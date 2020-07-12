УКР
Агресія Росії проти України
З початку доби в зоні ООС 8 ворожих обстрілів, найманці застосовують артилерію і міномети, - Міноборони

З початку поточної доби до полудня російсько-окупаційні війська РФ здійснили вже 8 обстрілів у зоні проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

На Луганському напрямку противник вранці застосував артилерійські системи калібру 152 мм поблизу Новотошківського, і 120-мм міномети – неподалік Кримського. Біля Хутора Вільного окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку по околицях Авдіївки ворог близько 5-ї години ранку з боку Спартака випустив 12 мін калібру 120 мм і 8 артилерійських боєприпасів 122-го калібру, а після 7-ї з боку Каштанового задіяв станкові і ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад десять Т-64 і "Гіацинт С" російських найманців зафіксовано на Донбасі з порушенням лінії відведення, - СЦКК

Захисників Опитного противник обстріляв зі станкового протитанкового гранатомету, на наших позиціях також розірвалися 4 міни 120-го калібру. В районі Мар’їнки окупанти двічі у ранковий час відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

Внаслідок одного із сьогоднішніх ворожих обстрілів двоє українських захисників зазнали осколкових поранень. Після надання першої медичної допомоги воїнів оперативно евакуйовано до лікувального закладу.

Підрозділи операції Об’єднаних сил подавляли активність противника рішучо і жорстко, застосовуючи по його позиціях чергові вогневі засоби.

Міноборони (7633) обстріл (30361) поранення (2833) Донбас (22360) операція Об’єднаних сил (6725)
Топ коментарі
+7
Шансне панство порохоботів вітаю вас з св'ятом Петра и Павла !!!! С начала суток в зоне ООС 8 вражеских обстрелов, наемники применяют артиллерию и минометы, - Минобороны - Цензор.НЕТ 52
12.07.2020 13:39 Відповісти
+4
Ганебна бездіяльність влади.
12.07.2020 13:27 Відповісти
+3
З початку доби в зоні ООС 8 ворожих обстрілів, найманці застосовують артилерію і міномети, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3919

...
12.07.2020 14:04 Відповісти
Ганебна бездіяльність влади.
12.07.2020 13:27 Відповісти
Погано обіймає пуйла?
12.07.2020 13:30 Відповісти
Точна. Собственно сепарогамноиды и не собирались ничего соблюдать. См. историю минска.
И тут мысля, а не ввести ли нам должность свободного охотника серой зоны? Фсье что не соответствует минску, должно уничтожаться. Так понимаю, охотник должен бызть круглосуточным.
12.07.2020 13:30 Відповісти
Главное - перестать стрелять и развести силы. А то кацапы давно границу не двигали.
12.07.2020 13:29 Відповісти
Треба було привітати пуйла з перемогою і поцілуватись.
12.07.2020 13:32 Відповісти
Окрім зовнішніх ворогів, на Східному фронті, маємо і в тилу:
«12 июля 2020. В окружении Зеленского сочли Сенцова «морально прогнившим приспособленцем».
Входящий в окружение президента Украины https://lenta.ru/tags/persons/zelenskiy-vladimir/ Владимира Зеленского советник главы его офиса Михаил Подоляк счел режиссера https://lenta.ru/tags/persons/sentsov-oleg/ Олега Сенцова «морально прогнившим приспособленцем». Об этом он написал в своем https://www.facebook.com/mpodolyak2/posts/937219506717569 Facebook .
Так он отреагировал на выделение Сенцову государством 25 миллионов гривен на съемки фильма «Носорог».».
12.07.2020 13:39 Відповісти
Чисто камуняча формуліровка.
12.07.2020 13:40 Відповісти
комуністи завжди були ворогами України.
12.07.2020 13:45 Відповісти
12.07.2020 13:39 Відповісти
...
12.07.2020 14:04 Відповісти
 
 