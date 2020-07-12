На кордоні Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка із застосуванням артилерії
На кордоні Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка, є загиблі та поранені.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Міноборони Азребайджану звинувачує Вірменію в артилерійському обстрілі та порушенні режиму припинення вогню на ділянці кордону поблизу Товузського району. За даними відомства, втрати є з обох боків, наразі "тривають бої на цьому напрямку".
У Міноборони Вірменії заявляють, що близько 12:30 азербайджанські військові "без видимих причин" спробували перетнути кордон у напрямку Тавуша на автомобілі УАЗ. Після попередження від вірменських ЗС азербайджанці повернулися на позиції, покинувши машину.
"О 13:45 військовослужбовці ЗС Азербайджану повторили спробу захопити наш опорний пункт, прикриваючись артилерійським вогнем, але були відкинуті назад вогнем у відповідь із займаних позицій, зазнавши втрат у живій силі. З вірменського боку втрат немає", - повідомили вірменські військові.
ДОВІДКА.
32 роки тому, 12 липня 1988-го, Нагірно-Карабахська обласна рада оголосила про односторонній вихід регіону, населеного переважно вірменами, з Азербайджану. Відтоді між Вірменією і Азербайджаном триває територіальна суперечка за Карабах. За період збройного конфлікту 1988-1994 років загинули близько 30 тис. людей, понад 100 тис. стали біженцями і вимушеними переселенцями.
Самопроголошена так звана "Нагірно-Карабахська республіка" не визнана жодною державою-членом ООН.
і з сірії, і з курдистану, і з грузії, де є своя південна осетія з пересувним кордоном
Там у них от 3 до 5 тыс. бойцов.
В Сирии и Таджикистане - по 7 тыс, в Юж. Осетии - 8 тыс.
Меньше токо в Приднестровье, там до 2х тыщ
Армяни - оккупировали часть территории Азербайджана. Армения - один из главных союзников россии в ОДКБ. А друг моего врага, также мой враг. Армяне, постоянно голосуют в ООН против Украины и всегда на стороне россии, по всем резолюциям, а Азербайджан или на нашей стороне, или нейтрален. Азербайджан должен разбить армян, и вернуть свою территорию, а оккупанты платить азерам контрибуции, долгие-долгие годы.
Я писав про інше, про їх участь у захисті України, тому що зараз, виходячи з війни зі свинособакією, нам треба думати насамперед про наші інтереси.
Як на мене - всё очевмидно.
Все інше - політика, бізнес, взаємовідносини - мене не обходить, я суто практично розглядаю лише одне питання - захист України від агресора
Всі випивали разом.
Але, як вони казали, коли ми повернемось додому, ми будемо ворогами і будемо різати один одного.
Отака була вона, курва "дружба народов па саветски".
Так що кацапи йдіть на йуф з своєю дружбою
Дорогие украинцы не поверте этим лже-структурам. Уже сколко лет рассказывают всякие басни - но результат ноль, в Грузии осетия и абxазия, у нас Карабаx, в Молдовии приднестровья, в Украине Крым и Донбасс - и все эти конфликты заморозят - иногда развяжут, цель одна - под восстановлением ссср - снова ОККУПАЦИЯ бывшиx республик. Так давайте обьединимся против тирана.
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ!