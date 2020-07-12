Залучати для боротьби з COVID-19 в Україні іноземних лікарів немає потреби, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я не бачить потреби в приїзді іноземних медиків для допомоги в боротьбі з коронавірусом.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн-брифінгу 12 липня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.
"Що стосується безпосередньо приїзду медичних працівників з інших країн до України, мені здається, що зараз у цьому немає такої потреби, і тому це у нас не відбувається", - сказав міністр.
Степанов зазначив, що "МОЗ перебуває в постійній взаємодії із країнами Заходу".
"Зокрема, взаємодія відбувається на рівні фахівців. Зараз це можливо завдяки онлайн-консультаціям, телеконсультаціям, які відбуваються на постійній основі. Насамперед це з фахівцями, з медичними працівниками, з колегами своїми спілкуються з Італії, Німеччини, Іспанії, Китаю. Тобто це відбувається на постійній основі", - розповів глава відомства.
Степанов нагадав, що Україна увійшла як спостерігач до Комітету з питань безпеки здоров'я Європейського Союзу.
За словами Степанова, цей комітет щотижня проводить брифінги, в яких Україна бере участь. На брифінгах, зокрема, йдеться про нові тренди лікування коронавірусу, запобігання поширенню хвороби і лікувальні процеси.
Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 678 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Загальна кількість хворих - 53 521 особа.
Иностраннные врачи в обморок упадут от состояния туалетов в больницах
https://www.youtube.com/watch?v=prxDRhNytxo
Гуково. Условно здорового пациента котят на кремацию. COVID - 19 / россия
При современном развитии видеотехнологий можно нарисовать гору трупов выше пирамид Хеопса.
Гундяю в фотошопе нарисовали толпы прихожан, а так же сняли дорогие часы с руки, а знающие художники нарисовали картину,где Христос спрашивает- который час? у Гундяя...
В мире умирает 250 тыс ежедневно.
А пока еще не известны случаи " вечной жизни"
Смерть такое же явление как и рождение.
Ці слова бажано написати кожному на лобі, хто носит маску по своїй волі...
В результате жёсткого карантина, обязательной маски в общественных местах, в Словакии самая низкая смертность и заболеваемость .
Надо учиться у нормальных стран
Сейчас Словакия в зелёной зоне , а Украина в красной . Потому самолеты из ЕС в Украину не летают , украинцев не пускают на курорты, а сколько людей не могут увидеть свои семьи !!!
НАРОД без масок на базарах , расстояние не соблюдается, дезинфекторов практически нигде нет
УКРАИНА В КРАСНОЙ ЗОНЕ - наведите , Степанов , порядок