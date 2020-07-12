З початку доби в зоні ООС 8 ворожих обстрілів, найманці застосовують артилерію і міномети, - Міноборони

З початку поточної доби до полудня російсько-окупаційні війська РФ здійснили вже 8 обстрілів у зоні проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

На Луганському напрямку противник вранці застосував артилерійські системи калібру 152 мм поблизу Новотошківського, і 120-мм міномети – неподалік Кримського. Біля Хутора Вільного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку по околицях Авдіївки ворог близько 5-ї години ранку з боку Спартака випустив 12 мін калібру 120 мм і 8 артилерійських боєприпасів 122-го калібру, а після 7-ї з боку Каштанового задіяв станкові і ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Захисників Опитного противник обстріляв зі станкового протитанкового гранатомету, на наших позиціях також розірвалися 4 міни 120-го калібру. В районі Мар’їнки окупанти двічі у ранковий час відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Внаслідок одного із сьогоднішніх ворожих обстрілів двоє українських захисників зазнали осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги воїнів оперативно евакуйовано до лікувального закладу.

Підрозділи операції Об’єднаних сил подавляли активність противника рішучо і жорстко, застосовуючи по його позиціях чергові вогневі засоби.