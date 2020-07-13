1 206 3
На Рівненщині за добу виявили 99 нових випадків COVID-19, загалом - 4697, з них 82 - летальні, - ОДА. ІНФОГРАФІКА
У Рівненській області за минулу добу, 12 липня, підтвердили 99 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 12 липня на Рівненщині зареєстровано 31 новий випадок захворювання на COVID-19. Станом на вечір 12 липня на Рівненщині зареєстровано 68 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 5 до 81 року.
Всього в області зареєстровано 4697 випадків захворювання на COVID-19.
Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 82 випадки - летальні. Перемогли COVID-19 - 2773 особи.
У роботі лабораторій області залишаються 36 зразків.
