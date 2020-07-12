Google заборонить рекламу товарів і послуг для стеження за людиною без її дозволу
Компанія Google із серпня обмежить рекламування шпигунських програм і технологій для спостереження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр правил реклами Google.
"Ми додамо обмеження щодо реклами шпигунських програм і технологій для спостереження, а саме заборонимо рекламувати товари та послуги, призначені для спостереження або стеження за іншою людиною або її діяльністю (без згоди цієї особи). Ці правила застосовуватимуться у всіх країнах світу. З 11 серпня 2020 року ми ретельно стежитимемо за їхнім дотриманням", - наголошується в повідомленні.
До реклами, забороненої Google, додадуться програми для відстеження повідомлень, дзвінків і GPS-координат. Крім того, це не лише програмне забезпечення, але і пристрої - камери, диктофони, відеореєстратори, відеоняні, які призначені для стеження.
Однак нові правила не поширюватимуться на послуги приватних детективних агентств, а також на товари і послуги, за допомогою яких батьки можуть відстежувати місце перебування дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
=========================
правильно за людьми тільки держава повинна слідкувати і великі корпорації.А не хто попало.
============
набрав у пошуку гугл "прослушка купить жучок"-купуй що хоч.
Пусть следят
если же никому не звонить и не связывать контакты - это просто некое устройство с известным месторасположением и произведенными начальными действиями. ну и далее, по мере накопления истории действий происходит дискредитация анонимности устройства.
а гражданам зафиксировать слова должностного лица уже нельзя ?
Это полицейская диктатура, игра в одни ворота.
А что говорят в Яхху ?
Ножкой топать будут?
Закройте api-интерфейс и все дела.
и будут рекламировать инфракрасные очки для контроля за передвижениями собаки.
И пошлют буббл глубоко на хуавэй.