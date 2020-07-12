На Львівщині водій не впорався з керуванням, збив велосипедиста, з'їхав у річку і загинув, - ДСНС

В аварії в Червонограді Львівської області загинула одна людина, ще двох травмовано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУ ДСНС Львівської області, повідомлення про інцидент надійшло рятувальникам 11 липня о 13:05.

Водій автомобіля ВАЗ-2121 не впорався з керуванням і наїхав на велосипедиста, після чого з'їхав із мосту в річку Солокія.

Унаслідок ДТП загинув водій автомобіля, велосипедиста і пасажира легковика госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Рятувальники надали допомогу в транспортуванні постраждалих в автомобіль швидкої допомоги.

