Під час виборів у Польщі п'яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю. Йому загрожує 8 років ув'язнення, - Wiadomości
У неділю, 12 липня, в Польщі під час другого туру президентських виборів українець у стані алкогольного сп'яніння погрожував підірвати виборчу дільницю у Слупії Конецькій Свентокшиського воєводства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН із посиланням на Wiadomości.
У чоловіка виявили майже 3 проміле алкоголю в крові.
Зазначається, що в другій половині дня 46-річний громадянин України зателефонував на спецлінію "112" і заявив, що в разі, якщо до нього не приїде дільничний, він замінує виборчу дільницю. Поліцейські виїхали на місце і затримали чоловіка.
Щоб переконатися у відсутності небезпеки, піротехніки оглянули квартиру затриманого і територію дільниці, однак жодних вибухових пристроїв не виявили.
За підняття неправдивої тривоги чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.
Як повідомлялося, в неділю в Польщі відбулося голосування в другому турі президентських виборів. Понад 27 тисяч виборчих дільниць працювали з 08:00 до 21:00. За результатами екзит-полу, проведеного компанією Ipsos, чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (Піс), лідирує з незначним відривом у другому турі президентських виборів у країні.
Вместо обсуждения одного придурка без уточнения региона теперь обсуждают плохих "донбасских", которые приехали в Польшу и всі почали виключно українською спілкуватися щоб дискредитувати справжніх українців, хоча до того вони нею двох слів не могли зв'язати, ага.
Дай вгадаю, ти з Донецька?
Украину дискредитируешь ты, разжигая и набрасывая. И что-то мне подсказывает, что ты таки не с Востока.
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2735746-okolo-15-milliona-ukraincev-rabotaut-v-polse-ekspert.html Больше всего украинцев, участвовавших в исследовании, приехали в Польшу из западных областей Украины - 33,2% (33,1% в 2018 году), из центра Украины - 30,6% (в 2018 году - 30,1%), из восточных областей - 10,8% (в 2018 году - 7%), из южных регионов - 20,2% (в 2018 году - 17,1%), из северных - 5,8% (в 2018 году - 12,1%).
В штатах раньше за такие вещи бастующие работяги ломали ноги ниггерам и гризерам...
В Украине буквально лет 10-15 назад монтажники были готовы ломать головы молдованам...
Все естественно..
Такі восставшиє ганяють на таратайках по Україні та давлять людей - бо нема ВНУТРІШНЬОЇ **********. Вони ж пробують бикувати (тупо) на чужині.
То лізе записне рагульство з тих, хто риє бурштин, хто вирубуж Карпати. То не пани. То хами. І саме таких треба чмирити. Нехай хоч поляки відчмирять тупуватого хитрувана.
Где ложная тревога?