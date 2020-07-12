Від початку доби 5 воїнів поранено, найманці РФ застосовують артилерію і міномети, - пресцентр ОС
12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ворог останніми днями нехтує вимогами Мінських домовленостей і застосовує не лише міномети, а й артилерійські установки різного калібру.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог на світанку вів вогонь із 152-мм артилерійських систем біля Новотошківського, а по захисниках Оріхового та Кримського ворог вів обстріл із мінометів калібру 120 мм. Також противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Хутора Вільного.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" агресор у ранкові години застосував артилерійські системи калібру 122 мм і 120-мм міномети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю у передмісті Авдіївки. Ще один факт грубого порушення використання забороненого озброєння зафіксовано поблизу Опитного. Біля цього населеного пункту противник задіяв міномети калібру 120 мм і станкові протитанкові гранатомети. Крім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупанти обстрілювали наших захисників неподалік Мар’їнки і Кам’янки.
За поточну добу п'ятеро військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень. Всіх воїнів оперативно доставлено в лікувальні заклади, їм надано невідкладну медичну допомогу.
Підсумки за минулу добу
11 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил із мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Ворожа вогнева активність була зафіксована біля 6 населених пунктів: Водяне, Новотошківське, Майорськ, Оріхове, Мар’їнка та Авдіївка.
За минулу добу троє українських захисників зазнали поранень.
11 липня представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил розкриті 2 вбивства, 1 грабіж, 4 крадіжки, 1 факт незаконного поводження зі зброєю та 4 факти незаконного поводження із наркотиками. Також виявлено 71 адміністративне правопорушення. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірені 5 797 транспортних засобів та 4 787 осіб.
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибуло 511 осіб. У зворотному напрямку - 451 особа. КПВВ "Новотроїцьке" і "Мар'їнка" з вини окупантів не функціонують.
В субботу, 11 июля, в Днепре приземлился военный вертолет с тяжело раненным украинским защитником на борту. За считанные минуты, с сиренами и в сопровождении полиции, автомобиль скорой помощи доставил бойца в областную больницу имени Мечникова.
Военнослужащий получил ранение обоих глаз и лица. Медики провели необходимые обследования. По словам офтальмологов, по предварительным результатам зрение боец не потерял. Однако впереди его ждут оперативное вмешательство и длительное лечение.
«Защитник на связи с родными и передает «привет» побратимам. Благодарит всех, кто оказывал ему первцю медицинскую помощь в зоне ООС и принимал участие в быстрой эвакуации»
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!