Церемонія прощання із загиблим на Донбасі командиром взводу 24-ї ОМБр Тарасом Матвіївим відбудеться 14 липня в Києві
Рано-вранці 14 липня відбудеться церемонія прощання із загиблим на Донбасі командиром взводу 24-ї ОМБр Тарасом Матвіївим.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, церемонія прощання почнеться у вівторок, 14 липня, о 8:00 біля Стели на Майдані Незалежності в Києві.
Попередньо того ж дня ввечері з Тарасом Матвіївим попрощаються в гарнізонному храмі святих Петра і Павла у Львові. Поховають Героя в Жидачеві.
Тарас Тарасович Матвіїв народився 18 лютого 1989 року на Волині. Жив у місті Жидачів Львівської області. У 2011-му закінчив факультет журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка, був кореспондентом ТРК "Ера" та телеканалу TVi, блогером у низці видань ( "Дивись.Інфо", LB.ua, "Львівська мануфактура новин").
Брав активну участь у Революції Гідності (3-тя сотня Самооборони Майдану), був співкоординатором "Пошукової ініціативи" (організації, яка розшукувала зниклих під час Революції Гідності людей), членом ГО "Українська галицька асамблея", засновником ГО "Народний легіон". У 2015 році відправився добровольцем на фронт у складі Окремої добровольчої чоти "Карпатська Січ", воював у Пісках і ДАП. Того ж року став депутатом Жидачівської райради VII скликання від Української галицької партії.
У 2018-му вступив на курси лідерства Національної академії Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного, після закінчення яких був направлений у 24-ту ОМБр.
Був молодшим лейтенантом, командиром взводу 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 10 липня близько 20:00 у районі селища Троїцьке Попаснянського району Луганської області унаслідок смертельних осколкових поранень, яких зазнав під час розриву 120-мм міни, коли він витягав двох поранених побратимів із палаючого бліндажа, обстріляного перед тим із мінометів найманців РФ. Помер дорогою до лікарні.
У нього залишилися батьки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Таку людину мали обрати президентом.
Вічна пам'ять Тарасові.
Герої не вмирають !
Одні пропагували повагу до армії, воїнів, відроджували зруйновану, розграбовану армію, а інші кажуть "какая_разница" і забувають згадати загиблих воїнів, як наприклад, вчорашні роковини гибелі українських військових під Зеленопіллям.
Чому зараз ці люди не звільняють свою землю від окупанта, як в попередні роки, а тільки відступають?
Нельзя выбрать человека за то,что он ГЕРОЙ,боец,друг... Да будет ему земля пухом!!!!
Этот мальчик мог стать ГЕНЕРАЛОМ,но президентом....нет!
Кстати ,у Порошенко(это чисто моё мнение ) были ошибки в работе из-за того,что он промышленник,умея договариваться с партнёрами, упустил волну негатива ,которая шла от пророссийских и оппозициоррых изданий.
и не уделял внимания освещению в прессе своих БОЛЬШИХ дел на благо Украины1
Кто-нибудь знает ЧТО ОТКРЫВАЛ ПОРОШЕНКО в тот же день,когда **** "открывал Крымский мост"? Я,ДУМАЮ ЗНАЮТ ЕДИНИЦЫ !
Слава Україні!
Спрівчуття батькам...
Редактор, не Матвеев, а Матвиив !!!!!
Вы что там, совсем безграмотные ?
Не лишив дітей по собі.
Невимовне горе для батьків. Трагедія.
Герою и верному другу СЛАВА И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ !!!
Каждый раз начинает щемить сердце и наворачиваются слёзы на глаза...
Будьте прокляты,российские убийцы !!
Всё равно,рано или поздно,но ВЫ ОТВЕИТЕ ЗА ЭТИХ ГЕРОЕВ!!!