Нову частину фільму "Місія нездійсненна" зніматимуть не в Україні, - журналіст Заєць

Фільм із серії "Місія нездійсненна" з Томом Крузом не зніматимуть в Україні, хоча команда справді оглядала відповідні місця.

Режисер двох попередніх частин Крістофер МакКуоррі заявив, що для зйомок знайшли більш відповідні місця в інших країнах.

"Ми справді вивчали Київ ... Ми провели скаутинг, розвідку, вивчили низку місць в Україні, і дійсно знайшли одну доволі екстраординарну локацію ... Але справа зі зйомками "на виїзді" [тобто за межами США] така, що ... ви знаходите місце, яке вам дуже подобається, і після цього слід знайти поблизу інші [місця і] ресурси, щоб виправдати перенесення величезного кінопроєкту в цю країну. І ми вже до того моменту знайшли дуже багато країн для нашого фільму", - цитує журналіст слова режисера.

Нагадаємо, восени 2019 року виконавець головної ролі в серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз приїжджав до Києва, де зустрічався з президентом Володимиром Зеленським та мером столиці Віталієм Кличком. Тоді Круз заявив, що зацікавився потенційними місцями для зйомок одного зі своїх нових кінопроєктів.

