У гуртожитку Київського університету технологій і дизайну спалах COVID-19 серед іноземних студентів, - Дежржпродспоживслужба

Спалах захворюваності на COVID-19 зафіксовано в гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці ГУ Дежржпродспоживслужби в Києві.

"Загалом у гуртожитку виявлено 5 хворих на COVID-19. Всі вони - іноземні студенти. Двоє - у лікарні, місце перебування ще трьох наразі невідоме", - йдеться в повідомленні.

Встановлено коло контактних осіб у гуртожитку, загалом їх 13. У Дежржпродспоживслужбі зазначають, що контактних осіб мають направити до закладів охорони здоров'я за місцем обслуговування для дотримання самоізоляції. "Однак місце перебування 6 із них зараз невідоме", - йдеться в повідомленні.

У гуртожитку проводяться протиепідемічні заходи, вхід стороннім особам обмежено.