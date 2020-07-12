На початку тижня похолоднішає по всій Україні, в більшості областей пройдуть дощі

Найближчі дві доби прохолодне і вологе повітря, яке сьогодні охоплює західну частину України, пошириться на всю територію країни. Процес похолодання супроводжуватимуть дощі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомляє Укргідрометцентр.

У понеділок, 13 липня, у західних областях України без опадів, на решті територій короткочасний дощ, гроза, у східній частині місцями град та шквали 17-22 м/с Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у центральних, південних та східних областях місцями пориви 15-20 м / с

Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°, у південних та східних областях вночі 15-20°, вдень 25-30°.

У Києві вночі, вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Температура вночі 11-13°, вдень близько 20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 13 липня за весь час метеорологічних спостережень найвища температура вдень була зафіксована на позначці 34,1 градуса тепла в 1936 році, а найнижча вночі – на позначці 8,2 градуса вище нуля в 1904 році.

У вівторок, 14 липня, на Лівобережжі очікуються помірні дощі, окремі грози, на сході місцями значні дощі, на решті території – без суттєвих опадів. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с, на Лівобережжі 7-12 м/с.

Температура вночі 9-14°, у східних областях 14-19°; вдень на всій території 19-24°.

У Києві 14 липня без суттєвих опадів. Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.

12 липня о 9.00 температура води в Чорному та Азовському морях була 23-26°; у Дніпрі в межах Києва 24°.