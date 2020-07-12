На кордоні Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка із застосуванням артилерії

На кордоні Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка, є загиблі та поранені.

Міноборони Азребайджану звинувачує Вірменію в артилерійському обстрілі та порушенні режиму припинення вогню на ділянці кордону поблизу Товузського району. За даними відомства, втрати є з обох боків, наразі "тривають бої на цьому напрямку".

У Міноборони Вірменії заявляють, що близько 12:30 азербайджанські військові "без видимих ​​причин" спробували перетнути кордон у напрямку Тавуша на автомобілі УАЗ. Після попередження від вірменських ЗС азербайджанці повернулися на позиції, покинувши машину.

"О 13:45 військовослужбовці ЗС Азербайджану повторили спробу захопити наш опорний пункт, прикриваючись артилерійським вогнем, але були відкинуті назад вогнем у відповідь із займаних позицій, зазнавши втрат у живій силі. З вірменського боку втрат немає", - повідомили вірменські військові.

ДОВІДКА.

32 роки тому, 12 липня 1988-го, Нагірно-Карабахська обласна рада оголосила про односторонній вихід регіону, населеного переважно вірменами, з Азербайджану. Відтоді між Вірменією і Азербайджаном триває територіальна суперечка за Карабах. За період збройного конфлікту 1988-1994 років загинули близько 30 тис. людей, понад 100 тис. стали біженцями і вимушеними переселенцями.

Самопроголошена так звана "Нагірно-Карабахська республіка" не визнана жодною державою-членом ООН.

