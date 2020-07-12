УКР
Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі

Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія

Російська гірничо-металургійна компанія "Норильський нікель" повідомила про витік приблизно 45 тонн авіаційного пального з її трубопроводу в Арктиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Під час перекачування авіаційного пального в районі селища Тухард сталася розгерметизація трубопроводу, що належить "Норильсктрансгазу". За попередніми даними, унаслідок розгерметизації, що тривала близько 15 хвилин, стався розлив близько 44,5 тонн пального", - йдеться в заяві "Норнікеля".

Селище Тухард розташоване за 70 кілометрів від належного "Норнікелю" порту Дудінка в Арктиці на річці Єнісей.

Дивіться також: "П#здець! Ось це катастрофа нах#й! Чиста солярка!" - 17 тисяч тонн дизпалива вилилося з резервуара в російському Норильську. ВIДЕО

У "Норнікелі" повідомили, що компанія проводить внутрішнє розслідування і вже поінформовано про ситуацію Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ. "Роботи з перекачування пального припинено, вживають всіх можливих заходів для прискореного збору розлитого пального", - заявили в "Норнікелі".

Нагадуємо, ситуація з екологічною безпекою на об'єктах "Норнікеля" опинилася в центрі уваги після витоку 21 тисячі тонн дизельного пального на належній "Норнікелю" електростанції в районі Норильська 29 травня.

Дивіться також: У Хабаровському краї РФ другий день протестують проти арешту губернатора Фургала. ФОТОрепортаж

Автор: 

Арктика (57) росія (67242) екологія (1373)
+59
Вот царь Мидас всё превращал в золото, а русский человек, к чему не прикоснётся - всё превращает в говно.
12.07.2020 18:12 Відповісти
+38
А еще всему миру грозят

Очередная экологическая катастрофа в Арктике: российский "Норникель" сообщил об утечке авиатоплива на Таймыре - Цензор.НЕТ 6323
12.07.2020 18:13 Відповісти
+38
Очередная экологическая катастрофа в Арктике: российский "Норникель" сообщил об утечке авиатоплива на Таймыре - Цензор.НЕТ 5288
12.07.2020 18:18 Відповісти
Таки вдарили по Воронежу, бузувіри...
12.07.2020 18:23 Відповісти
Розетка 220 В
12.07.2020 18:33 Відповісти
какая розетка? то кацап
12.07.2020 22:19 Відповісти
свинорус
13.07.2020 08:13 Відповісти
Страна 404 доводит Землю до такого-же состояния. Саранча есть саранча
12.07.2020 18:12 Відповісти
Очередная экологическая катастрофа в Арктике: российский "Норникель" сообщил об утечке авиатоплива на Таймыре - Цензор.НЕТ 349
12.07.2020 18:15 Відповісти
Живе шкода. Воно не винне, що лишньохромосомни дупорукам дісталось
12.07.2020 18:22 Відповісти
Там теж є різні люди, але в цьому є така подібність.
12.07.2020 18:28 Відповісти
Вот меня и стёрли
А ведь это правда , к которой общество пока не готово
12.07.2020 18:51 Відповісти
Короче , рашку надо развалить
В небольшой стране проще навести порядок , а на таком пространстве как раша порядка не будет никогда . ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 😀😀😀

Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 174
12.07.2020 18:54 Відповісти
Кацапье прежде чем подохнуть загадит всю природу.
12.07.2020 18:13 Відповісти
Уроды. А сколько воя раздавалось из Скрепоносной, в сторону защитников природы, что, мол, в Арктике, у них, все безопасно.
12.07.2020 18:13 Відповісти
А еще всему миру грозят

Очередная экологическая катастрофа в Арктике: российский "Норникель" сообщил об утечке авиатоплива на Таймыре - Цензор.НЕТ 6323
12.07.2020 18:13 Відповісти
"Советская мисль" -це що параноїдальна маячня ??)))
12.07.2020 18:16 Відповісти
Эта недострана живет не будущим, а прошлым.
12.07.2020 18:19 Відповісти
ржунімагу...Полоскалка....Ще кацапам треба підкинути ідею як зробити пральну дошку та рубель. А років через сто московити додумаються до праски на вугіллі.
12.07.2020 20:11 Відповісти
А конкретно четырехлетним периодом, который был с 1941го по 1945 год. 9 майа 1945 года последний день кацапоисчисления.
12.07.2020 21:49 Відповісти
А экономические новости какие ....

Очередная экологическая катастрофа в Арктике: российский "Норникель" сообщил об утечке авиатоплива на Таймыре - Цензор.НЕТ 276
12.07.2020 18:30 Відповісти
Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 5570
12.07.2020 18:31 Відповісти
Це настальжі по савєтам !!!)))
12.07.2020 18:50 Відповісти
Интересно, на долго?
12.07.2020 22:00 Відповісти
рубль всегда будет стремится быть дешевле гривны. ибо так задумано изначально, кусочек не может стоить дороже целого.
13.07.2020 10:25 Відповісти
кацапы и так раз в месяца стирают, пропустят разок, не заметят.
12.07.2020 18:16 Відповісти
В Индии такое есть, по ящику видел
12.07.2020 18:22 Відповісти
"Полоскалка" это изображённая на фотографии деревянная конструкция? Зачем это вообще обряд какой-то или обычная стирка вещей?
12.07.2020 18:28 Відповісти
Там вони злягаються
12.07.2020 18:31 Відповісти
Якщо нема водопроводу, то пральна машина не потрібна.
12.07.2020 18:31 Відповісти
Пральна машина не потрібна, якщо взагалі нема води та електроенергії!
Без водопроводу нею без проблем можна користуватися...

Тільки не оперуй тим, що ти мав на увазі автомат... Мова була про звичайну...
12.07.2020 18:56 Відповісти
Офігіли кацапи...А де вони дошку на полоскалки беруть? кам"яною сокирою так рівно дерево не обробиш...
12.07.2020 20:03 Відповісти
Получают по ленд-лизу.
13.07.2020 09:41 Відповісти
Величие Устюга зашкаливает Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 5680
12.07.2020 19:03 Відповісти
2015 рік.
https://mstrok.ru/news/deputat-nashel-goszakupku-na-oborudovanie-prorubi-dlya-poloskaniya-belya.html Депутат нашел госзакупку на оборудование проруби для полоскания белья

В Костромской области администрация муниципалитета проводит конкурс на оборудование проруби для полоскания белья. Соответствующую госзакупку обнаружил депутат Госдумы Дмитрий Гудков, пишет https://znak.com/ znak.com .
«То есть, когда на Западе люди выстраиваются в очереди за новым смартфоном, в России те же очереди стоят к проруби для полоскания белья. Это даже не XIX век, это уже гораздо глубже», - отметил Гудков.
Торги на «выполнение работ по организации мест полоскания белья в зимний период» объявила мэрия города Буй Костромской области. За работу чиновники готовы заплатить 74 тысячи рублей.

Очередная экологическая катастрофа в Арктике: российский "Норникель" сообщил об утечке авиатоплива на Таймыре - Цензор.НЕТ 8743
12.07.2020 18:29 Відповісти
Фото там же
Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 7002
12.07.2020 20:26 Відповісти
Круто, сразу двух зайцев. И белье постирать и задница заодно откиснет
Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 1451
12.07.2020 20:29 Відповісти
я так понимать, шо вся стирка тока полосканием и ограничивается?
13.07.2020 10:28 Відповісти
Роісся - мавпа з гранатою.
12.07.2020 18:13 Відповісти
Нажаль нема кому сірничка запаленого піднести !!))
12.07.2020 18:13 Відповісти
от с*ки, все за*рут от севера до юга... где только срань ступит - фсё в ж*пу превращается
12.07.2020 18:14 Відповісти
Не факт что вытекло, старая схемка - воруем и говорим что вытекло, или склад згорел, операция Ы короче
12.07.2020 18:14 Відповісти
"Красть не надо!! До вас все украдено!" !!!)))
12.07.2020 18:17 Відповісти
Да не ново. Дружок мой в 1973г проходил практику почти 5 месяцев в Салехарде. По учёбе в гидрометеотехникуме. Там тогда караул был. Бочки от соляры тысячами катались по тундре в сильный ветер. Белые медведи шугались. Иногда резали лёд на большие как бы камни от ветра палатку-шатёр закрывая, не раз пытаясь растопить такой лёд что бы помытсья талой водой штыняли потом солярой. Там давно сюр. То надо зелёных с кап-стран натравить. Хотя они знают.
12.07.2020 18:46 Відповісти
Если топливо не разольют сами кацапы, его захватят солдаты НАТО.
12.07.2020 18:23 Відповісти
Для чого росії треба було красти Крим, якщо вони не дали ради жодному шматку своєї землі?
12.07.2020 18:25 Відповісти
Щоби насрати й там...

https://twitter.com/kpbImskiy_ukrop
https://twitter.com/kpbImskiy_ukrop
https://twitter.com/kpbImskiy_ukrop


https://twitter.com/kpbImskiy_ukrop
https://twitter.com/kpbImskiy_ukrop

Крым Ваш и ЧЁ?

@kpbImskiy_ukrop

·https://twitter.com/kpbImskiy_ukrop/status/1282021422500651009 20 год

Как вам постапокалиптические фото?

Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 3581 Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 4929

Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 6571Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі - Цензор.НЕТ 4613
12.07.2020 18:35 Відповісти
Це катастрофа, але я би не дав туди воду при усіх випадках.
12.07.2020 18:37 Відповісти
крисяни не воду просили ,а каміння з неба...Навіщо їм вода?
12.07.2020 20:15 Відповісти
Хло мріє стати наступним Кримським Ханом.
13.07.2020 09:45 Відповісти
Ну, як, а пожити хоч трохи як люди, доки не встигли засрати?
13.07.2020 21:51 Відповісти
І підпалити...
12.07.2020 18:28 Відповісти
чтоб они не делали не идут дела ,видно с лишней хромосомой их мама родила
12.07.2020 18:29 Відповісти
Криворуко,-жопорукие кацапы ! Весь мир загадят.
12.07.2020 18:30 Відповісти
то радиацией теперь керосином
12.07.2020 18:30 Відповісти
А чим вони будуть керосинки заправляти, взимку буде тьма. Хоча , хробаки, живуть без світла.
12.07.2020 21:22 Відповісти
Засирають ісконні землі українців.
12.07.2020 18:33 Відповісти
Х.уйло точно больное...при чем не только психически, но и физически.
И оно знает, что скоро сдохнет.
А так как нет повода для ядерной войны, оно решило уничтожить Землю другим способом.
12.07.2020 18:34 Відповісти
Это всё проклятые пендосы врезались в трубу и скоммуниздили авиатопливо. Чесслово!
12.07.2020 18:36 Відповісти
Тампаксом надо было заткнуть как дыру в Союзе
12.07.2020 18:37 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/07/12/7259085/ Немецкие секс-работники требуют открытия борделей
12.07.2020 18:39 Відповісти
Нехай би кацапи швидше повиздихали,бо вони ж всю планету здатні угробити. Тільки напалм,бо по іншому ніяк...
12.07.2020 18:43 Відповісти
Сначала разлив дизельного топлива, теперь разлив авиационного, топлива, следующим будет разлив ракетного топлива с гептилом. Это и есть прогресс по-российски.
12.07.2020 18:44 Відповісти
Эта страна напугана. Она живет среди пугал.
Она приперта к стенке или загнана в угол.
А то, что угол и пугала она сотворила сама,
Ей простительно: тронулась или сошла с ума.
Сколько страхов вокруг. Сколько кошмарных видений.
Сколько злых голосов и навязчивых наваждений,
Сколько бреда вместится в птичьей одной голове,
А если птичьих голов не одна, а две?
Над полем чужим летает наша ворона,
На голове у вороны просто для рифмы - корона.
Во поле стоит неподвижно несчетная рать.
Пугала или солдаты? Сверху не разобрать.


Борис ХЕРСОНСКИЙ
12.07.2020 18:45 Відповісти
скрепная пошла в разнос
12.07.2020 18:49 Відповісти
Джерело всіх світових проблем є кацапія...
12.07.2020 18:54 Відповісти
я так понял что кацапня вместо бомбардирен воронежа решила засрать места обитания основной их рассы - тунгусов коряков эвенков хакасов.
12.07.2020 18:55 Відповісти
Чому НА Таймирі, а не В Таймирі? Адже це такий же півострів як і Крим, але чомусь пишуть в Криму.
12.07.2020 18:57 Відповісти
эээ, мокши, палегче, китаю совсем всё засраное оставите.
12.07.2020 19:01 Відповісти
Пусть в кремле хоть произнесут: "на Китае".
Увидят, где на чём они сами окажутся..
12.07.2020 19:12 Відповісти
хоть раз скажут "на Китае"
12.07.2020 19:25 Відповісти
може людство об'єднається та знищить цю потвору на тлі Планети під назвою "россія"?
Людству це дешевше вийде.
12.07.2020 19:19 Відповісти
45 тонн горючего? Не люблю кацапов. Но срать просто, чтобы срать в сети не годится. Танкер Делфи, сидящий на мели под Одессой имеет дедвейт около 1400т.в нем может быть по документам около 900 тонн горючего, а это не керосин - мазут, почти нефть. И что, это как то связано с русско-украинскими отношениями?
12.07.2020 19:21 Відповісти
Танкер "Делфи" попал в сильнейший шторм, который закинул его на такую мель, что теперь не знают как стронуть с места. События на "Норникеле" - мирные будни рукожопых имперцев.
12.07.2020 19:31 Відповісти
Таймир півострів і Крим півострів, але пишуть на Таймирі і в Криму.
12.07.2020 19:48 Відповісти
Чергове "досягнення" "наддержави" рашкостану. ****, дірки полатати в своїх трубопроводах не можуть, а л
якають людство ядерною війною і радіоактивним попелом. Тьфу.
12.07.2020 20:09 Відповісти
поджечь нужно было. хоть что-то было бы ярко, а то как обычно - говном все засрали.
12.07.2020 21:08 Відповісти
Плюс 7 от средней температуры в Сибири пол года уже, dw посмотрите. Там может быть накатом, таяние,выделение метана, быстрое ускорение потепления. Плюс куча возможных вирусов. Земля проседает очень быстро. Быстро надо уходить от углеводородов
12.07.2020 21:22 Відповісти
коцапские тараканы везде лезут, всё засирают...
12.07.2020 21:36 Відповісти
Та то просто скотч некачественный попался.
12.07.2020 22:06 Відповісти
Наша работа? 🤔
12.07.2020 22:05 Відповісти
 
 