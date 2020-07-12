Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі

Російська гірничо-металургійна компанія "Норильський нікель" повідомила про витік приблизно 45 тонн авіаційного пального з її трубопроводу в Арктиці.

"Під час перекачування авіаційного пального в районі селища Тухард сталася розгерметизація трубопроводу, що належить "Норильсктрансгазу". За попередніми даними, унаслідок розгерметизації, що тривала близько 15 хвилин, стався розлив близько 44,5 тонн пального", - йдеться в заяві "Норнікеля".

Селище Тухард розташоване за 70 кілометрів від належного "Норнікелю" порту Дудінка в Арктиці на річці Єнісей.

У "Норнікелі" повідомили, що компанія проводить внутрішнє розслідування і вже поінформовано про ситуацію Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ. "Роботи з перекачування пального припинено, вживають всіх можливих заходів для прискореного збору розлитого пального", - заявили в "Норнікелі".

Нагадуємо, ситуація з екологічною безпекою на об'єктах "Норнікеля" опинилася в центрі уваги після витоку 21 тисячі тонн дизельного пального на належній "Норнікелю" електростанції в районі Норильська 29 травня.

