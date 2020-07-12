УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10558 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 716 24

У гуртожитку Київського університету технологій і дизайну спалах COVID-19 серед іноземних студентів, - Дежржпродспоживслужба

У гуртожитку Київського університету технологій і дизайну спалах COVID-19 серед іноземних студентів, - Дежржпродспоживслужба

Спалах захворюваності на COVID-19 зафіксовано в гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці ГУ Дежржпродспоживслужби в Києві.

"Загалом у гуртожитку виявлено 5 хворих на COVID-19. Всі вони - іноземні студенти. Двоє - у лікарні, місце перебування ще трьох наразі невідоме", - йдеться в повідомленні.

Встановлено коло контактних осіб у гуртожитку, загалом їх 13. У Дежржпродспоживслужбі зазначають, що контактних осіб мають направити до закладів охорони здоров'я за місцем обслуговування для дотримання самоізоляції. "Однак місце перебування 6 із них зараз невідоме", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Студент переяславського педуніверситету впав із висоти і потрапив до лікарні, у нього виявили COVID-19: гуртожитки закрили на карантин

У гуртожитку проводяться протиепідемічні заходи, вхід стороннім особам обмежено.

У гуртожитку Київського університету технологій і дизайну спалах COVID-19 серед іноземних студентів, - Дежржпродспоживслужба 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (20025) гуртожиток (130) Держпродспоживслужба1 (585) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Він вже сховався під хрестиком.
показати весь коментар
12.07.2020 18:10 Відповісти
+2
Бессимптомные не заразны-ВОЗ. Хватит устраивать охоту на ведьм нарушая конституцию и законы. Секту ковида оттделить от государства и люстрировать.
показати весь коментар
12.07.2020 19:38 Відповісти
+1
З яких країн хворі студенти?
показати весь коментар
12.07.2020 17:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З яких країн хворі студенти?
показати весь коментар
12.07.2020 17:27 Відповісти
А я і не просив тебе, щоб ти мені тут хамив. Тому сам сховайся, щоб тебе довго шукали.
показати весь коментар
12.07.2020 18:05 Відповісти
Він вже сховався під хрестиком.
показати весь коментар
12.07.2020 18:10 Відповісти
Санепідерів Ляшка у нас вже Держипромспоживацькій службі підпорядкували?
показати весь коментар
12.07.2020 17:35 Відповісти
на данный момент особи , которые имеют два паспорта (Украины и рефии) и учатся в Киеве, тоже приравниваться должны к иностранцам.
показати весь коментар
12.07.2020 17:37 Відповісти
На жаль зелене бидло не прийматиме такий закон.
показати весь коментар
12.07.2020 17:39 Відповісти
Иностранные студенты уезжают на каникулы домой. Это, скорее, не студенты.
показати весь коментар
12.07.2020 17:51 Відповісти
А знаете ли вы, что...
У Кропивницькому Міжнародна агропромислова виставка "АгроЕкспо-2020" проходитиме з 30 вересня по 3 жовтня. І відбуватиметься вона з дотриманням усіх карантинних вимог.
https://gre4ka.info/anonsy/59999-tsohorich-ahrovystavka-vidbuvatymetsia-z-dotrymanniam-karantynnykh-vymoh
показати весь коментар
12.07.2020 17:54 Відповісти
https://censor.net/user/449914 І що вас дивує? Карантин буде тривати ще дуже довго.
показати весь коментар
12.07.2020 19:31 Відповісти
Бессимптомные не заразны-ВОЗ. Хватит устраивать охоту на ведьм нарушая конституцию и законы. Секту ковида оттделить от государства и люстрировать.
показати весь коментар
12.07.2020 19:38 Відповісти
 
 