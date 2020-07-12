УКР
Пєсков заявив про готовність Росії до виходу України з Мінських угод: "Силою не будеш милою"

Пєсков заявив про готовність Росії до виходу України з Мінських угод:

Кремль готовий до можливого виходу України з Мінських угод. Але всім сторонам переговорного процесу, це "не сподобається".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє російське агентство ТАСС.

На питання, чи готова Росія до виходу України з Мінських угод, Пєсков відповів: "У цьому випадку силою не будеш милою". Але подібний крок України "явно не сподобається ні Берліну, ні Парижу, ні Москві".

"Якщо таке станеться, ми втратимо будь-якої бази, на основі якої вибудовуємо переговорний процес, і створити нову базу у вигляді нового документа буде надзвичайно складно", - сказав прессекретар Путіна.

Слова Резнікова про перегляд мінських угод обурили Кремль

кремль (534) Пєсков Дмитро (1738) мінські угоди (2231)
Топ коментарі
+31
Фокус в том , что Украине не нужно "вьіходить" из Минских соглашений. Соглашения "похоронит" именно РФ , невьіполнением пунктов "безопасности". Процесс уже идет.
12.07.2020 14:14 Відповісти
+31
Так воно таким і є...
Песков заявил о готовности России к выходу Украины из минских соглашений: "Насильно мил не будешь" - Цензор.НЕТ 1917
12.07.2020 14:17 Відповісти
+28
Минск крепко держит кацапню за яи. Порох то понимал и туда давил.
А господин вислюк заложник собственных политтехнологов, которые вливали шо "Минск то зрада и надо его отменить". Т.е. освободить русню от любых тормозов, - по сути бросить лису в терновый куст.
12.07.2020 14:18 Відповісти
Сторінка 3 з 3
Песков блейфует, а наше бздло и уши развесило. Минские договорняки писались в Интересах Московии.
12.07.2020 20:34 Відповісти
МИНСКИЕ ТЕЗИСЫ
1. "минские соглашения" - ВЫНУЖДЕННАЯ мера, когда Расия пёрла на Харьков, а Германия и Франция поставили условием своей поддержки.
2. В том виде, как они написаны, их выполнять нельзя. Но и отказаться от них нельзя под угрозой снятия санкций с Расии.
3. Что делать? Тянуть резину до бесконечности, завывая про "гуманность" - на Западе это любят!
13.07.2020 12:34 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 