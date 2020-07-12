На Львівщині водій не впорався з керуванням, збив велосипедиста, з'їхав у річку і загинув, - ДСНС
В аварії в Червонограді Львівської області загинула одна людина, ще двох травмовано.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ГУ ДСНС Львівської області, повідомлення про інцидент надійшло рятувальникам 11 липня о 13:05.
Водій автомобіля ВАЗ-2121 не впорався з керуванням і наїхав на велосипедиста, після чого з'їхав із мосту в річку Солокія.
Унаслідок ДТП загинув водій автомобіля, велосипедиста і пасажира легковика госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Рятувальники надали допомогу в транспортуванні постраждалих в автомобіль швидкої допомоги.
Таке теж можливо...
К велосипедистам у нас слишком покровительственное отношение.
А надо бы им тоже устраивать экзамены на знание правил, заставлять дышать в трубочку, давать госномера.
Ну и езда по пешеходным тротуарам вообще на голову не налазит.
На тротуаре человек расслаблен, может отпустить руку ребенка и тут летит подвыпившее чмо...
Киевлянам эта ситуация особенно знакома с тех пор, когда педалик придумал отдать половину тротуаров, рассчитанных исключительно на пешеходов, лисапедистам.
уже всем известно, что пешеходу в Киеве безопаснее передвигаться по проезжей части, подальше от велосипедов-убийц..
Ехали три велосипедиста, один из них не держась за руль, и вдруг у него колесо поворачивает в лево, и он летит под колеса попутно едущей машины)
Водитель чудом успел затормозить)))
А если бы сбил, то тоже бы рассказывали что водитель не справился с управлением?
Так что применять какие то меры к велотранспорту нет абсолютно никакого смысла, в государстве тысячи проблем, которые в сотни раз важнее и опаснее нарушающих пдд лисапедистов.