Волонтери InformNapalm визначили, куди прямували вантажівки, що в'їхали з РФ на окуповану територію Луганщини на початку червня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Безпілотник дальнього радіуса дії зафіксував автоколону вантажівок, які приховано в'їжджали на територію України в непідконтрольному районі Луганської області поблизу кордону з Російською Федерацією.
Про це йдеться в щоденному звіті місії ОБСЄ від 6 червня 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеоблог InformNapalm на 24 каналі.
Переміщення вантажівок з РФ було доволі деталізовано описано, проте бракувало візуальних деталей, які б могли засвідчити грубе порушення з боку Російської Федерації.
Волонтерам міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вдалося отримати унікальні знімки з безпілотника та провести їхню додаткову геолокацію. А також вказати точні координати як місця вторгнення російських колон, так і точку їхнього прибуття у Луганській області.
Перший знімок фіксує колону вантажівок безпосередньо біля кордону з РФ.
Другий знімок фіксує прибуття вантажівок у точку з координатами у Луганську.
Волонтери InformNapalm за допомогою моніторингу відкритих джерел встановили, що ця територія давно використовується російськими окупаційними військами як база для окремого батальйону матеріального забезпечення "2-го Армійського корпусу". Про це свідчить відео, викладене пропагандистами терористичної організації "ЛНР" ще у 2015 році.
