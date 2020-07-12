ПЦУ та УПЦ вирішили не проводити хід у 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі, - Ткаченко

Православна церква України і Українська православна церква не проводитимуть хресний хід в 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі в кінці липня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram.

"Наприкінці липня ми відзначимо 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі. Це важлива історична подія для вірян, тому щороку в цей день проходить хресний хід. Та цей рік вніс свої корективи. ПЦУ та УПЦ прийняли рішення не проводити хресний хід. В обох церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину. Таке повідомлення вони оприлюднили на своїх офіційних ресурсах", - зазначив Ткаченко.

Ткаченко схвалив, що предстоятелі православних церков поставилися відповідально до рекомендацій МОЗ і поставили захист здоров'я людей в пріоритет.

Як повідомлялося, православні віряни 28 липня відзначають День хрещення Київської Русі - України і одночасно вшановують пам'ять рівноапостольного князя Володимира - хрестителя Русі.

Хрещення Київської Русі - України відзначається згідно з Указом Президента від 25 липня 2008 року.

