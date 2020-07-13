УКР
Імунітет до COVID-19 в осіб, які перехворіли, знижується через три місяці, - вчені Королівського коледжу Лондона

Імунітет до коронавірусу в людей, які перенесли захворювання, знижується через три місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Таким чином, науковців з Королівського коледжу Лондона спростували теорію про тривалий імунітет до COVID-19. Фахівці зазначили, що найбільший вміст антитіл до вірусу фіксується у пацієнтів через три тижні після появи перших симптомів.

При цьому у 60 % на цьому проміжку реєструється дуже високий рівень імунітету до коронавірусу. Однак через три місяці сильний імунітет до інфекції зберігається лише у 17 % пацієнтів.

За три місяці досліджень кількість антитіл у крові в багатьох піддослідних падала до незначної, а в деяких зовсім не змогли зафіксувати наявність імунітету. Провідний автор дослідження Кеті Дорес вважає, що спростування теорії про тривалий імунітет до коронавірусу може мати значний вплив на процес вакцинації у різних країнах.

хвороба (305) карантин (18172) учені (180) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Ксеню, я вже розказувала: двоє моїх колишніх колег (чоловіки під 60 і за 60) щороку брали вакцину від грипу. І щороку хворіли.
Я спробувала один-єдиний раз на своїй першій роботі тут, мені було дуже погано і я з тих пір сказала собі - ні, більше бити-мучити свій організм я не буду.

Давним-давно відомо, що віруси, інфекції дають (можуть дати) ускладнення на різні органи людини. Тому, коли я бачу оці огидні спекуляції, що тільки від ковіду є всі можливі ускладнення - мені дуже хочеться таким "експертам" не те що плюнути в пику, я б смачно їм в неї заїхала.

Погоджуся з Tierre: в цьому ж і фішка.
13.07.2020 09:03
+6
Как бы это пояснить на доступном для солдатов и матросов языке.
Организм подбирает ключи к новому вирусу от 3 до 21 дня и носит этот ключ на общей связке в кармане до трёх месяцев.
Когда организм убеждается, что в данный момент ему этот ключ уже не нужен, он снимает его с общей связки и откладывает в ящик тумбочки в прихожей.
Как только этот ключ ему опять будут нужен - организм моментально выймет его из ящика и не будет подбирать несколько недель.
Английским учёным из королевского колледжа теперь понятно?
Пысы. Удивляюсь уровню образования некоторых проффессоров.
13.07.2020 08:57
+5
Вакцина не має сенсу ?
13.07.2020 08:47
Вакцина не має сенсу ?
13.07.2020 08:47
Мы все умрём. Но это не точно.
13.07.2020 08:50
Або нам хочуть запропонувати вакцінуватися кожні 2-3 місяці.
13.07.2020 08:51
Шоп ты ходил в маске до конца своих дней!
13.07.2020 10:03
Як і до будь-якої респіраторки.
13.07.2020 08:51
Ксеню, я вже розказувала: двоє моїх колишніх колег (чоловіки під 60 і за 60) щороку брали вакцину від грипу. І щороку хворіли.
Я спробувала один-єдиний раз на своїй першій роботі тут, мені було дуже погано і я з тих пір сказала собі - ні, більше бити-мучити свій організм я не буду.

Давним-давно відомо, що віруси, інфекції дають (можуть дати) ускладнення на різні органи людини. Тому, коли я бачу оці огидні спекуляції, що тільки від ковіду є всі можливі ускладнення - мені дуже хочеться таким "експертам" не те що плюнути в пику, я б смачно їм в неї заїхала.

Погоджуся з Tierre: в цьому ж і фішка.
13.07.2020 09:03
Найкраще це мати гарний імунітет. Я розповідав як це робити.
13.07.2020 09:06
Віруси також сприяють імунітету.
13.07.2020 09:10
Після того, як Ви перехворіли. А я говорю про методи підвищення імунітету до того.
13.07.2020 09:12
Підбадьорювати свою імунку не зовсім корисно, навіть небезпечно.
13.07.2020 09:18
Так...іммунітет - штука складна і комплексна. І стимілуючи нібито іммунітет - ми насправді стімулюємо лише якусь його частину (найчастіше - Т-хелперів), вносячи дисбаланс у роботу злагодженного організму.
13.07.2020 10:23
Не знаю, Ведано.
Мої знайомі роблять щеплення і не скаржаться, не хворіють.
В кожного своя думка та враження.
Якщо імунітет до ковіду нетривкий, то проведення масової імунізації не має сенсу.
13.07.2020 09:15
Абсолютно погоджуюся. Ми всі різні. Тому це так важливо: одному підходить, іншому - ні і завжди треба підходити індивідуально.

Якщо імунітет до ковіду нетривкий, то проведення масової імунізації не має сенсу.

Звичайно, але ж нас зомбують примусовою (обов*язковою) імунізацією.
І вперто це нав*язують. А так не може бути, враховуючи те, що летальність від даного вірусу не є чимось надзвичайним.
13.07.2020 09:18
Людям дають надію. Це більше для заспокоєння.
13.07.2020 09:24
Але, якщо вакцина не є дієвою, більше того, має (матиме) достатньо побічних еффектів - і тих же ускладень, у яких звинувачують вірус - це може вбити або серйозно підірвати здоров*я.

Я - людина розсудлива і мене заспокоювати подібними методами не потрібно. Я сама себе заспокою та й інших теж.

Хто хоче - хай бере. Але я категорично проти її примусовості (я маю всі необхідні прививки з дому і дитина моя теж вакцинована і в Україні, і тут). Але проти сезонних вірусів не брали і не беремо.
13.07.2020 09:29
В тому то і річ, що ковід не сезонна зараза.
показати весь коментар
13.07.2020 09:57
?
Серйозно ?
Ок, маєте право так вважати.
13.07.2020 21:29
Не я так вважаю. А офіційна медицина.
показати весь коментар
13.07.2020 21:34
Побачимо.
13.07.2020 23:11
канадка - антипрививочница - это прикол)) с
кстати самое яркое доказательство что это рашкин-троляка на зарплате.
щас начнет доказывать что в канаде никто не прививается и это вообще делают только дебилы.
13.07.2020 11:38
Брехун.
13.07.2020 21:28
Они не болеют не по причине сделанной прививке а вопреки ей .
13.07.2020 10:53
Та ти маєш вихід - одвічний карантин. ><
13.07.2020 09:09
Важливо не те, що маю я, а які заходи будуть вживати лідери країн.
13.07.2020 09:20
так само як і від грипу. Перед кожним новим сезоном.
13.07.2020 09:35
ну, по гриппу хоть на 1 год дают, а тут 17% через 3 месяца - т.е., ничего, на уровне плацебо
13.07.2020 09:36
именно, только ранее выявление и лечение болезни
13.07.2020 09:35
Глобалісти платять продажним "науковцям" за вигідні для них результати "досліджень".
13.07.2020 12:41
Ну китайцы хорошо постарались.
13.07.2020 08:50
У новосибірському центрі вірусології "Вектор" знали про коронавірус ще до того, як Китай повідомив про нього у Всесвітню організацію охорони здоров'я
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/-odnokursnik-putina-shvets-jakshcho-spetssluzhbi-rf-zanesli-koronavirus-v-uhan-tse-shans-dlja-nastupnikiv-pribrati-putina-zvinuvativshi-jogo-v-zlodijstvi-1493860.html
13.07.2020 08:53
Гондон.уа ну, ну.
13.07.2020 09:02
ага..китайцы надежней..
13.07.2020 09:06
и где г"ндон тв таких лохов как ти находит ?
13.07.2020 10:55
SARS-CoV появился в Китае еще в 2002 году. За эти годы он мутировал и стал SARS-CoV-2.
13.07.2020 09:21
и шо.
13.07.2020 11:39
Обоснуешь появление SARS-CoV в Гуандуне в 2002 году? Или будешь дальше шокать?
13.07.2020 11:43
Бо він організму непотрібен,як від грипу чи нежиттю ,чи діареї.
13.07.2020 08:54
Как бы это пояснить на доступном для солдатов и матросов языке.
Организм подбирает ключи к новому вирусу от 3 до 21 дня и носит этот ключ на общей связке в кармане до трёх месяцев.
Когда организм убеждается, что в данный момент ему этот ключ уже не нужен, он снимает его с общей связки и откладывает в ящик тумбочки в прихожей.
Как только этот ключ ему опять будут нужен - организм моментально выймет его из ящика и не будет подбирать несколько недель.
Английским учёным из королевского колледжа теперь понятно?
Пысы. Удивляюсь уровню образования некоторых проффессоров.
13.07.2020 08:57
А зачем ему тогда ключ от оспы. Дурацкий пример.
13.07.2020 09:03
Аналогично и для оспы и для всех других вирусов, иначе организ офуеет таскать в кармане тонны ненужного железа.
Начни образование с вирусологии для чайников, полезная книжонция.
13.07.2020 09:10
https://censor.net/user/409452 "Как бы это пояснить на доступном для солдатов и матросов"

Форумные "професора" с легкостью могут все "пояснить" и говорить об уровне профессоров Королевского колледжа Лондона. Ведь форумному "професору" незачем переживать за свою репутацию и нести ответственность за свои слова
Короле́вский ко́лледж Ло́ндона (англ. King's College London, KCL, также King's) - один из самых крупных, старейших и наиболее престижных университетов Англии. Колледж наряду с Оксфордским и Кембриджским университетами входит в так называемый «золотой треугольник», а также в элитное объединение университетов Великобритании Russell Group.
13.07.2020 09:35
а це приклета зебілів - у них на все є прості рішення, он навіть сулугуні взяли керівником офісу прастих рішень
13.07.2020 09:40
А вот сельским мудрецам, для которых тяжело понять информацию в изложении для солдатов и матросов, рекомендую изучить серьезную специализированную литературу по иммунологии.
Хотя, вам это тяжело.
13.07.2020 09:49
кухарка, ты тоже хочешь государство поуправлять? мне зелупы более чем достаточно, чтобы таких как ты еще терпеть
13.07.2020 10:12
вы забыли сказать: дбайливими руками виймає, ось так от, піу, і вірусу не має!
13.07.2020 09:38
Пусть назовут хоть одного недоделанного "учёного", который прячется за вывеской Королевского коледжа Лондона. Пусть покажут его джидайскую морду.
13.07.2020 09:04
Еще один "матрос"... Если ты даже по ссылкам на которые ссылаются статьи, не можешь найти https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.09.20148429v1 первоисточник , то о чем ты вообще здесь блеешь
13.07.2020 09:43
"Ведущий автор исследования Кэти Дорес считает, что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может иметь значительное влияние на процесс вакцинации в разных странах".

Так пусть она прямо скажет, что просто кровно заинтересована в прибыли фармакологических компаний.
13.07.2020 09:16
имхо, он просто красиво сказал что вакцинация от ковида - муйня
13.07.2020 09:39
Да шота не похоже...
Она же ратует за то, "что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может иметь значительное влияние на процесс вакцинации в разных странах".
Вот именно "этот процесс вакцинации в разных странах" и даёт повод подумать об её заинтересованности.
13.07.2020 10:03
ну да, она говорит, что длительного иммунитета нет, вакцинация - бесполезно или надо делать ее часто, точно чаще чем 1 раз в 3 месяца.
13.07.2020 10:11
Ну а я о чём?
Лобби для фарм. компаний почти открытым текстом. ))
13.07.2020 10:17
наоборот, она его рушит, никто в здравом уме на 2-3 месяца прививку не делает. Это фармакологи пытаются доказать, что прививка даст длительный эффект
13.07.2020 10:20
Может и так, с моей стороны это не утверждение, а предположение. Но тем не менее она не против вакцинации, хотя и кратковременной. А следовательно есть определённая заангажированность.
Существует такой мем: Коронавирус как религия - в него можно верить или не верить, но обряды нужно соблюдать обязательно. )))
13.07.2020 10:38
Он есть, но тут вопрос в другом. Есть люди, которые контролируют политические элиты, и которые на против на истерии заработать. Это - производители вакцин, фармлобби. Был бы, например, производитель кала, который на политиков бы влиял, то уже б были исследования, что регулярyное втирание кала в очи очинна памагаэ Хотя у нас 73% урину в очи принимают и рады, так что и с калом в очи прошло бы. Так что радоваться в некотором смысле надо.
13.07.2020 11:04
Вот в чём я не могу согласится, так это с тем, что не существует производителей кала. Они существуют, и называются они - "независимые" СМИ. Причём производят его на любой вкус и цвет в зависимости от политической конъюнктуры. И потребляют его не 73% и не 8%, а поголовно все. И каждый себе выбирает именно тот сорт и вкус, который ему нравится, при этом ещё и рекламирует его от своего имени. Собственные мнения разумеется тоже присутствуют, но к ним мало кто прислушивается.
13.07.2020 11:20
Получили новую малярию?
13.07.2020 09:33
Хто не вірить в щеплення а тобто в багатовікову медичну практику може лікуватися уринотерапією і до лікарів взагалі не ходити. Тільки паніку створюєте, кажете що лікарі некомпетентні а після невдалого самолікування повзете в лікарню щоб не подохнути.
13.07.2020 09:53
Я не уверена, что нужно вакцинироваться от коронавируса, который до конца еще не изучен и как таковой вакцины еще нет. Я много читаю про этот вирус, чтобы быть в курсе событий и адекватно реагировать на болезнь. Так вот статья https://doc.ua/news/articles/chto-dumayut-vrachi-infekcionisty-o-koronaviruse где компетентные опытные врачи пишут про этот вирус свое мнение - советую прочитать всем и не сеять панику. Читайте, думайте и анализируйте прочитанное, тогда не будет возникать подобных вопросов.
22.07.2020 12:00
 
 