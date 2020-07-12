Стерненко заявив, що провадження у справі про третій напад на нього зупинили, хоча замовника і співучасників не знайдено

Слідство у справі дворічної давності про третій напад на одеського активіста Сергія Стерненка, під час якого загинув один із нападників, зупинили.

Як повідомив активіст у фейсбуці з посиланням на слова слідчого у справі, пошук організаторів, посередників і замовника нападу не відбувається, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що формальною підставою для цього стало оголошення в розшук за хуліганство виконавця Олександра Ісайкула, якому "СБУ дала втекти з України ще 17 березня 2019 року".

"Зупинення провадження означає і припинення будь-яких слідчих дій", - впевнений активіст.

Стерненко заявив, що в травні звертався з клопотанням до прокурора Бозовуляка з вимогою виділити матеріали щодо виконавця Ісайкула в окреме провадження і зупинити його, щоб не спливали терміни розслідування. Однак прокурор відмовив, тому тепер зупинено основне провадження, хоча "досі немає підозр організаторам Подобєдову та Посувайлу, слідство навіть не намагається шукати замовника і всіх інших співучасників".

Він також додав, що слідчий чинить тиск на нього.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.