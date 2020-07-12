Чергова екологічна катастрофа в Арктиці: російська компанія "Норнікель" повідомила про витік авіаційного пального на Таймирі
Російська гірничо-металургійна компанія "Норильський нікель" повідомила про витік приблизно 45 тонн авіаційного пального з її трубопроводу в Арктиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Під час перекачування авіаційного пального в районі селища Тухард сталася розгерметизація трубопроводу, що належить "Норильсктрансгазу". За попередніми даними, унаслідок розгерметизації, що тривала близько 15 хвилин, стався розлив близько 44,5 тонн пального", - йдеться в заяві "Норнікеля".
Селище Тухард розташоване за 70 кілометрів від належного "Норнікелю" порту Дудінка в Арктиці на річці Єнісей.
У "Норнікелі" повідомили, що компанія проводить внутрішнє розслідування і вже поінформовано про ситуацію Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ. "Роботи з перекачування пального припинено, вживають всіх можливих заходів для прискореного збору розлитого пального", - заявили в "Норнікелі".
Нагадуємо, ситуація з екологічною безпекою на об'єктах "Норнікеля" опинилася в центрі уваги після витоку 21 тисячі тонн дизельного пального на належній "Норнікелю" електростанції в районі Норильська 29 травня.
А ведь это правда , к которой общество пока не готово
В небольшой стране проще навести порядок , а на таком пространстве как раша порядка не будет никогда . ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 😀😀😀
Без водопроводу нею без проблем можна користуватися...
Тільки не оперуй тим, що ти мав на увазі автомат... Мова була про звичайну...
https://mstrok.ru/news/deputat-nashel-goszakupku-na-oborudovanie-prorubi-dlya-poloskaniya-belya.html Депутат нашел госзакупку на оборудование проруби для полоскания белья
В Костромской области администрация муниципалитета проводит конкурс на оборудование проруби для полоскания белья. Соответствующую госзакупку обнаружил депутат Госдумы Дмитрий Гудков, пишет https://znak.com/ znak.com .
«То есть, когда на Западе люди выстраиваются в очереди за новым смартфоном, в России те же очереди стоят к проруби для полоскания белья. Это даже не XIX век, это уже гораздо глубже», - отметил Гудков.
Торги на «выполнение работ по организации мест полоскания белья в зимний период» объявила мэрия города Буй Костромской области. За работу чиновники готовы заплатить 74 тысячи рублей.
Крым Ваш и ЧЁ?
Как вам постапокалиптические фото?
И оно знает, что скоро сдохнет.
А так как нет повода для ядерной войны, оно решило уничтожить Землю другим способом.
Она приперта к стенке или загнана в угол.
А то, что угол и пугала она сотворила сама,
Ей простительно: тронулась или сошла с ума.
Сколько страхов вокруг. Сколько кошмарных видений.
Сколько злых голосов и навязчивых наваждений,
Сколько бреда вместится в птичьей одной голове,
А если птичьих голов не одна, а две?
Над полем чужим летает наша ворона,
На голове у вороны просто для рифмы - корона.
Во поле стоит неподвижно несчетная рать.
Пугала или солдаты? Сверху не разобрать.
Борис ХЕРСОНСКИЙ
Увидят, где на чём они сами окажутся..
Людству це дешевше вийде.
якають людство ядерною війною і радіоактивним попелом. Тьфу.