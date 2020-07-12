УКР
Новини Агресія Росії проти України
6 930 34

Церемонія прощання із загиблим на Донбасі командиром взводу 24-ї ОМБр Тарасом Матвіївим відбудеться 14 липня в Києві

Церемонія прощання із загиблим на Донбасі командиром взводу 24-ї ОМБр Тарасом Матвіївим відбудеться 14 липня в Києві

Рано-вранці 14 липня відбудеться церемонія прощання із загиблим на Донбасі командиром взводу 24-ї ОМБр Тарасом Матвіївим.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, церемонія прощання почнеться у вівторок, 14 липня, о 8:00 біля Стели на Майдані Незалежності в Києві.

Попередньо того ж дня ввечері з Тарасом Матвіївим попрощаються в гарнізонному храмі святих Петра і Павла у Львові. Поховають Героя в Жидачеві.

Тарас Тарасович Матвіїв народився 18 лютого 1989 року на Волині. Жив у місті Жидачів Львівської області. У 2011-му закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, був кореспондентом ТРК "Ера" та телеканалу TVi, блогером у низці видань ( "Дивись.Інфо", LB.ua, "Львівська мануфактура новин").

Брав активну участь у Революції Гідності (3-тя сотня Самооборони Майдану), був співкоординатором "Пошукової ініціативи" (організації, яка розшукувала зниклих під час Революції Гідності людей), членом ГО "Українська галицька асамблея", засновником ГО "Народний легіон". У 2015 році відправився добровольцем на фронт у складі  Окремої добровольчої чоти "Карпатська Січ", воював у Пісках і ДАП. Того ж року став депутатом Жидачівської райради VII скликання від Української галицької партії.

У 2018-му вступив на курси лідерства Національної академії Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного, після закінчення яких був направлений  у 24-ту ОМБр.

Був молодшим лейтенантом, командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 10 липня близько 20:00 у районі селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області унаслідок смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час розриву 120-мм міни, коли він витягав двох поранених побратимів із палаючого бліндажа, обстріляного перед тим із мінометів найманців РФ. Помер дорогою до лікарні.

У нього залишилися батьки.

Автор: 

Топ коментарі
+18
До останнього боровся за Україну..
Таку людину мали обрати президентом.
Вічна пам'ять Тарасові.
Герої не вмирають !
12.07.2020 22:46 Відповісти
+14
ГЕРОЮ СЛАВА Церемония прощания с погибшим на Донбассе командиром взвода 24-й ОМБр Матвеевым пройдет 14 июля в Киеве - Цензор.НЕТ 5217
12.07.2020 22:51 Відповісти
+14
Вічна пам'ять та вічна Слава!

Церемонія прощання із загиблим на Донбасі командиром взводу 24-ї ОМБр Матвіївим відбудеться 14 липня в Києві - Цензор.НЕТ 7795
12.07.2020 23:01 Відповісти
До останнього боровся за Україну..
Таку людину мали обрати президентом.
Вічна пам'ять Тарасові.
Герої не вмирають !
12.07.2020 22:46 Відповісти
все вірно Ксеніє говорите, тільки щось наша олігархічна еліта в ряди цих героїв не біжить......не чув я прикладів....їм зручніше на приватних літаках на Мальдіви кататись....жаль хлопця....молодий ще зовсім
12.07.2020 22:51 Відповісти
А тих, що від повісток бігали та по Оманах літали не помітили?
12.07.2020 23:09 Відповісти
та вони всі однакові - мастаки тільки ордени вручати та промови виголошувати. Я був в шоці, почитавши про сталінські "самовари".....це ж потрібно було так віднестись до інвалідів Великої Вітчизняної війни, а після цього думаєш що таке держава.....
12.07.2020 23:17 Відповісти
Ну не скажіть...
Одні пропагували повагу до армії, воїнів, відроджували зруйновану, розграбовану армію, а інші кажуть "какая_разница" і забувають згадати загиблих воїнів, як наприклад, вчорашні роковини гибелі українських військових під Зеленопіллям.
12.07.2020 23:26 Відповісти
угу, пропугували.....відроджували....аваковськими рюкзаками....якби не волонтери і люди - хана була б армії
12.07.2020 23:31 Відповісти
Угу, танки, ракети також прастьіе люди зробили.
Чому зараз ці люди не звільняють свою землю від окупанта, як в попередні роки, а тільки відступають?
12.07.2020 23:38 Відповісти
КСЕНИЯ,А ВСЁЖЕ СТРАНОЙ УПРАВЛЯТЬ,ВЕСТИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ должны люди соответствующей квалификации!!
Нельзя выбрать человека за то,что он ГЕРОЙ,боец,друг... Да будет ему земля пухом!!!!
Этот мальчик мог стать ГЕНЕРАЛОМ,но президентом....нет!
Кстати ,у Порошенко(это чисто моё мнение ) были ошибки в работе из-за того,что он промышленник,умея договариваться с партнёрами, упустил волну негатива ,которая шла от пророссийских и оппозициоррых изданий.
и не уделял внимания освещению в прессе своих БОЛЬШИХ дел на благо Украины1
Кто-нибудь знает ЧТО ОТКРЫВАЛ ПОРОШЕНКО в тот же день,когда **** "открывал Крымский мост"? Я,ДУМАЮ ЗНАЮТ ЕДИНИЦЫ !
13.07.2020 06:03 Відповісти
Я до того, що народ обожнює клоуна, а не бійців, які захищають державу. Щось в цьому неправильно, правда ж ?
13.07.2020 07:21 Відповісти
Я не нахожу этому явлению ни объяснения ,ни оправдания.....Все мои родственники ,друзья...не почитатели клоуады и я была огорошна выбором лохторота...
13.07.2020 07:36 Відповісти
хлопцю 31 рік, йому би жити і жити....
12.07.2020 22:47 Відповісти
Ми помстимося!
12.07.2020 22:49 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА Церемония прощания с погибшим на Донбассе командиром взвода 24-й ОМБр Матвеевым пройдет 14 июля в Киеве - Цензор.НЕТ 5217
12.07.2020 22:51 Відповісти
Слава ГЕРОЮ! в результате смертельных осколочных ранений, полученных во время разрыва 120-мм мины, когда он вытаскивал двух раненых побратимов из горящего блиндажа, который был обстрелян перед тем из минометов наемников РФ. Умер по дороге в больницу.
12.07.2020 22:51 Відповісти
Слава Герою !
Слава Україні!
Спрівчуття батькам...

Редактор, не Матвеев, а Матвиив !!!!!

Вы что там, совсем безграмотные ?
12.07.2020 22:53 Відповісти
Вічна пам'ять та вічна Слава!

Церемонія прощання із загиблим на Донбасі командиром взводу 24-ї ОМБр Матвіївим відбудеться 14 липня в Києві - Цензор.НЕТ 7795
12.07.2020 23:01 Відповісти
Царство небесное Герою, соболезнование родным и близким.
12.07.2020 23:40 Відповісти
Світла пам'ять Герою.

Не лишив дітей по собі.
Невимовне горе для батьків. Трагедія.
13.07.2020 00:20 Відповісти
Мои искренния сочувствия родителям.
Герою и верному другу СЛАВА И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ !!!
Каждый раз начинает щемить сердце и наворачиваются слёзы на глаза...
Будьте прокляты,российские убийцы !!
Всё равно,рано или поздно,но ВЫ ОТВЕИТЕ ЗА ЭТИХ ГЕРОЕВ!!!
13.07.2020 05:49 Відповісти
Його прізвище не Матвеев - а МАТВІЇВ, а це велика різниця!
13.07.2020 08:03 Відповісти
Вічна пам'ять Герою, щирі співчуття його родині.
13.07.2020 08:08 Відповісти
 
 