Путін: "Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов'язано"

Володимир Путін, президент Російської Федерації, яка захопила Крим, заявляє, що погіршення відносин Москви і Києва не пов'язане з окупацією українського півострова.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство ТАСС, про це Путін заявив в інтерв'ю каналу "Россия 1"

"Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов'язано", - сказав він.

Путін висловив упевненість, що "ця піна (негатив у відносинах двох країн. - Ред.) рано чи пізно спаде".

За словами Путіна, у 2014 року в Україні "відбувся державний переворот і захоплення влади" і після цього погляди і шляхи Росії з керівництвом України "стали діаметрально протилежними і розійшлися".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська політика мілітаризації окупованого Криму небезпечна як для Чорноморського, так і Середземноморського регіону, - Джапарова