Стерненко заявив, що провадження у справі про третій напад на нього зупинили, хоча замовника і співучасників не знайдено

Слідство у справі дворічної давності про третій напад на одеського активіста Сергія Стерненка, під час якого загинув один із нападників, зупинили.

Як повідомив активіст у фейсбуці з посиланням на слова слідчого у справі, пошук організаторів, посередників і замовника нападу не відбувається, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що формальною підставою для цього стало оголошення в розшук за хуліганство виконавця Олександра Ісайкула, якому "СБУ дала втекти з України ще 17 березня 2019 року".

"Зупинення провадження означає і припинення будь-яких слідчих дій", - впевнений активіст.

Дивіться також: Апеляційний суд залишив активіста Стерненка під цілодобовим домашнім арештом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Стерненко заявив, що в травні звертався з клопотанням до прокурора Бозовуляка з вимогою виділити матеріали щодо виконавця Ісайкула в окреме провадження і зупинити його, щоб не спливали терміни розслідування. Однак прокурор відмовив, тому тепер зупинено основне провадження, хоча "досі немає підозр організаторам Подобєдову та Посувайлу, слідство навіть не намагається шукати замовника і всіх інших співучасників".

Він також додав, що слідчий чинить тиск на нього.

Стерненко заявив, що провадження у справі про третій напад на нього зупинили, хоча замовника і співучасників не знайдено 01

Дивіться також: "Ганьба, ганьба, ганьба!": активісти біля Апеляційного суду "заглушили" журналіста каналу "ZIK". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Читайте також: Слідчий СБУ повідомив, що розслідування у моїй справі завершено. Турборежим у дії, - Стерненко. ДОКУМЕНТ

Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

+28
Государство отказалось выполнять свою функцию ( в отношении Стерененко) - защищать граждан, и он защитил себя сам, как смог. Теперь вместо того чтобы сказать спасибо, за то что Сергей сделал за государство его работу, мусора и мусорщицы преследуют самого Стерненко.
12.07.2020 20:10 Відповісти
+15
12.07.2020 20:54 Відповісти
+13
Конечно, конечно - два огромных невинных гея, которых свел тот самый Подобедов, без мобильных телефонов, не-одесситы, ранее не знакомые, ночью, в десятках километров от дома, возле подъезда Сергея, мирно держались за руки, и, вдруг, проходивший мимо Стерненко, напал на них с ножом. Геи мирно разбежались в разные стороны, девушка Стерненко побежала добивать одного, Стерненко догонял другого... Так было?
12.07.2020 20:45 Відповісти
Государство отказалось выполнять свою функцию ( в отношении Стерененко) - защищать граждан, и он защитил себя сам, как смог. Теперь вместо того чтобы сказать спасибо, за то что Сергей сделал за государство его работу, мусора и мусорщицы преследуют самого Стерненко.
12.07.2020 20:10 Відповісти
Це Венедіктова.
100%.
І це вона показує Зє-виборцям.
12.07.2020 20:34 Відповісти
Венедиктова прежде всего ручная собака Зеленского, которой он полностью доверяет, ну и помимо этого самой суке кажется что у нее есть какие-то счеты с украинцами, которых она прессует, для нее всеравно что Стерненко, что Порошенко. Наверное у нее дома висит портрет Путлера, как висел у бывшего генпрокурора времен Януковича Пшонки, поэтому она останавливает "кримінальні провадження" против всей антиукраинской нечисти в Украине. Другого украинского парня, который не смог защитить себя как Стерненко, банда Маркина зверски убила в Одессе, и ничего, убийц не ищет ни Венедиктова, ни одесские менты, а главаря этой шоблы, которая вместе с Фучеджи и прочими одесскими ментами пыталась по приказу кремлевских спецслужб устроить в Одессе "ОНР," путинские одесские судьи приказали отпустить, и Маркин беспрепятственно отбыл к Пуйлу. Думаю придет время, когда законность в Украине восторжествует, и Венедиктова, и не только она, попадет еще за свои художества на нары.
13.07.2020 05:59 Відповісти
там всё рассчитано, спектакль идёт своим чередом. Потом не плачь "хто ж знал, что это ещё одна гадя/вакарчук/сенцов/самопомощь?"
12.07.2020 21:33 Відповісти
Не всё так однозначно? Конспирология? Не увлекаюсь.
12.07.2020 21:41 Відповісти
нет. Просто помни, что тебя предупреждали, а ты:
1. отказался оценить факты о нём
2. подумать откуда ты его узнал
3. что точно о нём известно
4. откуда финансирование
5. почему он совершает определенные действия
6. каков конечный результат действий
7. кому эти действия полезны
8. почему он не совершает одинаковые действия в очень схожих ситуациях
9. как его заявления коррелируют с его действиями
10. почему подход гос.апарата к нему отличается от подхода к другим

А потом ты сказал "акакаяразница".
Думай! (с)
12.07.2020 23:10 Відповісти
Вижу Вы биограф Стерненко, телепат думающий мои мысли и дед Ванга одновременно. Спасибо за предупреждение, я впредь буду намного осторожней
Вы ставите в один ряд Стерненко, Савченко, Сенцова. С Савченко давно всё понятно - она добровольно сдалась в плен без единого выстрела. Допустим, чтобы сложить мнение о Наде, я просмотрел несколько часов её допроса ФСБ. Вы-то телепат и Вы ещё раньше всё знали... Так чем Вам Сенцов не угодил?
12.07.2020 23:35 Відповісти
тем же, чем и гадя. Кацапы видимо их обоих пытали высококалорийной пищей, а потом давали уроки политического деятеля, чтоб когда они выберутся из "плена" не пропали без работы.
13.07.2020 00:07 Відповісти
А Вы сравнили деятельность Савченко и Сенцова до их пленения? Вам не показалась, что Савченко всю жизнь пыталась добиться известности и власти, а Сенцов - художник, снимающий "кино не для всех"? На какой стороне Майдана был Сенцов, а на какой Савченко? На какой стороне Краматорского аэродрома была Савченко, и чем занимался Сенцов после оккупации Крыма? Сенцов теперь - политический деятель?
показати весь коментар
13.07.2020 00:14 Відповісти
вова-нога тоже был на стороне Майдана, но так же хорошо сотрудничал с бородатой бабушкой и курченко. сенцов пытается быть политическим деятелем, трётся тут-и-там, пытается делать экспертные заявления (хотя кричал "никогда такого делать не буду"). Что-то блебсу слабо заходит, ну и слава Богу.
стерненкой же пытаются заткнуть освободившуюся нишу "праворадикалов". Тех самых, которые делают много шума и цирка, а выхлопа ноль или отрицательный (передаю привет "свободе", "правому сектору" и прочим)
13.07.2020 00:26 Відповісти
Сттерненко записывают в праворадикалы всякие портновы-дубинские-бужанские и другие червоненки. Сенцов - общевтвенный активист, так же как и Стерненко.
показати весь коментар
13.07.2020 00:43 Відповісти
Люди в Крыму... на Донбасе... за зеленского голосовали, чтоб "без барыг", за "низкую коммуналку" и "колбасу по 2.20", а получили удар граблями по тупому хлебалу в который раз.
Стерненко заявив, що провадження у справі про третій напад на нього зупинили, хоча замовника і співучасників не знайдено - Цензор.НЕТ 8008
13.07.2020 00:13 Відповісти
И чо, кто этим людям доктор?
13.07.2020 00:18 Відповісти
вот же ж перед тобой сообщение, набивается в докторы. Говорит "вынелохи и янелох, поверьте в меня! стерненко прийде - порядок наведе"
13.07.2020 00:29 Відповісти
По Вашему, любой журналист или блогер, освещающий зашквары власти, хочет вести за собой людей?
13.07.2020 00:36 Відповісти
ну то понятно... хоть поржем, если шо.

P.S. это как с пленками деркача... есть факты, но в "общую картинку" сложить не могут
Стерненко заявив, що провадження у справі про третій напад на нього зупинили, хоча замовника і співучасників не знайдено - Цензор.НЕТ 9378
13.07.2020 00:53 Відповісти
Дл меня достаточно фамилии Деркач - дальше я не трачу своё время.
13.07.2020 00:56 Відповісти
Стерненко заявив, що провадження у справі про третій напад на нього зупинили, хоча замовника і співучасників не знайдено - Цензор.НЕТ 4628
13.07.2020 01:26 Відповісти
Это всего-лишь анонс видео на Ютюб-канале, а по Вашему - это Ленин на броневике.
показати весь коментар
13.07.2020 00:53 Відповісти
вот жаба-гадюкинг... но "хороший тамада и конкурсы интересные" (с)
https://www.youtube.com/watch?v=m8NZYCGn9gY ссылка на видео
13.07.2020 11:45 Відповісти
Плачу
Пид@рас, угрожающий поиметь людей в жопу, обзывает других пид@расами - в этом вся суть "разоблачения" от толстомордого ватана. АУЕ-шник переросток.
13.07.2020 13:04 Відповісти
в этом и суть, "свой своего видит из далека". Он негодует, что "ктозамовел" выдаёт из себя что-то другое.
13.07.2020 14:19 Відповісти
О персоналиях можно спорить сколько угодно, хотя я вождизмом не страдаю. Все дело в идее - ватная власть хочет посадить некоторых из тех, кого считает для себя угрозой, чтобы остальные боялись.
13.07.2020 14:50 Відповісти
ватная власть следует приказу бородатой бабушке и помогает ей раскладывать яйца в разные корзинки. Корзинка ультра-мега-право-патриотов пока пустует, корзинка "крепких хозяйственников" вродь намечена на партию меров.
13.07.2020 15:23 Відповісти
А какая корзинка предназначена Сенцову, катающемуся на яхте? Почему не пиарят Карпюка?
13.07.2020 15:30 Відповісти
на каждого найдётся своя ниша.
не подходит по параметрам?
13.07.2020 15:49 Відповісти
хотя "до сих пор нет подозрений организаторам Подобедову и Посувайлу

Це значить що "організаторами" вони є лише за версією, або навіть фантазією самого Стерненка. І взагалі питання чи був напад залишаєтсья відкритим, жодних доказів цього окрім слів самого Стерненка та його дівчини - немає.
12.07.2020 20:15 Відповісти
Конечно, конечно - два огромных невинных гея, которых свел тот самый Подобедов, без мобильных телефонов, не-одесситы, ранее не знакомые, ночью, в десятках километров от дома, возле подъезда Сергея, мирно держались за руки, и, вдруг, проходивший мимо Стерненко, напал на них с ножом. Геи мирно разбежались в разные стороны, девушка Стерненко побежала добивать одного, Стерненко догонял другого... Так было?
12.07.2020 20:45 Відповісти
Ні, Стерненко як те невинне ягня йшов зовсім без зброї, коли на нього раптово напали двоє підготовлених і озброєних до зубів терористів. Але через секунду Стерненко перетворився у Рембо, тому що напад двох озброєних на одного неозброєного переріс у легке поранення руки Стерненка і декілька проникаючих колото-різаних поранень для нападників. Причому виходячи із кількості крові на ножі - поранення Стерненку було нанесене останнім, а одне чи декілька поранень померлого були нанесені по лежачому.
Ну а потім Стерненко запустив стрім і зізнався що ніж був таки його, хоча згодом дав прямо протилежні показання. Типовий випадок самооборони, що тут скажеш.
12.07.2020 22:12 Відповісти
Это которую из четырёх противоречащих друг другу экспертиз, Вы цитируете?
Кто говорил про вооружённых до зубов террористов? Может просто нападавшие недооценили противника?
12.07.2020 22:26 Відповісти
Про протиріччя в експертизах - це також зі слів самого Стерненка, правильно здогадався?
Ну якщо йде мова про те, що Стерненко дістав свій ніж і першим поліз у бійку і почав наносити удари, а потім легко порізав себе щоб видати це за "напад" - то таки дійсно, недооцінили.
12.07.2020 22:30 Відповісти
То что одна экспертиза утверждает, что удары наносились по лежачему, а другая по стоящему - это Стерненко просто врёт?
12.07.2020 22:34 Відповісти
Ні, це значить що деякі удари наносились по стоячому, а деякі - вже по лежачому.
А Стерненко дійсно бреше щоб уникнути відповідальності за вбивство при перевищенні меж необхідної оборони у разі доведеності нападу, і умисне вбивство у разі недоведеності нападу на нього.
12.07.2020 22:38 Відповісти
То есть, ранее Стерненко делал всё, чтобы задержать нападавших (один из них сидит, потому что Стерненко задержал его самостоятельно), а в этот раз решил просто убить, чтобы сесть в тюрьму, зная что мусора причастны к нападениям на него? Мне Ваша логика не подходит.
12.07.2020 22:48 Відповісти
В тому то й справа, що сам факт "нападу" ще треба довести, а от те що людина загинула від ножових поранень, спричинених Стерненком і за допомогою ножа, що належав Стерненку - це вже факти встановлені. А сам Стерненко може будувати на свій захист теорії різного ступеню фантастичності, в тому числі і про причетність "мусорів", але їх знову ж таки доведеться доводити йому самому і не лише словами.
12.07.2020 22:54 Відповісти
Для кого-то фантастика - это право обороняться от нападающих, защищать свою жизнь и жизнь своих близких, а для кого-то - то, что невиновность нужно доказывать в суде.
12.07.2020 23:04 Відповісти
Я ж кажу, щоб нападники стали нападниками - треба безпосередньо довести факт самого нападу. Просто сказати "на мене напали" і вважати це як доказ не вийде, інакше кожен алкоголік після побутової сварки і вбивства, які трапляються щодня, може посилатись на самооборону.
12.07.2020 23:18 Відповісти
Вот и я об этом - по сегодняшним авковско-венедиктовским законам - это Стерненко должен доказывать что на него напали, а не прокуратура доказывать обратное, подозреваемые в убийстве Шеремета, тоже должны доказывать свою невиновность, хотя у обвинения нет улик.
13.07.2020 00:01 Відповісти
Стерненко заявив, що провадження у справі про третій напад на нього зупинили, хоча замовника і співучасників не знайдено - Цензор.НЕТ 560
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
12.07.2020 20:51 Відповісти
Стерненко заявив, що провадження у справі про третій напад на нього зупинили, хоча замовника і співучасників не знайдено - Цензор.НЕТ 2012
показати весь коментар
12.07.2020 20:54 Відповісти
😉😁
12.07.2020 20:57 Відповісти
Зі святом!
12.07.2020 21:22 Відповісти
Навзаєм!
12.07.2020 21:23 Відповісти
Так а чому *геніальний пгокугор Юга * яйця більше року м*яв
12.07.2020 21:11 Відповісти
Прогнозируемый результат активной "деятельности" креатуре блазня, тупой тетки из дремучих совков, венеди, думаю время прийдет, и она ответит за свой первый антиукраинский блин по полной.
12.07.2020 21:14 Відповісти
Ви зробили це разом!!!!
Д.Б.
12.07.2020 21:20 Відповісти
Во время нападения на Стерненко случайно погиб один из нападавших...
12.07.2020 23:02 Відповісти
Від усіх "обвинувачувачів" Стерненка - тхне шаріківським лайном!
12.07.2020 23:10 Відповісти
Не тхне лайном, а вони Є лайном. Рідким, смердючим. Та й петуШарій їх регулярно змащує власним прутнем.
12.07.2020 23:23 Відповісти
Не найден также сам факт нападения.
12.07.2020 23:46 Відповісти
Значить, мусора в ділі.
13.07.2020 10:00 Відповісти
 
 