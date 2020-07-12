УКР
На Львівщині водій не впорався з керуванням, збив велосипедиста, з'їхав у річку і загинув, - ДСНС

В аварії в Червонограді Львівської області загинула одна людина, ще двох травмовано.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУ ДСНС Львівської області, повідомлення про інцидент надійшло рятувальникам 11 липня о 13:05.

Водій автомобіля ВАЗ-2121 не впорався з керуванням і наїхав на велосипедиста, після чого з'їхав із мосту в річку Солокія.

Унаслідок ДТП загинув водій автомобіля, велосипедиста і пасажира легковика госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Рятувальники надали допомогу в транспортуванні постраждалих в автомобіль швидкої допомоги.

Дивіться також: Миколаївський прокурор Андрій Крупка загинув у ДТП: під час заміни шини на узбіччі його збила вантажівка. ФОТОрепортаж

ДТП (4530) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) смерть (6812) ДСНС (5243) Львівська область (2522)
Ну, кто не справился, это ещё вопрос.
К велосипедистам у нас слишком покровительственное отношение.
А надо бы им тоже устраивать экзамены на знание правил, заставлять дышать в трубочку, давать госномера.
Ну и езда по пешеходным тротуарам вообще на голову не налазит.
На тротуаре человек расслаблен, может отпустить руку ребенка и тут летит подвыпившее чмо...
Киевлянам эта ситуация особенно знакома с тех пор, когда педалик придумал отдать половину тротуаров, рассчитанных исключительно на пешеходов, лисапедистам.
12.07.2020 18:53
+6
Буквально на днях наблюдал картину
Ехали три велосипедиста, один из них не держась за руль, и вдруг у него колесо поворачивает в лево, и он летит под колеса попутно едущей машины)
Водитель чудом успел затормозить)))
А если бы сбил, то тоже бы рассказывали что водитель не справился с управлением?
12.07.2020 19:37
+4
Міг би і не збивати лісапет, а відразу пірнути в річку.
12.07.2020 18:51
Боюсь залазить! Велосипедист кто?
12.07.2020 18:41
Зглазить...
12.07.2020 18:42
евробляхер.
12.07.2020 18:57
На ровері еврономери?
12.07.2020 18:58
Які "бляхи" на ВАЗі
12.07.2020 19:13
Не справился с управлением, а почему, да потому, что превысил скорость, ехал бы нормально, был бы жив - здоров. Не зря поговорка есть: - "не гони до ста, а живи до ста"!!!
12.07.2020 18:47
ЭТО НИВА КАКИЕ 100 КМ ЧАС вы что шутите....
12.07.2020 18:51
В "ниви" коротка база і припіднятий центр маси. Її підкинуло на напливі асфальту(або вибоїні) і прощай керованість. Казьол, карочє. При СССРі я тис 100 на ній наїздив(навчився ловити повітря і вгадувати її вибрики. На "ниві" безпечна їзда до 60 км/год
12.07.2020 21:46
Водій помер раптово до зіткнення в нього стався інфаркт(це трагедія.не судіть якщо незнаєте!
12.07.2020 19:21
Заголовок статьи под стать трагической ситуации...
12.07.2020 18:48
Міг би і не збивати лісапет, а відразу пірнути в річку.
12.07.2020 18:51
А якщо саме через лісапєт він гигнув у річці?
Таке теж можливо...
12.07.2020 19:01
Тише едешь - дело мастера боится. Шутю.
12.07.2020 19:05
Ну, кто не справился, это ещё вопрос.
К велосипедистам у нас слишком покровительственное отношение.
А надо бы им тоже устраивать экзамены на знание правил, заставлять дышать в трубочку, давать госномера.
Ну и езда по пешеходным тротуарам вообще на голову не налазит.
На тротуаре человек расслаблен, может отпустить руку ребенка и тут летит подвыпившее чмо...
Киевлянам эта ситуация особенно знакома с тех пор, когда педалик придумал отдать половину тротуаров, рассчитанных исключительно на пешеходов, лисапедистам.
12.07.2020 18:53
Колись лісапети мали номери і називались веломашина.
12.07.2020 19:03
згоден
12.07.2020 19:11
да уж..) тротуары Киева усеяны трупами киевлян, сбитых пьяными велосипедистами Виталика..
уже всем известно, что пешеходу в Киеве безопаснее передвигаться по проезжей части, подальше от велосипедов-убийц..
12.07.2020 19:22
Буквально на днях наблюдал картину
Ехали три велосипедиста, один из них не держась за руль, и вдруг у него колесо поворачивает в лево, и он летит под колеса попутно едущей машины)
Водитель чудом успел затормозить)))
А если бы сбил, то тоже бы рассказывали что водитель не справился с управлением?
12.07.2020 19:37
Единственное, что заметил за велосипедистами за годы вождения - это езда не по положенной стороне обочины, это в селах и маленьких городах.
12.07.2020 21:11
Да, велосипедисты в большинстве ведут себя безобразно, только один маааленький нюанс - в 99,99% случаев педист неспособен навредить никому, кроме себя.
Так что применять какие то меры к велотранспорту нет абсолютно никакого смысла, в государстве тысячи проблем, которые в сотни раз важнее и опаснее нарушающих пдд лисапедистов.
13.07.2020 11:32
 
 