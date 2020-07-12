Google заборонить рекламу товарів і послуг для стеження за людиною без її дозволу

Компанія Google із серпня обмежить рекламування шпигунських програм і технологій для спостереження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр правил реклами Google.

"Ми додамо обмеження щодо реклами шпигунських програм і технологій для спостереження, а саме заборонимо рекламувати товари та послуги, призначені для спостереження або стеження за іншою людиною або її діяльністю (без згоди цієї особи). Ці правила застосовуватимуться у всіх країнах світу. З 11 серпня 2020 року ми ретельно стежитимемо за їхнім дотриманням", - наголошується в повідомленні.

До реклами, забороненої Google, додадуться програми для відстеження повідомлень, дзвінків і GPS-координат. Крім того, це не лише програмне забезпечення, але і пристрої - камери, диктофони, відеореєстратори, відеоняні, які призначені для стеження.

Дивіться також: Активісти зафіксували незаконне стеження за музеєм Гончара. ВIДЕО

Однак нові правила не поширюватимуться на послуги приватних детективних агентств, а також на товари і послуги, за допомогою яких батьки можуть відстежувати місце перебування дітей.