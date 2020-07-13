УКР
П'ятьох українських воїнів поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі, знищено трьох і поранено вісьмох найманців РФ. За добу - 16 обстрілів, - штаб

12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи 152- та 122-мм калібру, 120- і 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новотошківського противник відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 152 мм, а по оборонцях Кримського двічі застосовував міномети 120-мм калібру. Не було спокійно і поблизу Оріхового. Тут ворог, окрім 120-мм мінометів, використав ще й гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також загарбники обстріляли українських захисників біля населеного пункту Хутір Вільний, застосувавши гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Крім того, за темної пори доби противник активізувався поруч Луганського. На цій ділянці фронту збройні формування РФ задіяли міномети калібру 82 мм, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Авдіївки, ворог неодноразово відкривав вогонь з артилерійських систем 122-мм калібру, 120-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Біля Опитного агресор теж застосував 120-мм міномети та станкові протитанкові гранатомети. А захисників Мар’їнки, Кам’янки, Водяного і Новоселівки Другої противник обстрілював із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів 5 військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень, ще один воїн – бойового травмування. Усіх українських захисників доправлено до медичних закладів та надано необхідну допомогу лікарів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що для придушення вогневих засобів противника українські оборонці оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна активність не залишиться безкарною. За даними розвідки, 12 липня українські військовослужбовці знищили 3 окупантів та щонайменше 8 поранили.

"Також минулої доби збройні формування РФ з боку Спартака цинічно обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Противник використав артилерійські системи калібру 122 мм та 120-мм міномети. Внаслідок обстрілу один боєприпас розірвався на городі домогосподарства та ударною хвилею пошкодив вікна приватного помешкання. Ще один боєприпас влучив у дах будинку та, на щастя, не розірвався, але це призвело до часткового пошкодження покрівлі будівлі. Жертв та поранених серед цивільного населення немає", - зазначено в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади після 8 місяців виконання завдань в зоні ООС повернулися на ротацію на Закарпаття. ФОТОрепортаж

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї неподалік Кам’янки.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.

+22
Це не обстріли, а бойові дії. Ідуть бої, а тля селфі робить з турів по Україні і виставляє у фейсбучику. Як, наприклад, такий (без фотки, щоб не знудило вас з ранку): і зацініть тег та =рівень розвитку= персонажа.

https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBzVXif-JufExcxsigoBI-0g4_g7-X5Lls3xbK0vwHRKYmLvFMVWjy-9c5VxKqX044yRKiqyP1-Aq0u&hc_ref=ARSdVFMh3eS3QjKARThof7G3NdHkDxEFcudv5xa-PMgai-LHxkQXoiTK8LXJVqixSZY&fref=nf Володимир Зеленський https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBzVXif-JufExcxsigoBI-0g4_g7-X5Lls3xbK0vwHRKYmLvFMVWjy-9c5VxKqX044yRKiqyP1-Aq0u&hc_ref=ARSdVFMh3eS3QjKARThof7G3NdHkDxEFcudv5xa-PMgai-LHxkQXoiTK8LXJVqixSZY&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2576571055926588&set=a.1768961800020855&type=3 July 9 at 1:37 PM ·

Схоже? Позаду мене - в'їзна вежа Луцького замку, та сама, що на нашій 200-гривневій купюрі. Завжди мріяв порівняти малюнок з реальністю. У замку відчув дух історії та волинських легенд.
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #МандруйУкраїною

Якнайшвидшого одужання нашим пораненим захисникам.
ЛЮТОЇ СМЕРТІ ВОРОГАМ В УКРАЇНІ ТА ПОЗА ЇЇ МЕЖАМИ !
показати весь коментар
13.07.2020 07:28 Відповісти
+16
Розбудіть зеленського, нагадайте, що війна в країні....а воно всі справи в зовнішній політиці закинуло.
показати весь коментар
13.07.2020 07:23 Відповісти
+15
За каждого раненного украинского воина кацапы и сепары должны нести наказание !!!
показати весь коментар
13.07.2020 07:21 Відповісти
перемирие ширится
показати весь коментар
13.07.2020 07:19 Відповісти
За каждого раненного украинского воина кацапы и сепары должны нести наказание !!!
показати весь коментар
13.07.2020 07:21 Відповісти
Лучше двухсотыми
показати весь коментар
13.07.2020 07:23 Відповісти
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерть и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!Пятеро украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе, уничтожены трое и ранены восемь наемников РФ. За сутки - 16 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 8083
показати весь коментар
13.07.2020 07:22 Відповісти
Только не русского, а россиянина. Давайте называть вещи своими именами.
показати весь коментар
13.07.2020 08:18 Відповісти
Дык это и есть, так называемые, "русские"
показати весь коментар
13.07.2020 09:07 Відповісти
Буряты - не русские, кадыровцы - не русские, удмурды - не русские, но все они - россияне, которые воюют в составе оккупационных сил РФ против Украины.
С другой стороны - Украину от россиян на Донбассе защищает много этнических русских, которые не желают быть россиянами.

Так что все-таки стоит называть вещи своими именами.
показати весь коментар
13.07.2020 09:38 Відповісти
А кто же такие так называемые"русские", тем более еще и "этнические"?
показати весь коментар
13.07.2020 20:39 Відповісти
Те, кого 100 лет назад называли "великоросами" и кого Сталин переименовал в русских.
показати весь коментар
13.07.2020 22:26 Відповісти
И да, совсем забыл - "УкраНИец" - это как-то некамильфо смотрится.
показати весь коментар
13.07.2020 22:27 Відповісти
А сколько ты лично сам убил русских?!
показати весь коментар
13.07.2020 10:49 Відповісти
Розбудіть зеленського, нагадайте, що війна в країні....а воно всі справи в зовнішній політиці закинуло.
показати весь коментар
13.07.2020 07:23 Відповісти
шут пускай лучше спит,а то прикажет отвести ВСУ еще на 1000 участках и совсем перестать стрелять...
ему каждую ночь снится путин и мир в его глазах...
показати весь коментар
13.07.2020 07:29 Відповісти
Проста пєрєстать стрєлять, да Валадімір Кончазаспович?
показати весь коментар
13.07.2020 07:26 Відповісти
Це не обстріли, а бойові дії. Ідуть бої, а тля селфі робить з турів по Україні і виставляє у фейсбучику. Як, наприклад, такий (без фотки, щоб не знудило вас з ранку): і зацініть тег та =рівень розвитку= персонажа.

https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBzVXif-JufExcxsigoBI-0g4_g7-X5Lls3xbK0vwHRKYmLvFMVWjy-9c5VxKqX044yRKiqyP1-Aq0u&hc_ref=ARSdVFMh3eS3QjKARThof7G3NdHkDxEFcudv5xa-PMgai-LHxkQXoiTK8LXJVqixSZY&fref=nf Володимир Зеленський https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBzVXif-JufExcxsigoBI-0g4_g7-X5Lls3xbK0vwHRKYmLvFMVWjy-9c5VxKqX044yRKiqyP1-Aq0u&hc_ref=ARSdVFMh3eS3QjKARThof7G3NdHkDxEFcudv5xa-PMgai-LHxkQXoiTK8LXJVqixSZY&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2576571055926588&set=a.1768961800020855&type=3 July 9 at 1:37 PM ·

Схоже? Позаду мене - в'їзна вежа Луцького замку, та сама, що на нашій 200-гривневій купюрі. Завжди мріяв порівняти малюнок з реальністю. У замку відчув дух історії та волинських легенд.
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG #МандруйУкраїною

Якнайшвидшого одужання нашим пораненим захисникам.
ЛЮТОЇ СМЕРТІ ВОРОГАМ В УКРАЇНІ ТА ПОЗА ЇЇ МЕЖАМИ !
показати весь коментар
13.07.2020 07:28 Відповісти
Ага, бачила у відосі, що він відвідав Луцьку область, а потім попрямував у Волинську.
показати весь коментар
13.07.2020 08:15 Відповісти
спочатку була Канадія))
це такий географічний кретинізм від мандель..
показати весь коментар
13.07.2020 08:51 Відповісти
Спасение Украины- румынский вариант.
показати весь коментар
13.07.2020 09:12 Відповісти
Пятеро украинских воинов ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе, уничтожены трое и ранены восемь наемников РФ. За сутки - 16 обстрелов, - штаб - Цензор.НЕТ 4584
показати весь коментар
13.07.2020 07:37 Відповісти
А який офіційний та правовий статус має та ситуація, яка зараз є на Донбасі, що про це говорять державні офіційні посадові особи та суді? Можна почути відповідь? Чи як завжди "на дурачка", а вось пронесе....
показати весь коментар
13.07.2020 08:10 Відповісти
Кто там говорил что пенсионные карты в ВЭБбанкинге не работают..а оказывается работают..Что ..отключить руки не доходят или данных нет?
показати весь коментар
13.07.2020 09:31 Відповісти
Светлая память и здоровья парням умирающим за мечту о свободной и сильной Украине.
показати весь коментар
13.07.2020 08:32 Відповісти
Ватный рашистский пдрс,пнх ,ответите,******,за подлую развязанную войну!
показати весь коментар
13.07.2020 10:13 Відповісти
здоров'я помираючим ?
ви впевнені, що вірно висловились ?
показати весь коментар
13.07.2020 10:52 Відповісти
Как там мир в глазах ,,)(уйла ?😡
показати весь коментар
13.07.2020 08:46 Відповісти
додам: наші мінуснули дві 152-мм гаубиці.
Тривають бойові дії із застосуванням важкої арти, наші дають адекватну відповідь, знищуючи окупантів.
Вірти у воїнів ЗСУ!
Слава Україні!
показати весь коментар
13.07.2020 08:50 Відповісти
интересно хоть сегодня мы увидим или услышим соболезнования нашим бойцам и их семьям от главнокомандующего? или он в новой резиденции купается и принимает солнечные ванны ?
ДЛЯ НЕГО ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ УЖЕ ДАВНО..., А ЭТО ПРОСТО МЕСТНЫЕ РАЗБОРКИ!
показати весь коментар
13.07.2020 09:55 Відповісти
Слабкий президент як лайно притягує різних жуків окупантів і казнокрадів.
показати весь коментар
13.07.2020 10:18 Відповісти
 
 