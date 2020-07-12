Німеччина запропонувала ЄС запровадити санкції проти Росії за кібератаку на бундестаг у 2015 році
Уряд Німеччини на початку червня запропонував країнам-членам ЄС спільно ввести санкції проти Росії за масштабну кібератаку на німецький бундестаг п'ять років тому, однак рішення з цього питання поки не ухвалено.
Про це повідомило в неділю, 12 липня, агентство dpa з посиланням на копію офіційної відповіді уряду на так званий малий запит фракції Лівої партії в парламенті ФРН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Уряд ФРН вважає, що до кібератаки на бундестаг причетна російська військова розвідка ГРУ. Федеральна прокуратура ФРН 5 травня видала ордер на арешт громадянина РФ Дмитра Бадіна, який "як член хакерської групи АРТ28, імовірно, керував кібератакою на німецький бундестаг в квітні-травні 2015 року".
Якщо країни ЄС приймуть пропозицію Німеччини, це стане першим випадком застосування режиму санкції ЄС за кібератаки - законодавства, прийнятого ще в 2017 році. В офіційній відповіді на запит фракції Лівої партії йдеться, що "федеральний уряд обґрунтував пропозицію про введення санкцій в рамках ЄС матеріалами, отриманими як від розвідслужб, так і з загальнодоступних джерел".
Нагадуємо, в результаті кібератаки на внутрішні мережі німецького бундестагу в 2015 році було викрадено кілька гігабайт даних, в тому числі велика кількість електронних листів з депутатського бюро канцлера. Комп'ютерну систему бундестагу довелося відключити на кілька днів з метою безпеки. Експерти Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) і Федерального відомства з безпеки в сфері інформаційних технологій (BSI) частково реконструювали події п'ятирічної давності і прийшли до висновку, що до викрадення листування можуть бути причетні хакери, пов'язані з Головним управлінням Генштабу ЗС Росії.
