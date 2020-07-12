Стерненко заявив, що провадження у справі про третій напад на нього зупинили, хоча замовника і співучасників не знайдено
Слідство у справі дворічної давності про третій напад на одеського активіста Сергія Стерненка, під час якого загинув один із нападників, зупинили.
Як повідомив активіст у фейсбуці з посиланням на слова слідчого у справі, пошук організаторів, посередників і замовника нападу не відбувається, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що формальною підставою для цього стало оголошення в розшук за хуліганство виконавця Олександра Ісайкула, якому "СБУ дала втекти з України ще 17 березня 2019 року".
"Зупинення провадження означає і припинення будь-яких слідчих дій", - впевнений активіст.
Стерненко заявив, що в травні звертався з клопотанням до прокурора Бозовуляка з вимогою виділити матеріали щодо виконавця Ісайкула в окреме провадження і зупинити його, щоб не спливали терміни розслідування. Однак прокурор відмовив, тому тепер зупинено основне провадження, хоча "досі немає підозр організаторам Подобєдову та Посувайлу, слідство навіть не намагається шукати замовника і всіх інших співучасників".
Він також додав, що слідчий чинить тиск на нього.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.
І це вона показує Зє-виборцям.
1. отказался оценить факты о нём
2. подумать откуда ты его узнал
3. что точно о нём известно
4. откуда финансирование
5. почему он совершает определенные действия
6. каков конечный результат действий
7. кому эти действия полезны
8. почему он не совершает одинаковые действия в очень схожих ситуациях
9. как его заявления коррелируют с его действиями
10. почему подход гос.апарата к нему отличается от подхода к другим
А потом ты сказал "акакаяразница".
Думай! (с)
Вы ставите в один ряд Стерненко, Савченко, Сенцова. С Савченко давно всё понятно - она добровольно сдалась в плен без единого выстрела. Допустим, чтобы сложить мнение о Наде, я просмотрел несколько часов её допроса ФСБ. Вы-то телепат и Вы ещё раньше всё знали... Так чем Вам Сенцов не угодил?
стерненкой же пытаются заткнуть освободившуюся нишу "праворадикалов". Тех самых, которые делают много шума и цирка, а выхлопа ноль или отрицательный (передаю привет "свободе", "правому сектору" и прочим)
в Крыму... на Донбасе...за зеленского голосовали, чтоб "без барыг", за "низкую коммуналку" и "колбасу по 2.20", а получили удар граблями по тупому хлебалу в который раз.
P.S. это как с пленками деркача... есть факты, но в "общую картинку" сложить не могут
https://www.youtube.com/watch?v=m8NZYCGn9gY ссылка на видео
Пид@рас, угрожающий поиметь людей в жопу, обзывает других пид@расами - в этом вся суть "разоблачения" от толстомордого ватана. АУЕ-шник переросток.
не подходит по параметрам?
Це значить що "організаторами" вони є лише за версією, або навіть фантазією самого Стерненка. І взагалі питання чи був напад залишаєтсья відкритим, жодних доказів цього окрім слів самого Стерненка та його дівчини - немає.
Ну а потім Стерненко запустив стрім і зізнався що ніж був таки його, хоча згодом дав прямо протилежні показання. Типовий випадок самооборони, що тут скажеш.
Кто говорил про вооружённых до зубов террористов? Может просто нападавшие недооценили противника?
Ну якщо йде мова про те, що Стерненко дістав свій ніж і першим поліз у бійку і почав наносити удари, а потім легко порізав себе щоб видати це за "напад" - то таки дійсно, недооцінили.
А Стерненко дійсно бреше щоб уникнути відповідальності за вбивство при перевищенні меж необхідної оборони у разі доведеності нападу, і умисне вбивство у разі недоведеності нападу на нього.
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
Д.Б.