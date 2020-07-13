Трамп не хоче виводити США з НАТО, але вимагає від партнерів справедливих витрат на оборону

Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче, щоб Сполучені Штати виходили з НАТО, але йому важливо, щоб партнери по альянсу витрачали на оборону щонайменше 2% від ВВП.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент США заявив в інтерв'ю виданню The Washington Post.

"Ні, я не хочу виходити (з НАТО. - Ред.). Але я хочу, щоб вони (партнери. - Ред.) чесно платили свою частку", - заявив Трамп, відповідаючи на питання оглядача газети, чи має він намір вивести США з Північноатлантичного альянсу.

У розмові із The Washington Post він наголосив, що, на його думку, навіть внески в 2% від ВВП на оборону, яких він домагається від усіх членів НАТО, - це мало. Він зазначив, що завдяки його зусиллям вісім країн НАТО зараз виконують свої фінансові зобов'язання щодо внесків на оборону.

"І, до речі, 2% - це теж занадто мало. Були й такі, хто взагалі майже нічого не платив, а зараз вони платять. Вони мені поставили велике питання: "Пішов би я (з альянсу. - Ред.), якби…", і я відповів: "Так, пішов би". Якби я їм так не відповів, вони б і не збиралися платити", - зазначив він.

Трамп у червні пообіцяв, що не заспокоїться, поки не доб'ється від усіх країн НАТО достатніх витрат на оборону. "Я не буду задоволений доти, поки всі не будуть достатньо платити", - сказав він на пресконференції в Білому домі.

За словами Трампа, зараз, окрім США, свої фінансові зобов'язання щодо оборони, повністю виконують тільки вісім країн НАТО. Зокрема, президент укотре розкритикував ФРН, яка ще далека від мети, що стоїть перед усіма членами альянсу: витрачати на оборону щонайменше 2% від ВВП.