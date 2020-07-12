УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12292 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 358 35

Залучати для боротьби з COVID-19 в Україні іноземних лікарів немає потреби, - Степанов

Залучати для боротьби з COVID-19 в Україні іноземних лікарів немає потреби, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я не бачить потреби в приїзді іноземних медиків для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн-брифінгу 12 липня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Що стосується безпосередньо приїзду медичних працівників з інших країн до України, мені здається, що зараз у цьому немає такої потреби, і тому це у нас не відбувається", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що "МОЗ перебуває в постійній взаємодії із країнами Заходу".

Читайте також: У гуртожитку Київського університету технологій і дизайну спалах COVID-19 серед іноземних студентів, - Дежржпродспоживслужба

"Зокрема, взаємодія відбувається на рівні фахівців. Зараз це можливо завдяки онлайн-консультаціям, телеконсультаціям, які відбуваються на постійній основі. Насамперед це з фахівцями, з медичними працівниками, з колегами своїми спілкуються з Італії, Німеччини, Іспанії, Китаю. Тобто це відбувається на постійній основі", - розповів глава відомства.

Степанов нагадав, що Україна увійшла як спостерігач до Комітету з питань безпеки здоров'я Європейського Союзу.

За словами Степанова, цей комітет щотижня проводить брифінги, в яких Україна бере участь. На брифінгах, зокрема, йдеться про нові тренди лікування коронавірусу, запобігання поширенню хвороби і лікувальні процеси.

Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 678 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Загальна кількість хворих - 53 521 особа.

Читайте також: Відкрилися вже 86% кафе і ресторанів від докризового рівня, - Шмигаль

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
только легкие превращает в труху, а так не страшно да?
показати весь коментар
12.07.2020 19:13 Відповісти
+4
А что в мире есть дурачки которые поедут в страну где предназначенные для врачей средства защиты власть продала...и по этой причине заболеваемость врачей самая высокая в мире???
показати весь коментар
12.07.2020 19:01 Відповісти
+4
Привлекать для борьбы с COVID-19 в Украине иностранных врачей нет необходимости, - Степанов - Цензор.НЕТ 3774
показати весь коментар
12.07.2020 19:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А что в мире есть дурачки которые поедут в страну где предназначенные для врачей средства защиты власть продала...и по этой причине заболеваемость врачей самая высокая в мире???
показати весь коментар
12.07.2020 19:01 Відповісти
Вы не поверите. Такие люди есть, которые добровольно поедут помогать даже в Украину. Но мосье Степанову это не нужно - вскроется коррупция и нужны будут деньги на нормальное медицинское обеспечение этих врачей.
показати весь коментар
12.07.2020 19:47 Відповісти
Где-то Вы правы
Иностраннные врачи в обморок упадут от состояния туалетов в больницах
показати весь коментар
12.07.2020 23:20 Відповісти
Привлекать для борьбы с COVID-19 в Украине иностранных врачей нет необходимости, - Степанов - Цензор.НЕТ 6282
показати весь коментар
12.07.2020 19:02 Відповісти
Навіщо інших залучати, якщо свої не бажають працювати і розбігаються від коронавірусних хворих.
показати весь коментар
12.07.2020 19:03 Відповісти
Привлекать для борьбы с COVID-19 в Украине иностранных врачей нет необходимости, - Степанов - Цензор.НЕТ 3774
показати весь коментар
12.07.2020 19:04 Відповісти
Деньги не пахнут- утверждает Барыга и ему подобные...
показати весь коментар
12.07.2020 21:12 Відповісти
Коронавірус, це звичайний грип.
показати весь коментар
12.07.2020 19:05 Відповісти
только легкие превращает в труху, а так не страшно да?
показати весь коментар
12.07.2020 19:13 Відповісти
Зараз навіть у останнього бомжа є телефон з камерою, де фото, відео переповнених лікарень, де гори трупів?
показати весь коментар
12.07.2020 19:18 Відповісти
если тебе трупов не показывать, то так и будешь верить во "всемирный заговор" и разносить дезу?
https://www.youtube.com/watch?v=prxDRhNytxo

Гуково. Условно здорового пациента котят на кремацию. COVID - 19 / россия
показати весь коментар
12.07.2020 19:28 Відповісти
Зараз навіть у останнього бомжа є телефон з камерою, де фото, відео переповнених лікарень, де гори трупів?

При современном развитии видеотехнологий можно нарисовать гору трупов выше пирамид Хеопса.
Гундяю в фотошопе нарисовали толпы прихожан, а так же сняли дорогие часы с руки, а знающие художники нарисовали картину,где Христос спрашивает- который час? у Гундяя...
показати весь коментар
12.07.2020 21:10 Відповісти
только легкие превращает в труху, а так не страшно да?

В мире умирает 250 тыс ежедневно.
А пока еще не известны случаи " вечной жизни"
Смерть такое же явление как и рождение.
показати весь коментар
12.07.2020 21:15 Відповісти
Можно философствовать Пока это не коснётся Вас И Ваших любимых людей
показати весь коментар
12.07.2020 23:22 Відповісти
Коронавірус, це звичайний грип.

Ці слова бажано написати кожному на лобі, хто носит маску по своїй волі...
показати весь коментар
12.07.2020 21:05 Відповісти
почему другие должны пострадать из-за тупых оленей, которые верят в "мировой заговор" ?
показати весь коментар
12.07.2020 21:29 Відповісти
Кто-то пострадал??? Сколько еще будешь верить в бред коронатриперный?
показати весь коментар
12.07.2020 21:48 Відповісти
у меня родственница от ковидлы умерла и знакомый в тяжелом состоянии. Мне себе верить или тебе верить?
показати весь коментар
12.07.2020 21:58 Відповісти
В Израиле прошли протесты против повторного карантина. Примерно 10 тысяч человек 11 июля собрались на одной из центральных площадей Тель-Авива.
показати весь коментар
12.07.2020 22:03 Відповісти
Не знаю умерли или нет но дурантины их не спасли и не спасут. Нужно спасть жизни миллионов людей а не убивать экономику стран ненужными дурантинами. Почему то вас свидетелей ковида только еденицы и то в интернете. В мире всегда люди умирали и никакой супер опасной эпмдемиии не существует это факт
показати весь коментар
12.07.2020 22:05 Відповісти
не зарекайся как говорят, сейчас, пока тебя беда не затронула, тебе кажется, что все чепуха и только твой бизнес страдает, но это пока не затронуло лично, делай как знаешь, но с маральной точки зрения не правильно вводить людей в заблуждение, если не уверен не нужно другим пропихивать веру во "всемирный заговор по ковидлу".
показати весь коментар
12.07.2020 22:09 Відповісти
Слушай уже полгода прошло ковидопсихоза в украине. Никакой смертности по сравнению с прошлыми годами нет и не было. Ты чо дурак? Предлагаешь теперь каждую волну гриппа карантинить и убивать экономически людей? Ты или ппидупок или клоун
показати весь коментар
12.07.2020 22:13 Відповісти
да пошел ты олень тупой.
показати весь коментар
12.07.2020 22:16 Відповісти
Это ты тупой олень. Потому что если б не сми ты б и не знал ни о каком коронавирусе. И не заметили б ничего необычного! Так как в декабре-январе в украине умерло 1500 человек от пневмоний и никто й не заметил и жыли как и обычно без карантинов и маскарад. 2018 год 6000 смертей от пневмоний! По-этому свой коронапсихоз засунь себе в очко.
показати весь коментар
12.07.2020 22:19 Відповісти
не удивлюсь, если ты из числа 73%
показати весь коментар
12.07.2020 22:21 Відповісти
Не удивлюсь если это ты. Факт есть факт. Кто сцыть и боится жить тот пусть сидит в колпаке до конца своей жизни, но навязывать людям жить в колпаке и в диктатуре властей не надо. Идите в очко, коронапсихозники
показати весь коментар
12.07.2020 22:26 Відповісти
тебе и таким как ты сложно пару месяцев придержаться карантина, и дальше жить как обычно, но вас таких много, забили на карантин и ходите ноете, а из-за вас другие люди страдают. Возможно, что у нас не большие относительно показатели смертности, не такие как на рассее и америке, потому, что вовремя ввели карантин, закрыли метро и все такое, возможно, что вирус ослаб или ослабнет, но факт остается фактом - из-а тупых оленей страдают все.
показати весь коментар
12.07.2020 22:35 Відповісти
Словакия ввела карантин 9 марта. В то время в Италии и Франции ещё катались на лыжных курортах
В результате жёсткого карантина, обязательной маски в общественных местах, в Словакии самая низкая смертность и заболеваемость .

Надо учиться у нормальных стран
Сейчас Словакия в зелёной зоне , а Украина в красной . Потому самолеты из ЕС в Украину не летают , украинцев не пускают на курорты, а сколько людей не могут увидеть свои семьи !!!
показати весь коментар
12.07.2020 23:26 Відповісти
Мда яке ти тупе.
показати весь коментар
12.07.2020 23:28 Відповісти
та куда мне до тебя..
показати весь коментар
12.07.2020 23:29 Відповісти
Це політичний розпіарений грип)
показати весь коментар
12.07.2020 21:55 Відповісти
Зарубежные приедут на зарплату в 3-5 тысяч грн.? Откуда?
показати весь коментар
12.07.2020 19:10 Відповісти
Тільки дебіли будуть працювати під керівництвом такого міністра.
показати весь коментар
12.07.2020 19:12 Відповісти
Що, навіть Уляни не треба?
показати весь коментар
12.07.2020 20:23 Відповісти
Кацапская пропаганда распускает слухи в Украине ( в Одессе ), что вирус - это выдумка
НАРОД без масок на базарах , расстояние не соблюдается, дезинфекторов практически нигде нет
УКРАИНА В КРАСНОЙ ЗОНЕ - наведите , Степанов , порядок
показати весь коментар
12.07.2020 23:18 Відповісти
 
 