УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10272 відвідувача онлайн
Новини
24 298 217

У Хабаровському краї РФ другий день протестують проти арешту губернатора Фургала. ФОТОрепортаж

Жителі Хабаровського краю РФ другий день поспіль протестують проти арешту губернатора Сергія Фургала, обвинуваченого в організації вбивств бізнесменів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

У Хабаровському краї РФ другий день протестують проти арешту губернатора Фургала 01

У неділю, 12 липня, в Хабаровську відбулась масова хода центральними вулицями. Мітингувальники, як і напередодні, зібралися на центральній площі Леніна, потім пройшли вулицею Муравйова-Амурського і вийшли до будівлі крайового уряду. Водії автомобілів на знак солідарності сигналили з машин.

Учасники акції вимагали повернення арештованого губернатора Фургала з Москви і проведення відкритого судового процесу в Хабаровську.

У Хабаровському краї РФ другий день протестують проти арешту губернатора Фургала 02

Дивіться також: У російському Хабаровську відбувся масовий протест проти арешту губернатора Фургала: "Путін - злодій", "Путіна - у відставку!" ВIДЕО

У Хабаровському краї РФ другий день протестують проти арешту губернатора Фургала 03
У Хабаровському краї РФ другий день протестують проти арешту губернатора Фургала 04

Ще одна масова акція протесту відбулася в Комсомольську-на-Амурі. У ній взяли участь до 500 осіб. Протести відбулись і в інших населених пунктах краю, зокрема в селищах Охотськ і Переяславка, а також містах Бікін і Радянська Гавань.

Місцеві активісти вважають, що масові мітинги два дні поспіль для Хабаровського краю є "унікальним явищем".

У Хабаровському краї РФ другий день протестують проти арешту губернатора Фургала 05

Читайте також: Журналіста Бабченка внесли в РФ у список терористів і екстремістів

Напередодні в акції на захист Фургала в Хабаровську брали участь десятки тисяч людей. За оцінкою сайту "Хабаровський край сьогодні", кількість учасників протестної акції могла перевершити чисельність ходи "Безсмертний полк", що налічувала до 60 тисяч осіб. За іншими неофіційними даними, в акції брали участь до 35 тисяч осіб. Пресслужба УМВС РФ у регіоні повідомила про участь "від 10 до 12 тисяч осіб".

За версією Слідчого комітету РФ, Хабаровський губернатор Сергій Фургал організував замах на вбивство підприємця і вбивства ще двох бізнесменів у 2004-2005 роках. Фургала було затримано 9 липня в Хабаровську і доставлено до Москви.

Автор: 

протест (2442) росія (67242)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+47
В Хабаровском крае РФ второй день протестуют против ареста губернатора Фургала - Цензор.НЕТ 4046
показати весь коментар
12.07.2020 16:08 Відповісти
+46
это бывшая территория "Зеленого клина" - населенная в значительном количестве (раньше) украинцами:
Зелёный Клин или Закита́йщина (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Зелений Клин, Закитайщина) - историческое переселенческое название южной территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Дальнего Востока https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерации (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Амурская область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Приморский край , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Хабаровский край , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Сахалинская область ), иногда используемое до сих пор в документах российских объединений https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B украинцев как «украинцы Зелёного Клина». Во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Гражданской войны на территории Зелёного Клина проходил Всеукраинский съезд Дальнего Востока
В Хабаровском крае РФ второй день протестуют против ареста губернатора Фургала - Цензор.НЕТ 6151
показати весь коментар
12.07.2020 16:06 Відповісти
+34
Фургал-народный президент Хабаровского края! Хватит кормить злодейскую московскую власть! Дайош народную хабаровскою реслублику! Ре-фе-ре-н-дум!!!
показати весь коментар
12.07.2020 16:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Пресс-служба УМВД РФ по региону сообщила об участии "от 10 до 12 тысяч человек".Источник:https://censor.net/n3207631

значит реально в 3 раза больше.
показати весь коментар
12.07.2020 19:49 Відповісти
Мацква втрачає Сибір , давно пора !
показати весь коментар
12.07.2020 19:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=1bjFjOfT5vk
показати весь коментар
12.07.2020 20:00 Відповісти
пыня обделался, молчит... очевидно, пришла очередь других городов и не только дальневосточных, но и в Сибири, Нечерноземье...
показати весь коментар
12.07.2020 20:48 Відповісти
Вперед к восстановлению государственной независимости ДВР ( Дальневосточной республики) в границах 1920-1922 годов под гарантии США, Японии и КНР.
показати весь коментар
12.07.2020 20:54 Відповісти
я бы етому охлосу какпй кусок сосиски и забросил бы - де убернатор?
расстереляаать после повешивания и нехай свою 25тку несеть....
показати весь коментар
12.07.2020 21:03 Відповісти
ну и как им после етого щелбана не отвесить?
показати весь коментар
12.07.2020 21:20 Відповісти
На колени хотя бы стали?
показати весь коментар
12.07.2020 21:43 Відповісти
убернатор, твои вкрапления - на ночь поей иди - удаляай.... - бу!
показати весь коментар
12.07.2020 22:01 Відповісти
кацапорылый внучковскией полк на сдачу атов - все как диды!
показати весь коментар
12.07.2020 22:45 Відповісти
а я угадал в предыдущем посте, что без наших людей там не обошлось
теперь им самостийность и протекцию китая
показати весь коментар
12.07.2020 23:14 Відповісти
Майданят ёпта.
Низабудим-нипрастим!
показати весь коментар
13.07.2020 00:44 Відповісти
Большой репортаж из протестного Хабаровска
https://www.youtube.com/watch?v=DazI1459gxw
показати весь коментар
13.07.2020 12:05 Відповісти
Странно, почему они на коленях требовать не пробуют, вроде ж так более скрепно будет ?
показати весь коментар
13.07.2020 12:34 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 