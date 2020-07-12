УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12072 відвідувача онлайн
Новини
3 126 39

Google заборонить рекламу товарів і послуг для стеження за людиною без її дозволу

Google заборонить рекламу товарів і послуг для стеження за людиною без її дозволу

Компанія Google із серпня обмежить рекламування шпигунських програм і технологій для спостереження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр правил реклами Google.

"Ми додамо обмеження щодо реклами шпигунських програм і технологій для спостереження, а саме заборонимо рекламувати товари та послуги, призначені для спостереження або стеження за іншою людиною або її діяльністю (без згоди цієї особи). Ці правила застосовуватимуться у всіх країнах світу. З 11 серпня 2020 року ми ретельно стежитимемо за їхнім дотриманням", - наголошується в повідомленні.

До реклами, забороненої Google, додадуться програми для відстеження повідомлень, дзвінків і GPS-координат. Крім того, це не лише програмне забезпечення, але і пристрої - камери, диктофони, відеореєстратори, відеоняні, які призначені для стеження.

Дивіться також: Активісти зафіксували незаконне стеження за музеєм Гончара. ВIДЕО

Однак нові правила не поширюватимуться на послуги приватних детективних агентств, а також на товари і послуги, за допомогою яких батьки можуть відстежувати місце перебування дітей.

Автор: 

Google (712) стеження (126)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Потрібно періодично показувати смартфону дулю.
показати весь коментар
12.07.2020 19:41 Відповісти
+4
Так смартфони і так слідкують.
показати весь коментар
12.07.2020 19:29 Відповісти
+3
Якщо завантажувати в них шопопало.
показати весь коментар
12.07.2020 19:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так смартфони і так слідкують.
показати весь коментар
12.07.2020 19:29 Відповісти
Якщо завантажувати в них шопопало.
показати весь коментар
12.07.2020 19:31 Відповісти
OS , так вона "зашита" в твій "девайс" ...там вже все для слідкування за тобою є ...
показати весь коментар
12.07.2020 20:26 Відповісти
https://censor.net/user/27028 Вони в любому випадку слідкують.Такий сьогоднішній світ.
показати весь коментар
12.07.2020 19:34 Відповісти
Потрібно періодично показувати смартфону дулю.
показати весь коментар
12.07.2020 19:41 Відповісти
Google запретит рекламу товаров и услуг для слежения за человеком без его разрешения

=========================
правильно за людьми тільки держава повинна слідкувати і великі корпорації.А не хто попало.
============
набрав у пошуку гугл "прослушка купить жучок"-купуй що хоч.
показати весь коментар
12.07.2020 19:37 Відповісти
Я практически отказался от использоваеия гугл
показати весь коментар
12.07.2020 19:39 Відповісти
https://censor.net/user/438190 В якому сенсі? І на що перейшли?
показати весь коментар
12.07.2020 19:46 Відповісти
А вариантов всего два...или Гугл..или яндекс....
показати весь коментар
12.07.2020 19:52 Відповісти
https://censor.net/user/22056 А bing?
показати весь коментар
12.07.2020 19:56 Відповісти
А шо бинг?? ТО так...шо есть шо нет...Гугла оно не заменит...
показати весь коментар
12.07.2020 19:57 Відповісти
Бинг поисковик...и ничего более....ни каких сервисов аналогичных сервисам Гугла в нем нет....
показати весь коментар
12.07.2020 20:00 Відповісти
Довольно посредственный поисковик если сказать честно....
показати весь коментар
12.07.2020 20:00 Відповісти
...DarkNet ...
показати весь коментар
12.07.2020 20:29 Відповісти
Идиот что ли?? Или скот винторогий из паРаши??
показати весь коментар
12.07.2020 19:50 Відповісти
Ничего лучше Яндекса для русскоязычного поиска не придумали. Гугл непревзойдён в англоязычном.
показати весь коментар
12.07.2020 20:13 Відповісти
Гугл прекрасно все ищет и в англоязычном..и в укроязычном...и в рускоязычном.... я андекс...то продукт для винторого скота из паРаши...
показати весь коментар
12.07.2020 21:11 Відповісти
Да все кацапы от него в восторге.
показати весь коментар
12.07.2020 22:01 Відповісти
Та да))) Открою секрет. Система Андроид, как и Ютуб принадлежат и разрабатывается компанией Гугл
показати весь коментар
12.07.2020 21:39 Відповісти
Давно пора
показати весь коментар
12.07.2020 19:41 Відповісти
Дуров сдал ФСБ вконтакте, теперь сдал и теллеграм. Всё продаётся.
показати весь коментар
12.07.2020 19:46 Відповісти
Честному человеку нечего боятся
Пусть следят
показати весь коментар
12.07.2020 19:52 Відповісти
100%
показати весь коментар
12.07.2020 20:12 Відповісти
честні на кладовищі ...
показати весь коментар
12.07.2020 20:30 Відповісти
можно купить ошейник для слежения для собаком. собак всегда будет не против.))
показати весь коментар
12.07.2020 20:01 Відповісти
якщо втомилися від гуглу, простий гугл пошук дає непогану альтернативу "duckduckgo.com" . Так як я працюю в Гугл, скажу, що усе з вищесказанного правда і на сьогоднішній день якщо ви хочете зберегати повну анонімність, ви маєте перестати користуватися усіма електронними засобами. така реальність.
показати весь коментар
12.07.2020 20:08 Відповісти
ну почему же? еще нужно привязать собранные данные к реальному ФИО/человеку.
если же никому не звонить и не связывать контакты - это просто некое устройство с известным месторасположением и произведенными начальными действиями. ну и далее, по мере накопления истории действий происходит дискредитация анонимности устройства.
показати весь коментар
12.07.2020 20:19 Відповісти
Властям за гражданами скрыто следить можно,
а гражданам зафиксировать слова должностного лица уже нельзя ?
Это полицейская диктатура, игра в одни ворота.
А что говорят в Яхху ?
показати весь коментар
12.07.2020 20:28 Відповісти
...Google заборонить рекламу товарів і послуг для стеження за людиною без її дозволу - Цензор.НЕТ 3452...
показати весь коментар
12.07.2020 20:32 Відповісти
Запретят они.
Ножкой топать будут?
Закройте api-интерфейс и все дела.
показати весь коментар
12.07.2020 20:33 Відповісти
Ничё, китайцы создадут свой поисковик на всех языках
и будут рекламировать инфракрасные очки для контроля за передвижениями собаки.
И пошлют буббл глубоко на хуавэй.
показати весь коментар
12.07.2020 20:33 Відповісти
Бджоли проти меду? Чомусь не вірю!
показати весь коментар
12.07.2020 21:06 Відповісти
Сказав всемогутній Гугл, який за всіма слідкує та знає що ми купуємо, куди їздимо, що читаємо та з ким спілкуємось.
показати весь коментар
12.07.2020 21:15 Відповісти
Гугл молодец!
показати весь коментар
12.07.2020 22:14 Відповісти
Устраняют конкурентов
показати весь коментар
12.07.2020 22:42 Відповісти
Прибирає конкурентів
показати весь коментар
12.07.2020 23:26 Відповісти
У них монополия.
показати весь коментар
13.07.2020 06:56 Відповісти
Пристрої для стеження не будуть показувати рекламу пристроїв для стеження
показати весь коментар
13.07.2020 08:43 Відповісти
 
 