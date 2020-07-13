Нову частину фільму "Місія нездійсненна" зніматимуть не в Україні, - журналіст Заєць
Фільм із серії "Місія нездійсненна" з Томом Крузом не зніматимуть в Україні, хоча команда справді оглядала відповідні місця.
Про це повідомив у Facebook сценарист, кіножурналіст Артем Заєць, інформує Цензор.НЕТ.
Режисер двох попередніх частин Крістофер МакКуоррі заявив, що для зйомок знайшли більш відповідні місця в інших країнах.
"Ми справді вивчали Київ ... Ми провели скаутинг, розвідку, вивчили низку місць в Україні, і дійсно знайшли одну доволі екстраординарну локацію ... Але справа зі зйомками "на виїзді" [тобто за межами США] така, що ... ви знаходите місце, яке вам дуже подобається, і після цього слід знайти поблизу інші [місця і] ресурси, щоб виправдати перенесення величезного кінопроєкту в цю країну. І ми вже до того моменту знайшли дуже багато країн для нашого фільму", - цитує журналіст слова режисера.
Нагадаємо, восени 2019 року виконавець головної ролі в серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз приїжджав до Києва, де зустрічався з президентом Володимиром Зеленським та мером столиці Віталієм Кличком. Тоді Круз заявив, що зацікавився потенційними місцями для зйомок одного зі своїх нових кінопроєктів.
...і вирішив "та ну його на хрін, цього довбойопа"
Напомним, осенью 2019 года исполнитель главной роли в серии фильмов "Миссия невыполнима" Том Круз приезжал в Киев, где встречался с президентом Владимиром Зеленским
...і вирішив "та ну його на хрін, цього довбойопа"
с Крузом в роли Митяя.
рядовогочотирижди відкосившого від служби в армії "Янелоха". Стрічка основана на реальних подіях.
Фразу "Но засада со съемками "на выезде" [т.е. за пределами США] такова, что…"
Следует читать "Но принцип съемок "на выезде" [т.е. за пределами США] таков, что…"
Как правильно писать фамилию сценариста и киножурналиста - Заяц или Заиц?
А большевистский гранитный кабмин спустить в Днепр по склону слабо ?