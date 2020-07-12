УКР
Під час огляду вантажівки на кордоні з Польщею виявили 2 кг контрабандного бурштину, - Держприкордонслужба. ФОТО

У пункті пропуску "Ягодин" прикордонники Луцького загону спільно зі співробітниками митниці виявили схованку з понад 2 кілограмами контрабандного бурштину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Вантажівка марки "Сканія" під керуванням громадянина України прибула в пункт пропуску на смугу руху "червоний коридор". Та попри відповідність документів правоохоронці вирішили провести поглиблений огляд транспортного засобу. У кабіні автомобіля, серед особистих речей, виявили камені жовтого кольору загальною вагою понад 2 кг", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: У вантажівці, що прямувала на поромі до Туреччини, виявлено 23 кг контрабандного бурштину, - Одеська митниця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Камені передано на експертизу, а водій вантажівки в супроводі поліції покинув межі пункту пропуску для проведення подальших слідчих дій за ст. 240-1 КК (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину".

Волинська область
Всього то 2 кг
показати весь коментар
12.07.2020 19:51 Відповісти
Надо же работу показать - МВД ведет тяжелые янтарные войны...
показати весь коментар
12.07.2020 20:58 Відповісти
И янтарь уже не копают..и лес не рубят...не верите мне...поверьте величайшему лидеру нашей Галактики и ее окрестностей....
показати весь коментар
12.07.2020 19:55 Відповісти
Хороший бурштин... молочний... але ціна на нього впала
показати весь коментар
12.07.2020 20:03 Відповісти
Да вы шо?а мне тут одна зесрань доказывал,что при зебобе это дело заглохло)
показати весь коментар
12.07.2020 20:08 Відповісти
Враки! Бурштын копали про Порошенко, при Зеленском бурштын не копают. Зуб даю.
показати весь коментар
12.07.2020 21:47 Відповісти
глазки бегали...
ручки дёргались...
зубки стучали и всё оно потело и пукало.....
- НУ ЧЕГО БЫ НЕ ОБШМОНАТЬ?
показати весь коментар
12.07.2020 22:28 Відповісти
страшный контрабандист! АЖ 2 кило!!!
ценой в пару тыщь грн.
показати весь коментар
13.07.2020 13:36 Відповісти
 
 