У Хабаровському краї РФ другий день протестують проти арешту губернатора Фургала. ФОТОрепортаж

Жителі Хабаровського краю РФ другий день поспіль протестують проти арешту губернатора Сергія Фургала, обвинуваченого в організації вбивств бізнесменів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У неділю, 12 липня, в Хабаровську відбулась масова хода центральними вулицями. Мітингувальники, як і напередодні, зібралися на центральній площі Леніна, потім пройшли вулицею Муравйова-Амурського і вийшли до будівлі крайового уряду. Водії автомобілів на знак солідарності сигналили з машин.

Учасники акції вимагали повернення арештованого губернатора Фургала з Москви і проведення відкритого судового процесу в Хабаровську.

Дивіться також: У російському Хабаровську відбувся масовий протест проти арешту губернатора Фургала: "Путін - злодій", "Путіна - у відставку!" ВIДЕО





Ще одна масова акція протесту відбулася в Комсомольську-на-Амурі. У ній взяли участь до 500 осіб. Протести відбулись і в інших населених пунктах краю, зокрема в селищах Охотськ і Переяславка, а також містах Бікін і Радянська Гавань.

Місцеві активісти вважають, що масові мітинги два дні поспіль для Хабаровського краю є "унікальним явищем".

Читайте також: Журналіста Бабченка внесли в РФ у список терористів і екстремістів

Напередодні в акції на захист Фургала в Хабаровську брали участь десятки тисяч людей. За оцінкою сайту "Хабаровський край сьогодні", кількість учасників протестної акції могла перевершити чисельність ходи "Безсмертний полк", що налічувала до 60 тисяч осіб. За іншими неофіційними даними, в акції брали участь до 35 тисяч осіб. Пресслужба УМВС РФ у регіоні повідомила про участь "від 10 до 12 тисяч осіб".

За версією Слідчого комітету РФ, Хабаровський губернатор Сергій Фургал організував замах на вбивство підприємця і вбивства ще двох бізнесменів у 2004-2005 роках. Фургала було затримано 9 липня в Хабаровську і доставлено до Москви.