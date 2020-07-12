УКР
Німеччина запропонувала ЄС запровадити санкції проти Росії за кібератаку на бундестаг у 2015 році

Німеччина запропонувала ЄС запровадити санкції проти Росії за кібератаку на бундестаг у 2015 році

Уряд Німеччини на початку червня запропонував країнам-членам ЄС спільно ввести санкції проти Росії за масштабну кібератаку на німецький бундестаг п'ять років тому, однак рішення з цього питання поки не ухвалено.

Про це повідомило в неділю, 12 липня, агентство dpa з посиланням на копію офіційної відповіді уряду на так званий малий запит фракції Лівої партії в парламенті ФРН, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Уряд ФРН вважає, що до кібератаки на бундестаг причетна російська військова розвідка ГРУ. Федеральна прокуратура ФРН 5 травня видала ордер на арешт громадянина РФ Дмитра Бадіна, який "як член хакерської групи АРТ28, імовірно, керував кібератакою на німецький бундестаг в квітні-травні 2015 року".

Якщо країни ЄС приймуть пропозицію Німеччини, це стане першим випадком застосування режиму санкції ЄС за кібератаки - законодавства, прийнятого ще в 2017 році. В офіційній відповіді на запит фракції Лівої партії йдеться, що "федеральний уряд обґрунтував пропозицію про введення санкцій в рамках ЄС матеріалами, отриманими як від розвідслужб, так і з загальнодоступних джерел".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Європарламенті стався масштабний витік конфіденційних даних співробітників, - ЗМІ

Нагадуємо, в результаті кібератаки на внутрішні мережі німецького бундестагу в 2015 році було викрадено кілька гігабайт даних, в тому числі велика кількість електронних листів з депутатського бюро канцлера. Комп'ютерну систему бундестагу довелося відключити на кілька днів з метою безпеки. Експерти Федерального відомства з кримінальних справ (BKA) і Федерального відомства з безпеки в сфері інформаційних технологій (BSI) частково реконструювали події п'ятирічної давності і прийшли до висновку, що до викрадення листування можуть бути причетні хакери, пов'язані з Головним управлінням Генштабу ЗС Росії.

+18
Быстрота реакции просто поразительная...
12.07.2020 13:46 Відповісти
+14
Німцям варто давно визначитись що в них з рабсіянами.
12.07.2020 13:46 Відповісти
+12
Запретите сп-2 это лучшая санкция
12.07.2020 13:47 Відповісти
Німцям варто давно визначитись що в них з рабсіянами.
12.07.2020 13:46 Відповісти
московський холопе, ти взагалі права слова не маєш.
12.07.2020 14:11 Відповісти
Я не розумію одного - чому б німцям не відмовитись від "Північного потоку - 2"? Оце і були б санкції!!!
12.07.2020 14:11 Відповісти
Кто-то не слабо лоббирует интересы владельцев СП-2. Причем за рашысские деньги.
12.07.2020 14:37 Відповісти
Німці євреїв "хитрожопими" називали, а зараз і їх у "житрожопості" "перепльовують"... Росіяни атакували комп"ютерну мережу бундестагу, а санкції ЄС накладать повинна...
12.07.2020 15:57 Відповісти
Быстрота реакции просто поразительная...
12.07.2020 13:46 Відповісти
Ага,как в анекдоте,когда черепаху за водкой послали.
12.07.2020 13:52 Відповісти
немцы извивались как могли - им уже русский иван в рот срёт и ссыт, но немцы упорно хотят от него получить газу
12.07.2020 14:14 Відповісти
Ахіллес і черепаха - одна з найвідоміших апорій (парадоксів) Зенона Елейського. Дійшла до нас через «Фізику» Арістотеля та коментарі Симплікія.
Швидконогий Ахіллес ніколи не зможе наздогнати черепаху. Нехай на початку руху їх розділяє відстань a, і Ахіллес біжить у k разів швидше за черепаху. Доки Ахіллес пробіжить цей проміжок довжиною a, черепаха встигне відповзти від нього на відстань a/k. Коли Ахіллес пробіжить і цей проміжок a/k, черепаха відповзе на відстань a/k2, і так далі. Таким чином, Ахіллес ніколи не наздожене черепаху, бо між ними завжди буде деяка відстань.
12.07.2020 14:07 Відповісти
Неопровержимые доказательства собирали?
12.07.2020 14:14 Відповісти
Запретите сп-2 это лучшая санкция
12.07.2020 13:47 Відповісти
Вводите быстрее!!!
12.07.2020 13:48 Відповісти
сп-3?
12.07.2020 14:05 Відповісти
Мудро - санкції проти рашки Євросоюз має вводити головне "Північний потік - 2" який німці разом з ****** будують не зачіпати!!!
12.07.2020 14:08 Відповісти
ага) И введите санкции на строителей СП2
12.07.2020 14:10 Відповісти
И сколько "бундестаговцев" они схватили за одно место, чтобы не препятствовали строительству СП-2?
12.07.2020 14:16 Відповісти
А сама Германия без ЕС ввести санкции не может?
12.07.2020 14:23 Відповісти
Я так понимаю, Шредер не торопится на пенсию и ангела решила его поторопить
12.07.2020 14:37 Відповісти
ти галєш з його пенсією він перестане впливати на життя країни? лише гроб.
12.07.2020 16:08 Відповісти
Немцам не только о кибератаках задуматься пора бы, а и о безопасности в целом.
Но видимо "шота" мешает.
https://fakeoff.org/backstage/egipetskiy-rezident-**********-k-kantsleru-merkel Германия становится ареной успеха спецслужб стран третьего мира
12.07.2020 14:50 Відповісти
Они думают как существующие санкции отменить, а здесь чьи-то фантазии о введении новых. Кстати, на самом деле им ничего отменять не надо - достаточно их просто не продлить.
12.07.2020 14:54 Відповісти
Німці п'ять років на ручному гальмі сиділи.
Дебіли мля©
12.07.2020 15:07 Відповісти
прапорщика "іванова" зроблять невїздним до гейропи ...лицемірні ...ляді
12.07.2020 15:28 Відповісти
"Не нада злить Путина", пусть вам на голову срет дальше, деньги не пахнут
12.07.2020 15:41 Відповісти
о! раздуплились!
12.07.2020 16:30 Відповісти
 
 