Паводки на Західній Україні: зруйнованими залишаються понад 200 км автошляхів та 95 мостів, - ДСНС

Унаслідок паводків на Закарпатті зруйнованими залишаються понад 200 км доріг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 13 липня на території західних областей підтоплених населених пунктів (було 349), підвалів (було 7 тис. 225) та присадибних ділянок (було 22 тис. 182) немає", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що руйновано 202,4 км (було 278,2 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) та Чернівецька (1).

Також дивіться: Через шквали та зливи знеструмлено і підтоплено села в Рівненській області, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Також пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) у Івано-Франківській (507,7 км доріг та 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг та 15 мостів) областях.

"Силами ДСНС від початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 особу, відселено 1 тис. 324 особи та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2 тис. 565 осіб", - додали у відомстві.

Також у відомстві зазначили, що протягом минулої доби рятувальниками роботи з ліквідації наслідків повені не проводилися.

дороги (3090) паводок (233) ДСНС (5243)
печально...
а как же они теперь древисину вывозить будут?
13.07.2020 08:32 Відповісти
Сплавлятимуть по воді.
13.07.2020 08:36 Відповісти
https://censor.net/user/27028 -
13.07.2020 09:01 Відповісти
Нужно думать по-новому.
Им нужно переходить на экспорт пресной воды.
13.07.2020 08:43 Відповісти
Паводками на Западной Украине уничтожено 218 км автомобильных дорог, 98 мостов, 24 инфраструктурных объекта, повреждено около 11 тысяч домов. Деньги в размере 1,2 млрд .гривен выделение которых анонсировал Кабинет министров на счета не поступало. Материальная помощь пострадавшим не выплачивается.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
13.07.2020 09:00 Відповісти
Автор статті - БЕЗГРАМОТНА ІСТОТА. Не існує ніяких "Западних Украін".
Є тільки Україна і Захід України.
13.07.2020 20:40 Відповісти
 
 