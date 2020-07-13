Під час виборів у Польщі п'яний українець погрожував підірвати виборчу дільницю. Йому загрожує 8 років ув'язнення, - Wiadomości

У неділю, 12 липня, в Польщі під час другого туру президентських виборів українець у стані алкогольного сп'яніння погрожував підірвати виборчу дільницю у Слупії Конецькій Свентокшиського воєводства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН із посиланням на Wiadomości.

У чоловіка виявили майже 3 проміле алкоголю в крові.

Зазначається, що в другій половині дня 46-річний громадянин України зателефонував на спецлінію "112" і заявив, що в разі, якщо до нього не приїде дільничний, він замінує виборчу дільницю. Поліцейські виїхали на місце і затримали чоловіка.

Щоб переконатися у відсутності небезпеки, піротехніки оглянули квартиру затриманого і територію дільниці, однак жодних вибухових пристроїв не виявили.

За підняття неправдивої тривоги чоловікові загрожує до 8 років ув'язнення.

Як повідомлялося, в неділю в Польщі відбулося голосування в другому турі президентських виборів. Понад 27 тисяч виборчих дільниць працювали з 08:00 до 21:00. За результатами екзит-полу, проведеного компанією Ipsos, чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правляча націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (Піс), лідирує з незначним відривом у другому турі президентських виборів у країні.