УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10736 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 342 2

Кількість жертв COVID-19 у світі сягнула 571,6 тис. осіб, інфікованих 13 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв COVID-19 у світі сягнула 571,6 тис. осіб, інфікованих 13 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 13 липня у світі зареєстрували 194 677 заражень COVID-19 за добу, понад 13 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 7,58 млн осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 13 041 499 випадків інфікування та 571 659 смертей через коронавірус.

Кількість жертв COVID-19 у світі сягнула 571,6 тис. осіб, інфікованих 13 млн 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих сягнула 137 782 (+380 за добу), хворих - 3 413 995 (+58 349 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 1 866 176 інфікованих (+25 364 за добу) та 72 151 (+659 за добу) летальний випадок.

Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 879 466 осіб (+29 108 за добу), кількість смертей - 23 187 (+500 за добу).

Дивіться також: ВООЗ зафіксувала рекордний приріст випадків COVID-19 у світі - понад 230 тисяч за добу. ІНФОГРАФІКА

У Росії 727 162 хворих (+6615 за добу) та 11 335 летальних випадків (+130 за добу).

У Перу кількість інфікованих уже сягнула 326 326 осіб (+3616 за добу), кількість смертей - 11 870 (+188 за добу).

Кількість жертв COVID-19 у світі сягнула 571,6 тис. осіб, інфікованих 13 млн 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Группа ученых из Сингапура выразила уверенность в появлении в ближайшее десятилетие нового коронавируса, который будет передаваться от животного к человеку. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на руководителя программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессора Ван Линьфа."Абсолютно точно стоит ожидать распространения нового коронавируса", - отметил эксперт, признав, что "существует неопределенность, когда точно это произойдет и насколько серьезной будет вспышка".Профессор также отметил, что ученые "серьезно обеспокоены", что SARS-CoV-2 может передаваться от человека к животным, а затем через некоторое время - в обратном направлении.https://www.rupor.info/news/159082/singapurskie-uchenye-uvereny-v-tom-chto-sleduet-zhdat-poyavleniya-novogo-koronavirusa Сингапурские ученые уверены в том, что следует ждать появления нового коронавируса
показати весь коментар
13.07.2020 08:39 Відповісти
А сколько в мире жертв инфаркта, инсульта, туберкулеза, онкологии, голода - не хотите сообщить? Достали уже!
показати весь коментар
13.07.2020 14:22 Відповісти
 
 