Під час огляду вантажівки на кордоні з Польщею виявили 2 кг контрабандного бурштину, - Держприкордонслужба. ФОТО

У пункті пропуску "Ягодин" прикордонники Луцького загону спільно зі співробітниками митниці виявили схованку з понад 2 кілограмами контрабандного бурштину.

"Вантажівка марки "Сканія" під керуванням громадянина України прибула в пункт пропуску на смугу руху "червоний коридор". Та попри відповідність документів правоохоронці вирішили провести поглиблений огляд транспортного засобу. У кабіні автомобіля, серед особистих речей, виявили камені жовтого кольору загальною вагою понад 2 кг", - йдеться в повідомленні.

Камені передано на експертизу, а водій вантажівки в супроводі поліції покинув межі пункту пропуску для проведення подальших слідчих дій за ст. 240-1 КК (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину".