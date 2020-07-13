Паводки на Західній Україні: зруйнованими залишаються понад 200 км автошляхів та 95 мостів, - ДСНС

Унаслідок паводків на Закарпатті зруйнованими залишаються понад 200 км доріг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 13 липня на території західних областей підтоплених населених пунктів (було 349), підвалів (було 7 тис. 225) та присадибних ділянок (було 22 тис. 182) немає", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що руйновано 202,4 км (було 278,2 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1).

Також пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,7 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях.

"Силами ДСНС від початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб", - додали у відомстві.

Також у відомстві зазначили, що протягом минулої доби рятувальниками роботи з ліквідації наслідків повені не проводилися.