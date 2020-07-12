УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8673 відвідувача онлайн
Новини
46 144 389

Путін: "Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов'язано"

Путін:

Володимир Путін, президент Російської Федерації, яка захопила Крим, заявляє, що погіршення відносин Москви і Києва не пов'язане з окупацією українського півострова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство ТАСС, про це Путін заявив в інтерв'ю каналу "Россия 1"

"Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов'язано", - сказав він.

Путін висловив упевненість, що "ця піна (негатив у відносинах двох країн. - Ред.) рано чи пізно спаде".

За словами Путіна, у 2014 року в Україні "відбувся державний переворот і захоплення влади" і після цього погляди і шляхи Росії з керівництвом України "стали діаметрально протилежними і розійшлися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська політика мілітаризації окупованого Криму небезпечна як для Чорноморського, так і Середземноморського регіону, - Джапарова

Автор: 

Крим (14217) окупація (6818) путін володимир (24596) росія (67230)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+173
Циничная, мерзкая мразь
показати весь коментар
12.07.2020 15:11 Відповісти
+103
Проблема не в том, что Путин *****, проблема в том, что Россия - это *****стан.
показати весь коментар
12.07.2020 15:13 Відповісти
+90
Путин: "То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано" - Цензор.НЕТ 6991
показати весь коментар
12.07.2020 15:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
На эхе мацквы,оказывается,82 процента кацапов поздравили с др шмарклю,а пуйло всего 5)так что вовик может,как Саак к Украине,присосаться к рашке
показати весь коментар
12.07.2020 19:48 Відповісти
Звичайно, при чому тут росія до Криму, вся справа в ху...і
показати весь коментар
12.07.2020 20:07 Відповісти
когда то Басаев а позже Суворов натолкнули на одну мысль - Росия захватывает колонии и новые территории не богатства ради. Они сами живут в дерьме и просто не могут позволить чтобы рядом кто то был весь в белом. И как только кто-то приподнимается - тут же тебе война. Как у нас. Как в Грузии в 2008. Как у Молдовы перед вступлением в евросоюз. Проблема системная, она нашей логикой не решается никак. Как только мы разбогатеем или корупционеров перевешаем - буряты с танками припрут. Они боятся своего Хабаровска.
показати весь коментар
12.07.2020 20:15 Відповісти
Це вже давно відомо.
Це основа ідеології росії, фактично - це фашистська ідеологія.
Тому, росія - це фашистська держава!
показати весь коментар
12.07.2020 20:25 Відповісти
комментировать высеры обрезаного )(уйла нет смысла )))))
это как комментировать дедушку, который случайно перданул )))
ботокс на мозги )(уйлу давит , вот и получается словесный понос))))
показати весь коментар
12.07.2020 20:24 Відповісти
хутін - пуй!!
показати весь коментар
12.07.2020 20:24 Відповісти
КАЗЁЛ ВАНЮЧИЙ!
показати весь коментар
12.07.2020 20:30 Відповісти
Просто давно не битые, турки вон только слегка стукнули, так сразу завоняло на весь мир...только хорошая писдю.....на приведёт их в чувство и то не надолго.....
показати весь коментар
12.07.2020 20:37 Відповісти
Что тут сказать.....Больное животное!
показати весь коментар
12.07.2020 20:41 Відповісти
Таке скажете на чахлика невмирущого...
показати весь коментар
12.07.2020 20:53 Відповісти
Нет среди т.н. русских, и никогда не было ни одного
равновеликого исторического деятеля. Даже ставшие знаменитыми вурдалаками, все они палачи своего народа, и были по своей национальности на 100% иноземцами.
Грузины, евреи, немцы, помесь бульдога с носорогом, но только не т.н. русские…
Фигуры истории… да они историю того государства при совке переписали раз 50 под менталитет каждой республики. Гитлер конечно - злодей из злодеев. Муссолини - дурачок на побегушках. Франко - отморозок… а путен у них, кто?...
Разве была при совке литература? Разве совкам показывали правдивую хронику, а
не пропагандистскую стряпню кухаркиных детей с разжиженным мозгом? Русская (куйня) кухня, предназначена делать из пожирающих щи- конченных дебилов. В
литературе есть масса сочинений, как думающих людей превращали в свиней или рабов. Пример из жизни : украинец Курчатов - гений, но запуганный системой, потерявший здоровье- инженер-раб. Т.н. русские не любят честность, чью -то гордость, достижения , успехи. Не любят справедливость. Русские не любят
милосердие. Русские не любят правду. Русским недоступна логика. Правда у них почему-то всегда своя - русская. И пахнет она всегда почему-то собачьим кормом
«Педигри». Т.н. русские - это поставщики детского пушечного
мяса на авантюры кремлевских уголовников по всему миру. Помните это, защищайтесь и отдаляйтесь от этого т.н "русского" и т.н "мира", гордые, независимые Украинцы!
показати весь коментар
12.07.2020 20:47 Відповісти
Под дурочка косит. гебельсовидное отродье... Все нужно примерять на себя. Что бы они запели если бы Украина оккупировала а потом аннексировала Краснодарский край ( исконные земли переселенных туда запорожских казаков) а в других исконных украинских землях Белгородской и Воронежской областей развязали войну ведя ее 6 лет и создали там фейковые БНР и ВНР, блокировали Рф выход в Азовское и Черное море ну и многое другое. Все это началось раньше Крыма.. это началось с Тузлы в 2003 году.. Но наши правители не поняли ( а скорее не захотели сами себе в этом признаться), что это прелюдия агрессии и войны.
показати весь коментар
12.07.2020 20:48 Відповісти
Наши "правители" русские, кое кто правда с украинскими хвамилиями....для них Украина пустой звук, хотя они горячо спивають гимн и таскают вышиванку, а их нутро кацапское....
показати весь коментар
12.07.2020 21:25 Відповісти
А еще если бы японцы потребовали Курилы, финны Кольский полуостров, немцы Кенигсберг, грузины Сочи. Кстати часть Брянской области это Украинские земли
показати весь коментар
13.07.2020 11:38 Відповісти
Хрюканье: "Крым это расися!", в первый раз я услышал в 1983 году, а повод - что вот там, мол много "наших полягло"...
Поверьте, это идеология свинособак лишнехромосомных!
показати весь коментар
13.07.2020 12:28 Відповісти
Горіти у Пеклі Пуйлу та місцевим підпуйловникам!
показати весь коментар
12.07.2020 20:52 Відповісти
Полностью отбитый идиот...
показати весь коментар
12.07.2020 20:54 Відповісти
Горшик Путіна для зла виділений йому для життя в цьому році буде ним переповнений....Так що не тратьте люди житевої енергії на труп. Під новий рік світові буде подарунок. природнім шляхом ХЛО нашого часу піде на суд ... так що витрачайте своє життя на добрі справи
показати весь коментар
12.07.2020 20:55 Відповісти
технически.. разверните 7 ракетных бригад ( от 300 до 1500)..
показати весь коментар
12.07.2020 21:00 Відповісти
ДБЛ БЛД
показати весь коментар
12.07.2020 21:30 Відповісти
Все проходит....И ***** пройдет....
показати весь коментар
12.07.2020 21:32 Відповісти
чмо ватное.
показати весь коментар
12.07.2020 21:34 Відповісти
*****
показати весь коментар
12.07.2020 21:34 Відповісти
и Богдан, с крымскими ханами эту срань " старший брат" громил и про прасрахуйла в помине не было.
показати весь коментар
12.07.2020 21:38 Відповісти
А Сагайдачный!?
показати весь коментар
13.07.2020 12:26 Відповісти
7 дивизия может отдыхать - ...
показати весь коментар
12.07.2020 21:52 Відповісти
Цікаво як прокоментує це Зеленський.
показати весь коментар
12.07.2020 21:53 Відповісти
"какаяразница"
показати весь коментар
12.07.2020 22:02 Відповісти
Йому буде ніяково...Він тихенько в кутку "подр...е" та промовчить "утряпочку" бо він же "нелох" там якийсь, як "лохи", які його обрали)
показати весь коментар
12.07.2020 22:25 Відповісти
Нікак.
показати весь коментар
13.07.2020 07:20 Відповісти
а причем тут пускай даже "государственный переворот" к захвату чужой территории мокшанами??? мутант ботоксный
показати весь коментар
12.07.2020 22:02 Відповісти
на паРаші державний переворот щонайменше з 2008 року, бо ботоксний Сцарьок не має права бути при владі після 2008 року, це якщо не згадувати ще про 1999 рік та про вибухи домів на масквє, прихід пуйла та гебешної шобли тоді до влади це якраз і було справжнім державним переворотом...

А розстріл парламенту на масквє з танків в 1993 році це що, як не дикунство та не переворот?

В Україні ніякого перевороту не було, просто патріоти-українці скинули рашистську консерву Овоча та не дали йому остаточно узурпувати владу, а Україну перетворити на малорассєянський губернію.
Так що, не ботоксному педофілу, узурпатору та міжнародному злочинцю щось втирати про перевороти, тим більше, що навіть перевороти в інших країнах його ніяк не обходять та не можуть служити індульгенціями для анексій та агресій.
показати весь коментар
12.07.2020 23:53 Відповісти
То в нього в голові переворот. Правду кажуть, слабе на голову, а лікує п*ятки.
показати весь коментар
13.07.2020 11:01 Відповісти
То, что у нас отношения испортились с Украиной, с Крымом в принципе не связано", - сказал он.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Оно не только в принципе связано,оно вскрывает всю сущность отношений с рф.Вскрылась наша независимость,которой фактически не было.В 2014 боясь смены баланса влияния на западный ,путин таки решился на откровенную аннексию и если бы не "случайный" лугандон,который в принципе ему не нужен был ,то возможно мы бы скорее имели проблемы на юге,от крыма до приднестровья..Но юг может быть прикрыт с моря различными миротворцами,поэтому кремль решил,что лучше гибридный чиряк на юго-востоке,чем попасть под раздачу в Чёрном море.
показати весь коментар
12.07.2020 22:08 Відповісти
Ну да, мы вас оглушили, а потом изнасиловали и ограбили, детей убили, сожгли вашу квартиру, но отношения у нас плохие исключительно потому, что нам разные сорта вина нравятся
показати весь коментар
12.07.2020 22:13 Відповісти
путин - *****, друзья, сойдемся на этом, и спатушки. Доброй ночи добрым людям
показати весь коментар
12.07.2020 22:35 Відповісти
Тут прав ВВХ, Майдан для него послужил поворотом, а вовсе не аннексия Крыма
показати весь коментар
12.07.2020 22:35 Відповісти
Ну если ***** право, то тогда идешь на него...
показати весь коментар
13.07.2020 11:33 Відповісти
дурнык, читать научись
показати весь коментар
13.07.2020 12:22 Відповісти
перлы от муйлуши... А что вы хотели, если в нарабсее до средины 1800-х годов не было даже намека на наличие философов ... Отсюда темень в просвещении... вот взять муйлушу, что от него можно толкового ожидать, как от представителя семейки тупых приспособленцев: дедусь стряпал в Петербурге буржуям, после Октябрьской революции пошел стряпать Ленину с Крупской, опосля Сталину... Пристроил своего сынишку в НКВД... тот - со своего сынишки сделаль моль, моль стала муйлушей, бо виновен в смерти СОБЧАКА, ВЫЗВАЛ ЕГО ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ, МОЛ ВСЕ ПУЧКОМ... Малокультурное и злопамятное, шо вам будет другое блеять по беспределу?
показати весь коментар
12.07.2020 22:42 Відповісти
Ботоксну морду на ешафот.
показати весь коментар
12.07.2020 22:42 Відповісти
Двуличная тварь.
показати весь коментар
12.07.2020 22:44 Відповісти
Сбербанк уже проходит соучастником и спонсором терроризма по делу МН17
показати весь коментар
12.07.2020 22:44 Відповісти
У ***** вообще крышу сорвало.
показати весь коментар
12.07.2020 23:00 Відповісти
Ботоксом отруївся.
показати весь коментар
13.07.2020 07:20 Відповісти
Схлынет сразу же после безвременной кончины г.Путлера...
показати весь коментар
12.07.2020 23:05 Відповісти
"По словам Путина, в 2014 году в Украине "произошел государственный переворот и захват власти"...
По словам українців в 2013-му Путін перетворився в закінчене ху"ло, а в 2014 -му Росія для українців перетворилась в закінчену Ху"лоРосію. По словам українців ці перетворення будуть існувати доки, поки ху"ло і Ху"лоРосія будуть володіти/впливати на окуповані території суверенної України. І в жодному разі за цю окупацію прощення від українців для Ху"лоРосії ніколи не буде. НІКОЛИ.
показати весь коментар
12.07.2020 23:06 Відповісти
диагноз
показати весь коментар
12.07.2020 23:16 Відповісти
Не тобі, ішак нарпайський, оцінювати події в Україні. Гандон лисий.
показати весь коментар
12.07.2020 23:25 Відповісти
Да він упоротий! Хапайте наркомана!
показати весь коментар
12.07.2020 23:28 Відповісти
Отношения с запоребриком начали серьезно портиться еще в 2005-м, после Помаранчевого Майдана.После захвата Крыма эти отношения испортились безвозвратно (по крайней мере, в пределах этого поколения).
показати весь коментар
12.07.2020 23:36 Відповісти
А не раніше? Згадайте о.Тузлу в 2003 році. Тоді воно ще не рискнуло "розпустити пір*я".
показати весь коментар
13.07.2020 11:05 Відповісти
Можна й 1990-і згадати: "Севастополь був, є і буде російським" (тодішній президент запоребрика Б. Єльцин).
показати весь коментар
13.07.2020 13:07 Відповісти
Було таке, кажись тоді він в Нижньому виступав.
показати весь коментар
13.07.2020 13:42 Відповісти
Они исторически всегда были врагом, начиная с Батурина, в котором пролили столько крови
показати весь коментар
13.07.2020 11:44 Відповісти
Конечно.... Это связано с десятками тысяч убитых украинцев по твоему приказу!
показати весь коментар
13.07.2020 00:04 Відповісти
какой же он окурок? он недоносок!!!
показати весь коментар
13.07.2020 02:51 Відповісти
ну что сказать о пыньке... я имел в свое время счастье (или несчастье) учиться с ребятами из Питера, так вот, у некоторых из них (к счастью, у подавляющего меньшинства) была неизлечимая болезнь гордости за свой город как город революции... то, что та революция принесла только несчастья - это второй вопрос... главное для них было -это перманентная гордостью за перманентную революцию... так у пыньки та же болячка, атрофированная еще и возрастом...
показати весь коментар
13.07.2020 05:19 Відповісти
Дураки и дороги РАБссии не виноваты,что ею вечно управляют подобные ПОДОНКИ,и рюсский народец не уродец...
показати весь коментар
13.07.2020 05:37 Відповісти
а ПРИКинте, пыня себя ассоциирует с этими коммуно-фашистами...ЗЫ... А правду люди говорят, шо в детстве в школьном туалете однокласники с ним повздорили , бо ходил в шузах "прощай молодость"?
показати весь коментар
13.07.2020 09:03 Відповісти
Брехливе,підле і тупе *****,це квінтесенція всього так званого руссскага нарота.
показати весь коментар
13.07.2020 06:00 Відповісти
Ну конечно, дело не в захвате Крыма, а захвате кремля гебнявым ******.
Оно с 2000 года уже мутило воду.
показати весь коментар
13.07.2020 07:47 Відповісти
Они исторически всегда были врагом, начиная с Батурина, в котором пролили столько крови
показати весь коментар
13.07.2020 11:45 Відповісти
сдохни *****
показати весь коментар
13.07.2020 08:02 Відповісти
МАЛО ТОГО, ВСЕ, КТО ПРИНЕС ГОРЕ НА УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ, ДО 10-ГО КОЛЕНА УЖЕ ПРОКЛЯТЫ.
показати весь коментар
13.07.2020 09:01 Відповісти
Опять все с ног на голову. Толстую свинью с погонялом "Янык" кто-то выгонял с Украины? Не, оно само сдрыснуло. Где переворот? А вот на России 1 июля как раз и случился антиконституционный переворот. Россия превратилась в полицейскую автократию с элементами деспотизма. Чья бы корова мычала.
показати весь коментар
13.07.2020 09:36 Відповісти
Для тупих ідіотів і малоросів, які вірять ***** - 2000 рік https://www.youtube.com/watch?v=pnwiEIrg8Jc
показати весь коментар
13.07.2020 09:38 Відповісти
Силіконове хло, колись і до Китаю відійде частина територій
показати весь коментар
13.07.2020 10:12 Відповісти
больной ублюдок
показати весь коментар
13.07.2020 10:31 Відповісти
нагнем кацапа, никаких сомнений... главное еще силенок немного накопить, усилиться и погнать мокшан за Урал...думаю года три на это уйдет, не больше...
показати весь коментар
13.07.2020 11:00 Відповісти
путін ПНХ!
показати весь коментар
13.07.2020 11:10 Відповісти
все пытается отпетлять , бо санкции душат.
"Пена" начнет спадать когда крым вернете и контрибуции заплатите.
показати весь коментар
13.07.2020 11:20 Відповісти
пути России с руководством Украины "стали диаметрально противоположными и разошлись"..... и поэтому Украина напала на рашку ... из-за взглядов , да ? Или , всё-таки, это рашка напала на Украину, на Грузию... деваться ж некуда : если взгляды не совпали надо убивать тысячами людей, милионам ломать жизнь... своих пацанов-солдатиков тыщами терять в чужой земле..Дааа ...взгляды - они такие ... Надо бы, чтоб зеля ещё раз там мир поискал - в этих взглядах...
показати весь коментар
13.07.2020 11:39 Відповісти
Сама логіка цікава. А із якого буя, ці погляди мали співпадати?
показати весь коментар
13.07.2020 14:46 Відповісти
Да это )(уйло, вообще отупевшее от власти больное на всю голову чмо. Я встречал похожий типаж (ранее судимые лет так по 28 отсидки), но такой шизы ни у кого не видел.
показати весь коментар
13.07.2020 11:39 Відповісти
тварь плешивая!!! Гаага ждет его, за малайзийский боинг! а были бы адекватными страны в ООН, так еще бы и за войны, развязанные им, во всех прилегающих к ********* государствах... кино не закончилось, после Украины будет Беларусь!
показати весь коментар
13.07.2020 11:46 Відповісти
http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/181290_polkovnikov-fsb-v-otstavke-o-khabarovske

пукину должно быть не до Украины,у них там назревает....сначало на Дальнем Востоке.
показати весь коментар
13.07.2020 11:53 Відповісти
та щя раздупляца, перекинут ментов с других говеней... разгонят всех нафиг.
100 чел упакуют, остальные будут снимать это телефонами...
показати весь коментар
13.07.2020 12:27 Відповісти
Президент захватившей Крым Российской Федерации Владимир Путин заявляет, что что ухудшение отношений Москвы и Киева не связано с оккупацией украинского полуострова. Источник: https://censor.net/n3207626

Це слова БОЛОТЯНОГО П*ДАРАСА
показати весь коментар
13.07.2020 12:40 Відповісти
В свій час гітлер багато запозичив в сталіна--фашистську ідеологію у відношеннях і до свого народу і до інших народів. На жаль фашистсько-азіатська росія весь час поглиблює таку поведінку . А брехня--це один з інструментів її політикі.
показати весь коментар
13.07.2020 12:58 Відповісти
жаль, что после развала совка кацапенское дерьмо смогло разлететься по всему миру....и гадят там защищая свои ***** захлёбываясь от своего величия и все беды только от этой заразы
показати весь коментар
13.07.2020 13:01 Відповісти
putin jest problema dlia vracej.Kak ego izlecyt vopros?Mozet lapatoj po ejio tupj golove 10 raz pomoglo
показати весь коментар
13.07.2020 13:07 Відповісти
Для Московии самое страшное это независимый Союз соседних с Московией государств.
показати весь коментар
13.07.2020 13:53 Відповісти
Вор не признается, шо он вор.
показати весь коментар
13.07.2020 14:11 Відповісти
Особливо, якщо він при цьому ще й *****.
показати весь коментар
13.07.2020 14:45 Відповісти
***** оно и есть *****
показати весь коментар
13.07.2020 14:21 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 