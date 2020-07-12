УКР
Сто прикордонників зі складу ООС беруть участь у ліквідації вогнищ тління після пожежі на Луганщині, - МВС. ФОТО

У Луганській області в ліквідації наслідків пожежі беруть участь 100 військовослужбовців Держприкордонслужби.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Сьогодні у селі Смолянинове працюють 100 військовослужбовців Державної прикордонної служби України - управління Луганського прикордонного загону, прикордонних комендатур швидкого реагування "Новопсков", "Щастя" та відділу типу "С" із Райгородки. У ліквідації також задіяно 5 одиниць техніки та 2 одиниці спецтехніки", - йдеться в повідомленні.

4 групи прикордонників по 20 осіб діють під чітким керівництвом представників ДСНС України. Для кожної групи визначено ділянку місцевості, яку також розділили на квадрати для того, щоб проінспектувати кожен сантиметр території та не допустити повторного розгоряння.

Читайте також: Сім'ї загиблих унаслідок пожеж у Луганській області отримають по 200 тис. грн, - голова ОДА Гайдай

Решта військовослужбовців допомагають місцевим жителям розчистити територію їхніх домоволодінь і позбутися згорілих речей. Спеціальна техніка, самоскид на базі КрАЗа та екскаватор на базі МАЗа, використовується для навантаження та перевезення піску для подальшого захоронення тліючого сміття.

Читайте також: Постраждалим від пожежі на Луганщині допомоги привезли стільки, що одягнути-взути можна жителів декількох сіл, - голова ОДА Гайдай

Разом із прикордонниками в ліквідаційних роботах задіяно також військовослужбовців Національної гвардії і підрозділів Національної поліції, зазначили у МВС.

+7
Разве это входит в задачи пограничной службы? У них есть технические возможности для выполнения таких задач? Людей заставили ради дешёвого пиара руководства.
12.07.2020 17:05 Відповісти
+3
Пограничники должны охранять нашу границу,а особенно в годы войны с оккупантом Россией,а не подметать плац к приезду Главнокомандующего Мобилизуйте чиновников пусть занимаются этой фигнёй
12.07.2020 17:15 Відповісти
+2
Пограничники должны быть на границе. Про МЧС всегда забывали и финансировали по остаточному признаку,не то что МВД.
12.07.2020 17:11 Відповісти
Бред . Один патрон . дешевле . Якось так .
12.07.2020 17:01 Відповісти
12.07.2020 17:05 Відповісти
Пограничники должны быть на границе. Про МЧС всегда забывали и финансировали по остаточному признаку,не то что МВД.
12.07.2020 17:11 Відповісти
Пожарные охраняют границу. Солдаты плещутся в лужах.
12.07.2020 17:12 Відповісти
12.07.2020 17:15 Відповісти
Такое впечатление что по оманской договорённости нашу Украинскую армию хотят окунуть в дерьмо.
12.07.2020 17:18 Відповісти
Всё конечно интересно но Осел Оманский сказал что всё потушили! Это как понимать? Опять оно зазвизделось!
12.07.2020 17:18 Відповісти
А скільки місцевих (волонтерів і просто свідомих громадян) приймають участь у цих заходах?
12.07.2020 18:11 Відповісти
Путин заявил, что аннексия Россией Крыма не является причиной ухудшения украинско-российских отношений,Немцов правильно говорил о состоянии кремлёвского Фюрера.
12.07.2020 18:56 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1206849343000486&set=p.1206849343000486&type=3&av=100010262946037&eav=AfaeEcgdkZv-CM2WoH2gMlcNmekP1sG1_UlcZxdMNB1GUWxXaZiJCr6uS4hIMlCaD18&__cft__[0]=AZWKCJPpO5xWIg7DZf653Y2GLsAtewUqzbcgSHzhK-smcuQDv7agnsKCOgKcH83Ps6OudCHNdixMbR5M6lsehNIn0YlAWcSieBDbbgKukAxS3Xk-nRmN3VQjVeGO_GA4PWZ4vMtGQ7fNsqZ3Lbv7JUpxzc_HVPl5akWFO79ud67kfl4jRGFvRdrlxHy7ZCB0rjc&__tn__=R]-R Сто прикордонників зі складу ООС беруть участь у ліквідації вогнищ тління після пожежі на Луганщині, - МВС - Цензор.НЕТ 2532
12.07.2020 18:58 Відповісти
А, насрать, сколько погранцов из АТО/ООС участвуют в ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ.
Ну просто, должно быть всем ДО ЛАМПОЧКИ.
12.07.2020 21:35 Відповісти
 
 