країни убивати і грабувати, вселяти віру в комунізм і розширювати по світу російську імперію.
12.07.2020 13:36 Відповісти
Комментируют одни атеисты! Чего совать нос в веру или религию, если сами и рядом не стояли? Комментируйте там где полномочны или осведомлены...
12.07.2020 13:09 Відповісти
А ну ка раскажи мне осведомленный, что такое бог
12.07.2020 13:35 Відповісти
А скажите мне граждане веруищее значение выражения: "Христос воскрес."
12.07.2020 13:50 Відповісти
что такое ты? вся таблица Менделеева...
12.07.2020 14:33 Відповісти
Да вся таблица менделеева...Не отрицаю, но ответа я не услышал...
так что такое бог? в которого я должен верить...ведь ты веришь в бога...объясни что это..во что надо верить..я не понимаю..
12.07.2020 14:58 Відповісти
Личность, а не "что"...Захочешь, найдешь ответ, а не захочешь, будем препираться бесконечно...Библия тебе в помощь и ближайший дом Молитвы...
12.07.2020 15:24 Відповісти
Противоречия в библии сразу показать...или будем действовать указаниям замполита в рясе (шляпе) и тд.
12.07.2020 23:30 Відповісти
Не смеши меня! Противоречия...Это твои недостаточные знания, а не противоречия!
12.07.2020 23:32 Відповісти
Вот это да ...абсолютная истина ...))) не смеши мои тапочки..
Хотя для идиотов это аксиома..(туда же тора с кораном)
12.07.2020 23:34 Відповісти
Всё, перешел на оскорбления? Я с такими умниками 30 лет сталкиваюсь....Даже не буду напрягаться! Захочешь -- найдешь Бога, нет, твоё горе...
12.07.2020 23:37 Відповісти
т.е что такое бог ты не ответил...и не ответишь ..продолжай верить в абсурды дальше..
12.07.2020 23:38 Відповісти
Продолжай верить в прародителя-обезьяну...Перечитай выше переписку...Бисер закончился...
12.07.2020 23:49 Відповісти
https://myrotvorets.news/rabiv-do-raiu-ne-puskaiut-kliuchi-vid-raiu/
12.07.2020 13:13 Відповісти
Киевская Русь это миф придуманный на паребреком, была одна Русь и точка.
12.07.2020 13:15 Відповісти
Так. Бо іншої московської не існувало.
А була там орда, яка захопила Київські землі.
12.07.2020 13:22 Відповісти
Якби то-ти, Богдане п'яний,
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подививсь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.

Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
то не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь.
Переяслав, 18 серпня 1859 р.
Т. Г. Шевченко
12.07.2020 13:58 Відповісти
Как мэто Масковский патриархат - и без крёстного хода?
НЕ ВЕРЮ!
Обязательно будет, трудящиеся "самоорганизуются"!
12.07.2020 13:28 Відповісти
ткаченко провокатор - нет никакого "и" между этими церквями...
12.07.2020 13:36 Відповісти
Не зрозумів,що за дурня ?ПЦУ і УПЦ-це назва однієї церкви.
12.07.2020 14:10 Відповісти
Это уровень модераторов. Они писали ,что цена на ток вырастет. Я у них спросил -на ток чего ,воды ,дерьма, электричества? Они написали ,смысл то понятен. И все.
12.07.2020 14:29 Відповісти
А.Про це. http://www.golos.com.ua/news/118416 З серпня тариф «Укренерго» на передачу електроенергії збільшиться на 54,6% .
Ну,Цензор-не стільки новинний сайт,швидше-дискусійний клуб з домінуючим світоглядом головного редактора.
12.07.2020 16:13 Відповісти
Цензор я не розумію, чому ви не виконуєте закон України, нема УПЦ, РПЦвУ.
12.07.2020 21:32 Відповісти
А яке відношення московська УПЦ має до хрещення Русі? Вони відстають на 500 років і нічого їм робити на нашому святі.
13.07.2020 10:56 Відповісти
 
 