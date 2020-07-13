УКР
27 754

Волонтери InformNapalm визначили, куди прямували вантажівки, що в'їхали з РФ на окуповану територію Луганщини на початку червня. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Безпілотник дальнього радіуса дії зафіксував автоколону вантажівок, які приховано в'їжджали на територію України в непідконтрольному районі Луганської області поблизу кордону з Російською Федерацією.

Про це йдеться в щоденному звіті місії ОБСЄ від 6 червня 2020 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеоблог InformNapalm на 24 каналі.

Переміщення вантажівок з РФ було доволі деталізовано описано, проте бракувало візуальних деталей, які б могли засвідчити грубе порушення з боку Російської Федерації.

Волонтерам міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm вдалося отримати унікальні знімки з безпілотника та провести їхню додаткову геолокацію. А також вказати точні координати як місця вторгнення російських колон, так і точку їхнього прибуття у Луганській області.

Перший знімок фіксує колону вантажівок безпосередньо біля кордону з РФ.

Другий знімок фіксує прибуття вантажівок у точку з координатами у Луганську.

Волонтери InformNapalm за допомогою моніторингу відкритих джерел встановили, що ця територія давно використовується російськими окупаційними військами як база для окремого батальйону матеріального забезпечення "2-го Армійського корпусу". Про це свідчить відео, викладене пропагандистами терористичної організації "ЛНР" ще у 2015 році.

Было бы приятно, если бы во время движения колонны русских автомобилей в них полетело десяток 250 килограммовых бомб, которые разрушили бы машины и поотрывали свино-собакам головы, руки и ноги.
13.07.2020 05:46 Відповісти
+28
На базу 2 АК ВС РФ? Ну тоді точно гуманітарка!
Росія - країна-терорист! З терористами не домовляються, їх знищують, як скажених псів!
13.07.2020 02:30 Відповісти
+25
И? ЗЕдипломаты наверное ноту протеста отправили и в Совбезе ООН с заявлением выступили?
13.07.2020 01:16 Відповісти
С 2015-го это продолжается. И, простите, что? Да всему миру насрать.
13.07.2020 01:26 Відповісти
Дерьмесон, як там ваш шмарклявий говорить: какая газніца?
13.07.2020 10:20 Відповісти
Молодці-вивели окупанта на мілину-скоро розвалюватись почне,як совок після Афгану.Все буде "зелений край".
13.07.2020 03:45 Відповісти
Ты шо, тогда ведь "Путин нападет". Концепция наших действий за 6 лет стабильна и неизменна! А если серьезно, но не надо "десятка 250 кг. бомб". Там достаточно пары точных попаданий. Это же колонна с боеприпасами - сами погорят.
13.07.2020 10:17 Відповісти
до кордону далековато, а от по Луганську, тим більш координати точні є, можна пару ракет чи артою накрити.
13.07.2020 10:21 Відповісти
артою накрыть - это значит сотни мирных жителей погибнет. Это зачем? чтоб они полюбили Украину еще больше?
13.07.2020 11:31 Відповісти
А больше уже некуда.
13.07.2020 14:39 Відповісти
Да хватит уже рассказывать про мирных жителей, патриоты из оккупированных территорий поймут и порадуются, а на вату покуй, чем больше сдохнет, тем лучше.
13.07.2020 16:42 Відповісти
а что - Украина располагает таким арсеналом да еще такой точности?
прикольно. жги еще.
13.07.2020 11:30 Відповісти
"Ольха" спокойно и гарантированно накроет базу.
Но не с гусавой шарклей фельдмаршалом - писюнисом.
13.07.2020 14:34 Відповісти
Ты (да и я тоже) понятия не имеешь чем располагает Украина. Вопрос совершенно в другом: Найдется ли в конце-концов хоть один президент с яйцами, у которого хватит на это смелости?
13.07.2020 14:42 Відповісти
С чего ты взял что это колонна с боеприпасами, скорее РЭБ какой-то.
13.07.2020 16:44 Відповісти
"Ихтамнет","этахражданскаявайна"и "невсётакадназначна". Засцыка сивоха подтвердит.
13.07.2020 06:08 Відповісти
Очередная партия сивух и петушариев приехала, для "примирения"?
13.07.2020 06:34 Відповісти
а теперь послать туда купленые у турков беспилотники и расхерачить все к ипеням...но это конечно не при нынешних клоунах
13.07.2020 08:05 Відповісти
А при кучерявом кондитере херячили? А может кондитер разогнал аваковскими псами блокаду лугандона, не? Память у псов - ой короткая. И таки да, при парашенке сонце светило ярче и рошенки были слаще
13.07.2020 08:55 Відповісти
Пока Украина не начнет уничтожать тыловые базы обеспечения,пока безнаказанно будут по тылам донбаса шастать росийские колонны,вся ваша дипломатия до лампочки.Дипломатия работает лишь тогда когда припекает в попе.Мы много правильно говорим обо всем везде где можем и от этой говорильни ничего не меняется,импотентная власть уже седьмой год не в состоянии защитить страну со стола которой жрет,ничего не меняется ни у крикунов патриотов ни у импотентов в правительстве,все в тихую косят бабло,мы снова вышли на этап где народ отдельно от власти и так называемых патриотических крикунов,народу не нужны уже не те не другие.Выборы за Зеленского показали что последняя надежда на возрождение украинской державы угасли похоже навсегда и теперь народ снова как в 90е выживает самостоятельно а власть с патриотами тусуются в своем тусняке,Бабло грантовое заканчивается европа и америка перестанет кормить дармоедов властно-патриотических народ закрылся и тоже ничего не даст,что дальше слеые идиоты.Народ выживет а вы?
13.07.2020 08:31 Відповісти
Буде парад суверенітетів.Почнемо з ХабНР.
13.07.2020 08:35 Відповісти
Почему не уничтожать беспилотниками как только пересекли Украинскую границу? Как к себе домой ездят.
13.07.2020 08:46 Відповісти
Все такие, бляха-муха, грамотные, только на диванах оно рассуждать всегда легче. Попробуйте, умные вы наши, "расхерячить" хоть одну такую колонну- и сколько еще наших парней погибнет нак передке, и сколько мирных- когда в ответ конченная рашка начнет гатить с территории мордора градами. Здесь сразу нужно решать для себя такую проблему- будет ли на айкос нелох конкретно воевать с рахой? Нет, не будет. Армию за год он обескровил очень сильно, а в таких обстоятельствах- эти будет открытая война. Вы уверенны , что в ней мы победим с таким говнокомандующим и пятой колонной во власти, а диванные эксперды?
Если уверенны, поднимайте зады- и бегом на передовую.
13.07.2020 09:10 Відповісти
Ты, дружище, не истери - пойди водички попей и попустит. Пишут как раз те, кого очень беспокоит все это. И то, что безнаказанно везут, и то что Зе армию похерил, и то что с воевать не готовы: не при Порохе, не тем более при этой Зе-мразине. Форум он же вроде про писать, а не "поднимайте..., бегом ..." Не, не замечал?
13.07.2020 16:58 Відповісти
Путин не разрешает применение ударных беспилотников. Это единственная причина.
13.07.2020 10:36 Відповісти
а что там ОБСЕ??))) хоть кукарекнуть про обоспокоенность не желают?
13.07.2020 10:18 Відповісти
кроме информнапалма никто ничего не расследует?
у властей другие задачи?
13.07.2020 10:33 Відповісти
Пенсии и другие соцвыплаты они как раз от Украины получают регулярно!
13.07.2020 14:38 Відповісти
Реалистичней было бы трахнуть по этим координатам и с помощью газоанализатора определить запах гари - толи от лаптей толи от сала.
13.07.2020 12:01 Відповісти
Говнокомандующему эта информация по барабану.
Оно мразина х.уйловская, б.лять!
13.07.2020 15:56 Відповісти
 
 