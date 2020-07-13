П'ятьох українських воїнів поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі, знищено трьох і поранено вісьмох найманців РФ. За добу - 16 обстрілів, - штаб

12 липня незаконні збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи 152- та 122-мм калібру, 120- і 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік Новотошківського противник відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 152 мм, а по оборонцях Кримського двічі застосовував міномети 120-мм калібру. Не було спокійно і поблизу Оріхового. Тут ворог, окрім 120-мм мінометів, використав ще й гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також загарбники обстріляли українських захисників біля населеного пункту Хутір Вільний, застосувавши гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Крім того, за темної пори доби противник активізувався поруч Луганського. На цій ділянці фронту збройні формування РФ задіяли міномети калібру 82 мм, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Авдіївки, ворог неодноразово відкривав вогонь з артилерійських систем 122-мм калібру, 120-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. Біля Опитного агресор теж застосував 120-мм міномети та станкові протитанкові гранатомети. А захисників Мар’їнки, Кам’янки, Водяного і Новоселівки Другої противник обстрілював із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів 5 військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень, ще один воїн – бойового травмування. Усіх українських захисників доправлено до медичних закладів та надано необхідну допомогу лікарів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що для придушення вогневих засобів противника українські оборонці оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна активність не залишиться безкарною. За даними розвідки, 12 липня українські військовослужбовці знищили 3 окупантів та щонайменше 8 поранили.

"Також минулої доби збройні формування РФ з боку Спартака цинічно обстріляли житлові будинки в Авдіївці. Противник використав артилерійські системи калібру 122 мм та 120-мм міномети. Внаслідок обстрілу один боєприпас розірвався на городі домогосподарства та ударною хвилею пошкодив вікна приватного помешкання. Ще один боєприпас влучив у дах будинку та, на щастя, не розірвався, але це призвело до часткового пошкодження покрівлі будівлі. Жертв та поранених серед цивільного населення немає", - зазначено в повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї неподалік Кам’янки.

"Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів наші воїни припинили ворожі обстріли. Окупанти отримали адекватну відповідь від Об’єднаних сил.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.



