Лоукостер Wizz Air із жовтня планує відновити польоти з України в ОАЕ

Wizz Air з 1 жовтня має намір відновити зупинені кілька років тому прямі рейси між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на avianews, про це свідчить інформація в системі бронювання авіаперевізника.

Авіакомпанія має намір літати між Одесою і столицею ОАЕ - Абу-Дабі. Місто розташоване за 140 км від Дубая. Продаж квитків відкрито на рейси з частотою двічі на тиждень по четвергах і неділях.

Переліт у жовтні з Одеси в Абу-Дабі коштує щонайменше 1460 грн, з Абу-Дабі до Одеси - 870 грн. Найнижчий тариф Basic передбачає перевезення лише ручної поклажі з габаритами до 40х30х20 см і вагою до 10 кг.

Польоти виконуватиме створена в Абу-Дабі дочка Wizz Air, яка має IATA-код 5W. Маршрутна мережа також включає рейси в Єреван, Софію, Афіни, Кутаїсі, Олександрію, Ларнаку, Катовіце, Бухарест, Клуж-Напоку і Будапешт.

Між Києвом і Дубаєм польоти виконувала українська дочка Wizz Air. Лоукост обслуговував лінію з жовтня 2013-го до березня 2014 року. Через початок економічної кризи і військових дій в Україні авіаперевізник переглянув свою стратегію розвитку, відмовився від отримання п'ятого літака, скоротив флот до двох авіалайнерів, а в 2015 році припинив польоти.