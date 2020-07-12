Церемонія прощання із загиблим на Донбасі командиром взводу 24-ї ОМБр Тарасом Матвіївим відбудеться 14 липня в Києві

Рано-вранці 14 липня відбудеться церемонія прощання із загиблим на Донбасі командиром взводу 24-ї ОМБр Тарасом Матвіївим.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, церемонія прощання почнеться у вівторок, 14 липня, о 8:00 біля Стели на Майдані Незалежності в Києві.

Попередньо того ж дня ввечері з Тарасом Матвіївим попрощаються в гарнізонному храмі святих Петра і Павла у Львові. Поховають Героя в Жидачеві.

Тарас Тарасович Матвіїв народився 18 лютого 1989 року на Волині. Жив у місті Жидачів Львівської області. У 2011-му закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, був кореспондентом ТРК "Ера" та телеканалу TVi, блогером у низці видань ( "Дивись.Інфо", LB.ua, "Львівська мануфактура новин").

Дивіться також: У Києві вручили нагороди трьом добровольцям ДУК "Правий сектор". ВIДЕО

Брав активну участь у Революції Гідності (3-тя сотня Самооборони Майдану), був співкоординатором "Пошукової ініціативи" (організації, яка розшукувала зниклих під час Революції Гідності людей), членом ГО "Українська галицька асамблея", засновником ГО "Народний легіон". У 2015 році відправився добровольцем на фронт у складі Окремої добровольчої чоти "Карпатська Січ", воював у Пісках і ДАП. Того ж року став депутатом Жидачівської райради VII скликання від Української галицької партії.

У 2018-му вступив на курси лідерства Національної академії Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного, після закінчення яких був направлений у 24-ту ОМБр.

Був молодшим лейтенантом, командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 10 липня близько 20:00 у районі селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області унаслідок смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час розриву 120-мм міни, коли він витягав двох поранених побратимів із палаючого бліндажа, обстріляного перед тим із мінометів найманців РФ. Помер дорогою до лікарні.

У нього залишилися батьки.

Читайте також: Від початку доби 5 воїнів поранено, найманці РФ застосовують артилерію і міномети, - пресцентр ОС