На Рівненщині за добу виявили 99 нових випадків COVID-19, загалом - 4697, з них 82 - летальні, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Рівненській області за минулу добу, 12 липня, підтвердили 99 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 12 липня на Рівненщині зареєстровано 31 новий випадок захворювання на COVID-19. Станом на вечір 12 липня на Рівненщині зареєстровано 68 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 5 до 81 року.

Всього в області зареєстровано 4697 випадків захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 82 випадки - летальні. Перемогли COVID-19 - 2773 особи.

У роботі лабораторій області залишаються 36 зразків.

Колись нагорода знайде Степанова за його безкомпромісність у сприянні короновірусу.
13.07.2020 08:40 Відповісти
Найбільший сприяльник Зеля, який позвозив сюди вірус з усього світу.
13.07.2020 08:46 Відповісти
А так би він не пройшов би з січня, а може й раніше.
13.07.2020 08:49 Відповісти
 
 