Залучати для боротьби з COVID-19 в Україні іноземних лікарів немає потреби, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я не бачить потреби в приїзді іноземних медиків для допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на онлайн-брифінгу 12 липня, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо.

"Що стосується безпосередньо приїзду медичних працівників з інших країн до України, мені здається, що зараз у цьому немає такої потреби, і тому це у нас не відбувається", - сказав міністр.

Степанов зазначив, що "МОЗ перебуває в постійній взаємодії із країнами Заходу".

"Зокрема, взаємодія відбувається на рівні фахівців. Зараз це можливо завдяки онлайн-консультаціям, телеконсультаціям, які відбуваються на постійній основі. Насамперед це з фахівцями, з медичними працівниками, з колегами своїми спілкуються з Італії, Німеччини, Іспанії, Китаю. Тобто це відбувається на постійній основі", - розповів глава відомства.

Степанов нагадав, що Україна увійшла як спостерігач до Комітету з питань безпеки здоров'я Європейського Союзу.

За словами Степанова, цей комітет щотижня проводить брифінги, в яких Україна бере участь. На брифінгах, зокрема, йдеться про нові тренди лікування коронавірусу, запобігання поширенню хвороби і лікувальні процеси.

Нагадаємо, за останню добу в Україні підтвердили 678 нових випадків інфікування коронавірусом COVID-19. Загальна кількість хворих - 53 521 особа.

