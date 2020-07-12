У Києві рятувальники дістали з водойми на Борщагівці тіло жінки, - ДСНС

Столичні рятувальники дістали з водойми на Борщагівці тіло жінки

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

12 липня, о 01:16 в оперативно-координаційний центр Головного управління ДСНС України в м.Києві від правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в протоці Борщагівка, недалеко від Великої Кільцевої дороги, знайдено тіло людини.

На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Тіло жінки 1966 р.н. було на поверхні води на відстані 10 м від берега. За допомогою водолазно-рятувального спорядження, рятувальники дістали тіло і передали слідчо-оперативній групі для встановлення всіх обставин трагічного випадку.

Як відзначили в ДСНС, всього з початку 2020 року на водних об'єктах Києва загинуло 26 осіб.