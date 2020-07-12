Сто прикордонників зі складу ООС беруть участь у ліквідації вогнищ тління після пожежі на Луганщині, - МВС. ФОТО
У Луганській області в ліквідації наслідків пожежі беруть участь 100 військовослужбовців Держприкордонслужби.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Сьогодні у селі Смолянинове працюють 100 військовослужбовців Державної прикордонної служби України - управління Луганського прикордонного загону, прикордонних комендатур швидкого реагування "Новопсков", "Щастя" та відділу типу "С" із Райгородки. У ліквідації також задіяно 5 одиниць техніки та 2 одиниці спецтехніки", - йдеться в повідомленні.
4 групи прикордонників по 20 осіб діють під чітким керівництвом представників ДСНС України. Для кожної групи визначено ділянку місцевості, яку також розділили на квадрати для того, щоб проінспектувати кожен сантиметр території та не допустити повторного розгоряння.
Решта військовослужбовців допомагають місцевим жителям розчистити територію їхніх домоволодінь і позбутися згорілих речей. Спеціальна техніка, самоскид на базі КрАЗа та екскаватор на базі МАЗа, використовується для навантаження та перевезення піску для подальшого захоронення тліючого сміття.
Разом із прикордонниками в ліквідаційних роботах задіяно також військовослужбовців Національної гвардії і підрозділів Національної поліції, зазначили у МВС.
