Трамп не хоче виводити США з НАТО, але вимагає від партнерів справедливих витрат на оборону
Президент США Дональд Трамп заявив, що не хоче, щоб Сполучені Штати виходили з НАТО, але йому важливо, щоб партнери по альянсу витрачали на оборону щонайменше 2% від ВВП.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це президент США заявив в інтерв'ю виданню The Washington Post.
"Ні, я не хочу виходити (з НАТО. - Ред.). Але я хочу, щоб вони (партнери. - Ред.) чесно платили свою частку", - заявив Трамп, відповідаючи на питання оглядача газети, чи має він намір вивести США з Північноатлантичного альянсу.
У розмові із The Washington Post він наголосив, що, на його думку, навіть внески в 2% від ВВП на оборону, яких він домагається від усіх членів НАТО, - це мало. Він зазначив, що завдяки його зусиллям вісім країн НАТО зараз виконують свої фінансові зобов'язання щодо внесків на оборону.
"І, до речі, 2% - це теж занадто мало. Були й такі, хто взагалі майже нічого не платив, а зараз вони платять. Вони мені поставили велике питання: "Пішов би я (з альянсу. - Ред.), якби…", і я відповів: "Так, пішов би". Якби я їм так не відповів, вони б і не збиралися платити", - зазначив він.
Трамп у червні пообіцяв, що не заспокоїться, поки не доб'ється від усіх країн НАТО достатніх витрат на оборону. "Я не буду задоволений доти, поки всі не будуть достатньо платити", - сказав він на пресконференції в Білому домі.
За словами Трампа, зараз, окрім США, свої фінансові зобов'язання щодо оборони, повністю виконують тільки вісім країн НАТО. Зокрема, президент укотре розкритикував ФРН, яка ще далека від мети, що стоїть перед усіма членами альянсу: витрачати на оборону щонайменше 2% від ВВП.
Щоб вони не витрачали.
Президент США в интервью The Washington Post признал, что в 2018 году санкционировал хакерскую атаку на Агентство интернет-исследований. Трамп сослался на разведданные о вмешательстве России в американские выборы.
Президент США Дональд Трамп в 2018 году одобрил проведение кибератаки, нацеленной на российское Агентство интернет-исследований, также известное как "фабрика троллей". Об этом обозреватель издания The Washington Post Марк Тисен пишет в своей колонке в субботу, 11 июля. По словам журналиста, который несколькими днями ранее провел интервью с главой Белого дома, Трамп в ответ на вопрос, санкционировал ли он атаку, произнес: "Верно".
Президент объяснил, что действовал на основании предоставленных ему разведданных о вмешательстве российской стороны в выборы в Соединенных Штатах. Издание сообщало о хакерской атаке еще в феврале 2019-го, однако глава государства прежде не подтверждал ее проведение.
По словам Трампа, кибератака являлась лишь одним из элементов политики американских властей в отношении РФ. "Никто не проявляет к России больше жесткости, чем я", - подчеркнул президент. Он отнес к списку действий, нацеленных на противодействие России, поставки вооружений Украине, превращение США в "государство номер один по добыче нефти", а также неоднократную критику газопровода "Северный поток - 2".Российские власти многократно отрицали свое вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России было завершено в марте 2019 года. Спецпрокурор выявил попытки представителей РФ вмешаться в предвыборную гонку, но не смог доказать сговор предвыборного штаба Трампа с российскими властями.
Ні - китайському обладнанню
Федеральна комісія зв'язку Сполучених Штатів офіційно визнала китайські телекомунікаційні компанії Huawei Technologies Co. Ltd і ZTE загрозою національній безпеці. Рішення вступило в дію 30 червня ц. р. Відтепер гроші з фонду загальних послуг не можна використовувати для придбання, обслуговування та підтримування будь-якого обладнання або послуг, які надають або виробляють ці компанії. Регулятор зазначив, що Huawei і ZTE мають тісні зв'язки з Комуністичною партією Китаю і військовими відомствами КНР, а також співпрацюють із розвідувальними службами країни. «Ми не можемо і не дозволимо Комуністичній партії Китаю використовувати мережеві уразливості та поставити під загрозу нашу критично важливу комунікаційну інфраструктуру», - йдеться в заяві.
Нагадаємо, що дешеве обладнання Huawei і ZTE активно використовували реґіональні американські компанії, що працювали в сільській місцевості. Однак тепер обладнання китайських компаній у своїх мережах їм доведеться замінити.