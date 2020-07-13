Кількість жертв COVID-19 у світі сягнула 571,6 тис. осіб, інфікованих 13 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 липня у світі зареєстрували 194 677 заражень COVID-19 за добу, понад 13 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 7,58 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 13 041 499 випадків інфікування та 571 659 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 137 782 (+380 за добу), хворих - 3 413 995 (+58 349 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 866 176 інфікованих (+25 364 за добу) та 72 151 (+659 за добу) летальний випадок.

Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 879 466 осіб (+29 108 за добу), кількість смертей - 23 187 (+500 за добу).

У Росії 727 162 хворих (+6615 за добу) та 11 335 летальних випадків (+130 за добу).

У Перу кількість інфікованих уже сягнула 326 326 осіб (+3616 за добу), кількість смертей - 11 870 (+188 за добу).