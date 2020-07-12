У гуртожитку Київського університету технологій і дизайну спалах COVID-19 серед іноземних студентів, - Дежржпродспоживслужба
Спалах захворюваності на COVID-19 зафіксовано в гуртожитку Київського національного університету технологій та дизайну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці ГУ Дежржпродспоживслужби в Києві.
"Загалом у гуртожитку виявлено 5 хворих на COVID-19. Всі вони - іноземні студенти. Двоє - у лікарні, місце перебування ще трьох наразі невідоме", - йдеться в повідомленні.
Встановлено коло контактних осіб у гуртожитку, загалом їх 13. У Дежржпродспоживслужбі зазначають, що контактних осіб мають направити до закладів охорони здоров'я за місцем обслуговування для дотримання самоізоляції. "Однак місце перебування 6 із них зараз невідоме", - йдеться в повідомленні.
У гуртожитку проводяться протиепідемічні заходи, вхід стороннім особам обмежено.
