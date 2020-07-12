Пєсков заявив про готовність Росії до виходу України з Мінських угод: "Силою не будеш милою"

Кремль готовий до можливого виходу України з Мінських угод. Але всім сторонам переговорного процесу, це "не сподобається".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє російське агентство ТАСС.

На питання, чи готова Росія до виходу України з Мінських угод, Пєсков відповів: "У цьому випадку силою не будеш милою". Але подібний крок України "явно не сподобається ні Берліну, ні Парижу, ні Москві".

"Якщо таке станеться, ми втратимо будь-якої бази, на основі якої вибудовуємо переговорний процес, і створити нову базу у вигляді нового документа буде надзвичайно складно", - сказав прессекретар Путіна.

