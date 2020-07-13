УКР
4 469 49

Під час виборів у Польщі п'яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю. Йому загрожує 8 років ув'язнення, - Wiadomości

У неділю, 12 липня, в Польщі під час другого туру президентських виборів українець у стані алкогольного сп'яніння погрожував підірвати виборчу дільницю у Слупії Конецькій Свентокшиського воєводства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН із посиланням на Wiadomości.

У чоловіка виявили майже 3 проміле алкоголю в крові.

Зазначається, що в другій половині дня 46-річний громадянин України зателефонував на спецлінію "112" і заявив, що в разі, якщо до нього не приїде дільничний, він замінує виборчу дільницю. Поліцейські виїхали на місце і затримали чоловіка.

Щоб переконатися у відсутності небезпеки, піротехніки оглянули квартиру затриманого і територію дільниці, однак жодних вибухових пристроїв не виявили.

За підняття неправдивої тривоги чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори президента Польщі: за даними екзит-полу, Дуда набрав понад 50% голосів

Як повідомлялося, в неділю в Польщі відбулося голосування в другому турі президентських виборів. Понад 27 тисяч виборчих дільниць працювали з 08:00 до 21:00. За результатами екзит-полу, проведеного компанією Ipsos, чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (Піс), лідирує з незначним відривом у другому турі президентських виборів у країні.

Коли в Польщу поперли заробітчани з Донбасу- ставлення до українців так погіршилося, що українською розмовляти на вулицях стало просто небезпечно.
показати весь коментар
13.07.2020 08:03 Відповісти
То не пріть в Польщу
показати весь коментар
13.07.2020 08:06 Відповісти
Краще пхатись до жабоїдів?
показати весь коментар
13.07.2020 08:08 Відповісти
Краще наводити порядок у себе вдома, Чи кортить комусь сраку мити? Чи нездари організувати життя в Україні?
показати весь коментар
13.07.2020 08:31 Відповісти
Мне понравилось когда поляки делали опрос у этих работяг, жителей бывшей Сталинской области, КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К БАНДЕРЕ?
показати весь коментар
13.07.2020 08:12 Відповісти
К жителям западных областей, которые работают там уже лет 20, отношение у поляков не лучше.
показати весь коментар
13.07.2020 08:23 Відповісти
Можно подумать если вы в Мордовии убирали туалеты, то Вы были веселей там.
показати весь коментар
13.07.2020 08:27 Відповісти
Я придерживаюсь мнения, что убирать нужно только свой туалет. Ну,а вы...
показати весь коментар
13.07.2020 09:09 Відповісти
В моей семье женщины занимаются уборкой туалета, а я могу только заменить свой унитаз
показати весь коментар
13.07.2020 09:13 Відповісти
там работает более 3 млн украинцев. Вы что считаете там все моют туалеты? Ограниченная совковая ментальность. Или туалет это пик вашего мышления? Дальше жопы никак?
показати весь коментар
13.07.2020 09:21 Відповісти
Там и врачи наши врачами работают,прикинь)
показати весь коментар
13.07.2020 09:39 Відповісти
Да и экскурсоводы сплошь с Украины)
показати весь коментар
13.07.2020 09:40 Відповісти
Ви там були, чи вам Скабеєва накакала в писок? Давайте просте питання, скільки українців вбито, побито на Московії за останні два роки і скільки в Польщі?
показати весь коментар
13.07.2020 09:50 Відповісти
У мене половина родичів в Польщі.
показати весь коментар
13.07.2020 10:41 Відповісти
Може порохобот,нє?
показати весь коментар
13.07.2020 08:25 Відповісти
Судячи з розумового розвитку- зебіл.
показати весь коментар
13.07.2020 10:39 Відповісти
відколи донбаські почали на мові розмовляти ?
показати весь коментар
13.07.2020 08:28 Відповісти
Я про ставлення до українців.
показати весь коментар
13.07.2020 10:40 Відповісти
Это те заробитчане с Донбасса, которые ковида в Украину понавезли и осели в западных областях.
показати весь коментар
13.07.2020 08:37 Відповісти
Заробітчани з данбасу українською не розмовляють, тому фейк.
показати весь коментар
13.07.2020 09:33 Відповісти
А ты хорош, хоть и сволочь.

Вместо обсуждения одного придурка без уточнения региона теперь обсуждают плохих "донбасских", которые приехали в Польшу и всі почали виключно українською спілкуватися щоб дискредитувати справжніх українців, хоча до того вони нею двох слів не могли зв'язати, ага.
показати весь коментар
13.07.2020 10:41 Відповісти
Розмовляють вони російською, а дискредитують Україну.
Дай вгадаю, ти з Донецька?
показати весь коментар
13.07.2020 16:25 Відповісти
Не вгадав.

Украину дискредитируешь ты, разжигая и набрасывая. И что-то мне подсказывает, что ты таки не с Востока.

https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2735746-okolo-15-milliona-ukraincev-rabotaut-v-polse-ekspert.html Больше всего украинцев, участвовавших в исследовании, приехали в Польшу из западных областей Украины - 33,2% (33,1% в 2018 году), из центра Украины - 30,6% (в 2018 году - 30,1%), из восточных областей - 10,8% (в 2018 году - 7%), из южных регионов - 20,2% (в 2018 году - 17,1%), из северных - 5,8% (в 2018 году - 12,1%).
показати весь коментар
13.07.2020 16:47 Відповісти
Небезпечно...за то что расценки ниже за трут..если поляки могли дружно послать работодателя на 3 буквы...то теперь место поляка тут же занимает гастрик, который спорить не будет...ибо дома его зарплата за тот же труд будет в 3 раза меньше..
В штатах раньше за такие вещи бастующие работяги ломали ноги ниггерам и гризерам...
В Украине буквально лет 10-15 назад монтажники были готовы ломать головы молдованам...
Все естественно..
показати весь коментар
13.07.2020 16:13 Відповісти
Кармілєц з Домбасу?
показати весь коментар
13.07.2020 08:04 Відповісти
До чого тут донбас (хоча у мене до тих даунбассів симпатій нема). Просто п"яна свиня набралася, аж з очей капало. І "восстало" проти Польщі. "Січовий стрілець".
Такі восставшиє ганяють на таратайках по Україні та давлять людей - бо нема ВНУТРІШНЬОЇ **********. Вони ж пробують бикувати (тупо) на чужині.

То лізе записне рагульство з тих, хто риє бурштин, хто вирубуж Карпати. То не пани. То хами. І саме таких треба чмирити. Нехай хоч поляки відчмирять тупуватого хитрувана.
показати весь коментар
13.07.2020 08:35 Відповісти
Я вам аплодую! Хамло - воно інтернаціональне: носить вишиванку і косоворотку, розмовляє і "говорит", гадить під себе і у сусіда... І я радий, що хоч одного телепня провчить поліція Польщі.
показати весь коментар
13.07.2020 08:43 Відповісти
Підписуюсь під кожнм слово м , можно подумати що укри з поза Донбасу жодного разу не пиють і взагалі білі та пухнасті
показати весь коментар
13.07.2020 08:50 Відповісти
ще один інвалід політичного фронту
показати весь коментар
13.07.2020 08:38 Відповісти
А если бы взорвал - 6 лет заключения.
показати весь коментар
13.07.2020 08:40 Відповісти
Ну, и хорошо, одним идиотом на восемь лет будет меньше.
показати весь коментар
13.07.2020 08:43 Відповісти
ти подивись, як усцяні бухі квадроцапи-братішкі по Ніцці валяються
показати весь коментар
13.07.2020 08:55 Відповісти
Типичный зерыга
показати весь коментар
13.07.2020 09:44 Відповісти
Таке враження від коментів, як би він подзвонив з такою інфою в Україні, йому б цукерку дали.
показати весь коментар
13.07.2020 09:52 Відповісти
Саджайте його на років 50, нам цей дурень не потрібен.
показати весь коментар
13.07.2020 10:14 Відповісти
"Отмечается, что во второй половине дня 46-летний гражданин Украины позвонил на спецлинию "112" и заявил, что в случае, если к нему не приедет участковый, он заминирует избирательный участок. Полицейские выехали на место и задержали мужчину."

Где ложная тревога?
показати весь коментар
13.07.2020 10:20 Відповісти
Ну взрывчатку же не нашли, значит ложная.
показати весь коментар
13.07.2020 10:35 Відповісти
********* щира українка, але...
показати весь коментар
13.07.2020 13:13 Відповісти
 
 