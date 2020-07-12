УКР
На кордоні Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка із застосуванням артилерії

На кордоні Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка із застосуванням артилерії

На кордоні Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка, є загиблі та поранені.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Міноборони Азребайджану звинувачує Вірменію в артилерійському обстрілі та порушенні режиму припинення вогню на ділянці кордону поблизу Товузського району. За даними відомства, втрати є з обох боків, наразі "тривають бої на цьому напрямку".

У Міноборони Вірменії заявляють, що близько 12:30 азербайджанські військові "без видимих ​​причин" спробували перетнути кордон у напрямку Тавуша на автомобілі УАЗ. Після попередження від вірменських ЗС азербайджанці повернулися на позиції, покинувши машину.

"О 13:45 військовослужбовці ЗС Азербайджану повторили спробу захопити наш опорний пункт, прикриваючись артилерійським вогнем, але були відкинуті назад вогнем  у відповідь із займаних позицій, зазнавши втрат у живій силі. З вірменського боку втрат немає", - повідомили вірменські військові.

Читайте також: Пашинян: Народу Карабаху потрібне право на самовизначення, а конфлікт має бути врегульований виключно мирно

ДОВІДКА.

32 роки тому, 12 липня 1988-го, Нагірно-Карабахська обласна рада оголосила про односторонній вихід регіону, населеного переважно вірменами, з Азербайджану. Відтоді між Вірменією і Азербайджаном триває територіальна суперечка за Карабах. За період збройного конфлікту 1988-1994 років загинули близько 30 тис. людей, понад 100 тис. стали біженцями і вимушеними переселенцями.

Самопроголошена так звана "Нагірно-Карабахська республіка" не визнана жодною державою-членом ООН.

Читайте також: Азербайджан завдав точкових ударів по вірменській армії в Нагірному Карабасі

+33
Наверняка там витые кацапские роги торчат...
12.07.2020 19:04 Відповісти
12.07.2020 19:04 Відповісти
+31
Не спится Х№йло в бункере-шалит ботекстная тварь....
12.07.2020 19:02 Відповісти
12.07.2020 19:02 Відповісти
+26
опять потянуло запахом вонючего рюського мира
12.07.2020 19:06 Відповісти
12.07.2020 19:06 Відповісти
після відновленя мечеті в софійському соборі, росія нагадує туреччині, що крім турецького потоку вуглеводням з інших напрямків до туреччини попасти проблематично...
і з сірії, і з курдистану, і з грузії, де є своя південна осетія з пересувним кордоном
12.07.2020 20:03 Відповісти
12.07.2020 20:03 Відповісти
Турки наклали лапу на газ Середземного моря.
12.07.2020 20:11 Відповісти
12.07.2020 20:11 Відповісти
бої в лівії точаться, боко харам в нігерії нє-нє та й вигулькне...транссахарський газогін, то не скоро і ненадійно
12.07.2020 20:28 Відповісти
12.07.2020 20:28 Відповісти
Точно по цифрам не скажу. Но в Армении самая большая военная бвза сухопутных войск РФ. За границей самая большая. Почти весь бизнес РФ. РЖД (дорога) только само собой РФ. Мало кто знает, но Армения самая бедная была по природным ресурсам республика в Союзе. Почти всё привозное. Только пробил 1991 г, стало всё почти. Там нет другого выхода. Турки и Иран. Ну и братаны северные. Конечно Грузия ещё. Ну и Азербайджан.
12.07.2020 20:07 Відповісти
12.07.2020 20:07 Відповісти
Не, по бойцам база в Гюмри почти шо самая маленькая.
Там у них от 3 до 5 тыс. бойцов.
В Сирии и Таджикистане - по 7 тыс, в Юж. Осетии - 8 тыс.
Меньше токо в Приднестровье, там до 2х тыщ
15.07.2020 11:30 Відповісти
15.07.2020 11:30 Відповісти
Да не настаиваю конечно. Речь об очень сильном влиянии РФ там имелось мной в виду. В Тирасполе раньше стояла армия в 3 тыс . Когда ещё Лебедь там был. Теперь захолустье для местных---но плацдарм для братанов северных. Не усвоили и по сей день к чему приводит такое присутствие стратегически для страны---просто кусок земли и почти не твой.
15.07.2020 20:00 Відповісти
15.07.2020 20:00 Відповісти
Не люблю не тех, не других. Не армян не азербайджанцев. Но я и подавляющее большинство Украинцев - на стороне Азербайджана.
Армяни - оккупировали часть территории Азербайджана. Армения - один из главных союзников россии в ОДКБ. А друг моего врага, также мой враг. Армяне, постоянно голосуют в ООН против Украины и всегда на стороне россии, по всем резолюциям, а Азербайджан или на нашей стороне, или нейтрален. Азербайджан должен разбить армян, и вернуть свою территорию, а оккупанты платить азерам контрибуции, долгие-долгие годы.
12.07.2020 20:28 Відповісти
12.07.2020 20:28 Відповісти
блгодарю за правдивость...Любить нас вовсе не обязательно,но правда такова.Мирным путем такие конфликты не решить.А силовым-россия на стороне армян,да и боевые действия в 90-х вели россиянцы,армяне тупо мародерили,схема один в один как у вас на донбассе,там опробовали....потом в абхазии отшлифовали.
13.07.2020 07:26 Відповісти
13.07.2020 07:26 Відповісти
поділяти народи на "хороші" та "не зовсім" - є наслідком радянщини. Не буду нічого казати на захист вірмен або азербайджанців, але щодо відношення українців до цих народів, я би так не казав, як це зробили Ви, тому що: Сергій Нігоян був вірмен і він у числі перших загинов на Майдані, на Майдані також були етнічні азербайджанці. Я знаю вірмен, які й зараз служать у ЗСУ, виконуючи складні завдання, теж саме стосується й азербайджанців. Тому не треба поширювати думки про "гарних" та "негарних". Те, що в них там війна, яку майстерно підігріває ********* - це відомий факт. Але це їх справа, розберуться, коли розвалиться свинособача імперія. Головне, не ображати людей, що свідомо за Україну, не сіяти розбрат, а підсилювати та укріплювати наші лави.
13.07.2020 09:30 Відповісти
13.07.2020 09:30 Відповісти
Поділяти, канешно, не треба, но любой, хто имел некие деловые отношения и с армянами, и с айзерами - без колебаний подтвердит вам, с кем из них проще працювать, и хто из них вас практически всегда надурит.
15.07.2020 11:34 Відповісти
15.07.2020 11:34 Відповісти
про ділові відношення може й так, але у кожного свій досвід.
Я писав про інше, про їх участь у захисті України, тому що зараз, виходячи з війни зі свинособакією, нам треба думати насамперед про наші інтереси.
15.07.2020 11:39 Відповісти
15.07.2020 11:39 Відповісти
Ну а тут просто посмотрите по голосованиям в ООН, например, по Крыму.
Як на мене - всё очевмидно.
15.07.2020 11:41 Відповісти
15.07.2020 11:41 Відповісти
Там теж згоден, але я мав на увазі саме тих, хто зараз воює у лавах ЗСУ.
Все інше - політика, бізнес, взаємовідносини - мене не обходить, я суто практично розглядаю лише одне питання - захист України від агресора
15.07.2020 11:47 Відповісти
15.07.2020 11:47 Відповісти
Армения по мнению Московии оказалась слишком самостоятельной.
12.07.2020 20:30 Відповісти
12.07.2020 20:30 Відповісти
при упоминании о армянах, я всегда ассоциативно вспоминаю, что именно они всё в мире изобрели )
12.07.2020 20:38 Відповісти
12.07.2020 20:38 Відповісти
Неправда мы такие же как все.Есть нормальные, есть долбоебы, тоже самое процентное соотношение как в Украине, Грузии и везде. Приблизительно такое же.
20.07.2020 11:28 Відповісти
20.07.2020 11:28 Відповісти
Промаршевали дружно по Красной площади в одной колонне.. ( благодаря пид--кой лицемерной позиции собственных властей), а теперь можно опять друг в друга пострелять. А РФерия держащая их на коротком поводке и обоих снабжая оружием тихо потирает руки.
12.07.2020 20:38 Відповісти
12.07.2020 20:38 Відповісти
Любая херня на просторах СНГбез путина не обошлась ! Провокации и подстрекательство лживые посулы и реальные деньги-всё в ходу ! Как говорят алжирские французы ,- ищите ху@ ло.
12.07.2020 20:49 Відповісти
12.07.2020 20:49 Відповісти
не подстрекатель, но бы не потерпел..))
12.07.2020 20:51 Відповісти
12.07.2020 20:51 Відповісти
Шерше ля х*йло, как говорят французы
12.07.2020 21:01 Відповісти
12.07.2020 21:01 Відповісти
В студентські часи спілкувались в нашій групі і відпочивали разом з вірменином і азербайджанцем.
Всі випивали разом.
Але, як вони казали, коли ми повернемось додому, ми будемо ворогами і будемо різати один одного.
Отака була вона, курва "дружба народов па саветски".
Так що кацапи йдіть на йуф з своєю дружбою
12.07.2020 21:03 Відповісти
12.07.2020 21:03 Відповісти
Там фишка еще в том, что у Азербайджана оттяпали не только Нагорный Карабах, а еще кучу территории, с Нагорным Карабахом никак не связанных. Поэтому там ситуация не похожа на Приднестровье, Крым, Косово, ведь даже если сказать, ок, Нагорный Карабах - государство, как быть с другой территорией, ее ведь ни под самоопределение карабахское, ни под что кроме оккупации не подвести. Там точно еще война будет, вопрос только когда.
12.07.2020 22:00 Відповісти
12.07.2020 22:00 Відповісти
як прийшов Горбачов - зразу почалось моє-твоє, що і породжує конфлікти.....
12.07.2020 22:17 Відповісти
12.07.2020 22:17 Відповісти
Цель ***** - с обострением ситуации на границе, осуществление давнейшей мечты - ввод росийскиx войск в Азербайджан согласно договора о коллективном безопасности снг. Обращаясь лживым и подлым мировым дельцам в лице оон, нато, сайто.... ***** - вы кроме болтовни сделали все чтоб доказат вашу пустой сущность. Именно после подлого заxвата Крым и донбаса Украины мы убедились в продажности этиx структур. Для ниx не сушествует понятии такии, как свобода, справедливость, родина и т.д. Не сомневаюсь если эти структуры в один прекрасный день пойдут на сеператные переговоры с пук-иным о раэделе Украины.
Дорогие украинцы не поверте этим лже-структурам. Уже сколко лет рассказывают всякие басни - но результат ноль, в Грузии осетия и абxазия, у нас Карабаx, в Молдовии приднестровья, в Украине Крым и Донбасс - и все эти конфликты заморозят - иногда развяжут, цель одна - под восстановлением ссср - снова ОККУПАЦИЯ бывшиx республик. Так давайте обьединимся против тирана.
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ГЕРОЯМ!
13.07.2020 01:05 Відповісти
13.07.2020 01:05 Відповісти
Все сводится к тому что: пора русню мочить всем Миром!
13.07.2020 01:34 Відповісти
13.07.2020 01:34 Відповісти
Эти конфликты не для того развязывали и замораживали,чтобы решать.Решение может быть только военным.Ведь что такое Карабаг и Армения?это условно кусок сруцкого мира на южном Кавказе..Это - суть вопроса....армян кое-как одели,кое-как вооружили и кое-как там держат там как упалчленцев в ОРДЛО...в россии уже давно мечтают разместить там своих "миротворцев",им надо расширить свое присутствие в регионе.Надо странам ГУАМ создавать свой военный блок по типу маленького НАТО и втянуть туда пару стран Средней Азии,ТУрцию и Польшу....вот это будет головная боль для империи.
13.07.2020 07:49 Відповісти
13.07.2020 07:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 