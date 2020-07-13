УКР
Нову частину фільму "Місія нездійсненна" зніматимуть не в Україні, - журналіст Заєць

Нову частину фільму

Фільм із серії "Місія нездійсненна" з Томом Крузом не зніматимуть в Україні, хоча команда справді оглядала відповідні місця.

Про це повідомив у Facebook сценарист, кіножурналіст Артем Заєць, інформує Цензор.НЕТ.

Режисер двох попередніх частин Крістофер МакКуоррі заявив, що для зйомок знайшли більш відповідні місця в інших країнах.

"Ми справді вивчали Київ ... Ми провели скаутинг, розвідку, вивчили низку місць в Україні, і дійсно знайшли одну доволі екстраординарну локацію ... Але справа зі зйомками "на виїзді" [тобто за межами США] така, що ... ви знаходите місце, яке вам дуже подобається, і після цього слід знайти поблизу інші [місця і] ресурси, щоб виправдати перенесення величезного кінопроєкту в цю країну. І ми вже до того моменту знайшли дуже багато країн для нашого фільму", - цитує журналіст слова режисера.

Нову частину фільму Місія нездійсненна зніматимуть не в Україні, - журналіст Заєць 01

Нагадаємо, восени 2019 року виконавець головної ролі в серії фільмів "Місія нездійсненна" Том Круз приїжджав до Києва, де зустрічався з президентом Володимиром Зеленським та мером столиці Віталієм Кличком. Тоді Круз заявив, що зацікавився потенційними місцями для зйомок одного зі своїх нових кінопроєктів.

Топ коментарі
+33
у нас теперь можно снимать "шоу бени хила" без декораций. массовки пол страны
13.07.2020 01:42 Відповісти
13.07.2020 01:42 Відповісти
+19
Напомним, осенью 2019 года исполнитель главной роли в серии фильмов "Миссия невыполнима" Том Круз приезжал в Киев, где встречался с президентом Владимиром Зеленским
...і вирішив "та ну його на хрін, цього довбойопа"
13.07.2020 02:16 Відповісти
13.07.2020 02:16 Відповісти
+10
А шо такоє? Головний саентолог не вибрав підходящу натуру? Їдь на расєю, там за візит ще грошей дадуть, а на зьомки фільму грошей з бюджету виділять. Це ж кацапи.
13.07.2020 01:39 Відповісти
13.07.2020 01:39 Відповісти
А шо такоє? Головний саентолог не вибрав підходящу натуру? Їдь на расєю, там за візит ще грошей дадуть, а на зьомки фільму грошей з бюджету виділять. Це ж кацапи.
13.07.2020 01:39 Відповісти
13.07.2020 01:39 Відповісти
Він по за конкуренцією. Там вже є штатні штатовські шістки О.Стоун і С.Сігал.
13.07.2020 07:03 Відповісти
13.07.2020 07:03 Відповісти
у нас теперь можно снимать "шоу бени хила" без декораций. массовки пол страны
13.07.2020 01:42 Відповісти
13.07.2020 01:42 Відповісти
А ещё треть готова будет за бутылку пива поучаствовать...
13.07.2020 01:47 Відповісти
13.07.2020 01:47 Відповісти
А пиво "Оболонь"?
13.07.2020 04:20 Відповісти
13.07.2020 04:20 Відповісти
Акційний Тетерів...
13.07.2020 18:47 Відповісти
13.07.2020 18:47 Відповісти
"Тупой и еще тупее" - масовки взагалі більше ніж підлога електорату (зелені + дупоблоківці + півенькулівці).
13.07.2020 02:19 Відповісти
13.07.2020 02:19 Відповісти
Довго ще цей жуналіст висітиме у заголовку ?
13.07.2020 01:56 Відповісти
13.07.2020 01:56 Відповісти
Так він Заяць, тому і висить🐰
13.07.2020 03:42 Відповісти
13.07.2020 03:42 Відповісти
За вуха
13.07.2020 03:57 Відповісти
13.07.2020 03:57 Відповісти
В Украине все миссии выполнимы, что не соответствует тематики фильма...
13.07.2020 01:58 Відповісти
13.07.2020 01:58 Відповісти
Напомним, осенью 2019 года исполнитель главной роли в серии фильмов "Миссия невыполнима" Том Круз приезжал в Киев, где встречался с президентом Владимиром Зеленским
...і вирішив "та ну його на хрін, цього довбойопа"
13.07.2020 02:16 Відповісти
13.07.2020 02:16 Відповісти
А може це фільм, що місія Зе невиконана?
13.07.2020 03:46 Відповісти
13.07.2020 03:46 Відповісти
а про зе зрада будет?
13.07.2020 02:40 Відповісти
13.07.2020 02:40 Відповісти
Та успокойся, это всего лишь кино.
13.07.2020 06:14 Відповісти
13.07.2020 06:14 Відповісти
Уже - в 02:16 дежурный троль испражнился на этот счет!
13.07.2020 07:16 Відповісти
13.07.2020 07:16 Відповісти
Я вообще-то имел в виду вот этого: https://censor.net/user/413583

Напомним, осенью 2019 года исполнитель главной роли в серии фильмов "Миссия невыполнима" Том Круз приезжал в Киев, где встречался с президентом Владимиром Зеленским
...і вирішив "та ну його на хрін, цього довбойопа"
https://censor.net/comments/locate/3207659/019214d6-cb54-73cd-8798-7a6e92b2e5b8
13.07.2020 12:47 Відповісти
13.07.2020 12:47 Відповісти
а, прошу прощения тогда
13.07.2020 20:49 Відповісти
13.07.2020 20:49 Відповісти
Кристофер МакКуорри снимает всякую херню.Лучше б хоть одну серию "Сватов" снял

с Крузом в роли Митяя.
13.07.2020 04:13 Відповісти
13.07.2020 04:13 Відповісти
Мітяй Круз нічого нікому не обіцяв🥴
13.07.2020 04:18 Відповісти
13.07.2020 04:18 Відповісти
Ну тоді хоч щось на кшталт "Спасіння рядового чотирижди відкосившого від служби в армії "Янелоха". Стрічка основана на реальних подіях.
13.07.2020 04:41 Відповісти
13.07.2020 04:41 Відповісти
Жоден уклоніст🐸 не постраждав🥴
13.07.2020 04:46 Відповісти
13.07.2020 04:46 Відповісти
13.07.2020 04:56 Відповісти
13.07.2020 04:56 Відповісти
Пусть подрывают Петровку,там итак одна вата пасётся.
13.07.2020 05:09 Відповісти
13.07.2020 05:09 Відповісти
Майдан в Хабаровске подойдет....
13.07.2020 05:18 Відповісти
13.07.2020 05:18 Відповісти
"Но засада со съемками"

Это - засада!
13.07.2020 05:57 Відповісти
13.07.2020 05:57 Відповісти
Да как-то насрать.
13.07.2020 06:10 Відповісти
13.07.2020 06:10 Відповісти
Объясняю нормальными словами.
Фразу "Но засада со съемками "на выезде" [т.е. за пределами США] такова, что…"
Следует читать "Но принцип съемок "на выезде" [т.е. за пределами США] таков, что…"
13.07.2020 06:11 Відповісти
13.07.2020 06:11 Відповісти
Теперь у меня вопрос:
Как правильно писать фамилию сценариста и киножурналиста - Заяц или Заиц?
13.07.2020 06:23 Відповісти
13.07.2020 06:23 Відповісти
Заец
13.07.2020 07:17 Відповісти
13.07.2020 07:17 Відповісти
Понял.
13.07.2020 07:31 Відповісти
13.07.2020 07:31 Відповісти
Новую часть фильма "Миссия невыполнима" будут снимать не в Украине, - жуналист Заяц - Цензор.НЕТ 762
13.07.2020 06:12 Відповісти
13.07.2020 06:12 Відповісти
А *********** смачної смоли гарячої
13.07.2020 06:35 Відповісти
13.07.2020 06:35 Відповісти
Дякую, ще квас поки випиваю!
13.07.2020 07:06 Відповісти
13.07.2020 07:06 Відповісти
На самом деле это плохо. Ведь много картин, которые снимают в Украине, выдаются за рашку.
13.07.2020 07:05 Відповісти
13.07.2020 07:05 Відповісти
До кому эта фигня долгоиграющая нужна? Да еще и с пенсионером Крузом в главной роли? Нехай снимают в других странах и на других "экстраординарных локациях" (это ж надо было так перевести слово extraordinary)
13.07.2020 07:05 Відповісти
13.07.2020 07:05 Відповісти
Інколи передивляюсь лише перший фільм.
13.07.2020 07:09 Відповісти
13.07.2020 07:09 Відповісти
С термине франШИЗА вторая часть иногда выпирает.
13.07.2020 07:33 Відповісти
13.07.2020 07:33 Відповісти
Потому что реалити шоу "Миссия невыполнима" проводит в Украине Зеля по поводу своего президентства.
13.07.2020 07:23 Відповісти
13.07.2020 07:23 Відповісти
Киеву книжный рынок мешает ?
А большевистский гранитный кабмин спустить в Днепр по склону слабо ?
13.07.2020 07:31 Відповісти
13.07.2020 07:31 Відповісти
Цього слід було очікувати.
Новую часть фильма "Миссия невыполнима" будут снимать не в Украине, - жуналист Заяц - Цензор.НЕТ 3228
13.07.2020 07:57 Відповісти
13.07.2020 07:57 Відповісти
Зельониє жидєнько заміроточілі...
13.07.2020 08:56 Відповісти
13.07.2020 08:56 Відповісти
Оно и понятно. Им со стороны зеленского пытались навязать мендель, в качестве главной героини фильма...
13.07.2020 08:42 Відповісти
13.07.2020 08:42 Відповісти
 
 