У Києві рятувальники дістали з водойми на Борщагівці тіло жінки, - ДСНС

Столичні рятувальники дістали з водойми на Борщагівці тіло жінки

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

12 липня, о 01:16 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в протоці Борщагівка, недалеко від Великої Кільцевої дороги, знайдено тіло людини.

На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Тіло жінки 1966 р.н. було на поверхні води на відстані 10 м від берега. За допомогою водолазно-рятувального спорядження, рятувальники дістали тіло і передали слідчо-оперативній групі для встановлення всіх обставин трагічного випадку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Миколаївський прокурор Андрій Крупка загинув у ДТП: під час заміни шини на узбіччі його збила вантажівка. ФОТОрепортаж

Як відзначили в ДСНС, всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло 26 осіб.

Автор: 

Мендель втопилась?
показати весь коментар
12.07.2020 13:08 Відповісти
порошенкина жена втопилась
показати весь коментар
12.07.2020 13:14 Відповісти
А Мендель - жена Зеленского?
показати весь коментар
12.07.2020 13:33 Відповісти
і до гадалки не ходи - поліція напише, що сама втопилась....
показати весь коментар
12.07.2020 13:20 Відповісти
и это кто ж такой глазастый в час ночи оказался ?
показати весь коментар
12.07.2020 15:26 Відповісти
первое что я подумала - как среди ночи на расстоянии 10 метров от берега обнаружить труп??? видимо, вплавь....
показати весь коментар
12.07.2020 15:47 Відповісти
 
 