Імунітет до COVID-19 в осіб, які перехворіли, знижується через три місяці, - вчені Королівського коледжу Лондона
Імунітет до коронавірусу в людей, які перенесли захворювання, знижується через три місяці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Таким чином, науковців з Королівського коледжу Лондона спростували теорію про тривалий імунітет до COVID-19. Фахівці зазначили, що найбільший вміст антитіл до вірусу фіксується у пацієнтів через три тижні після появи перших симптомів.
При цьому у 60 % на цьому проміжку реєструється дуже високий рівень імунітету до коронавірусу. Однак через три місяці сильний імунітет до інфекції зберігається лише у 17 % пацієнтів.
За три місяці досліджень кількість антитіл у крові в багатьох піддослідних падала до незначної, а в деяких зовсім не змогли зафіксувати наявність імунітету. Провідний автор дослідження Кеті Дорес вважає, що спростування теорії про тривалий імунітет до коронавірусу може мати значний вплив на процес вакцинації у різних країнах.
Я спробувала один-єдиний раз на своїй першій роботі тут, мені було дуже погано і я з тих пір сказала собі - ні, більше бити-мучити свій організм я не буду.
Давним-давно відомо, що віруси, інфекції дають (можуть дати) ускладнення на різні органи людини. Тому, коли я бачу оці огидні спекуляції, що тільки від ковіду є всі можливі ускладнення - мені дуже хочеться таким "експертам" не те що плюнути в пику, я б смачно їм в неї заїхала.
Погоджуся з Tierre: в цьому ж і фішка.
Мої знайомі роблять щеплення і не скаржаться, не хворіють.
В кожного своя думка та враження.
Якщо імунітет до ковіду нетривкий, то проведення масової імунізації не має сенсу.
Звичайно, але ж нас зомбують примусовою (обов*язковою) імунізацією.
І вперто це нав*язують. А так не може бути, враховуючи те, що летальність від даного вірусу не є чимось надзвичайним.
Я - людина розсудлива і мене заспокоювати подібними методами не потрібно. Я сама себе заспокою та й інших теж.
Хто хоче - хай бере. Але я категорично проти її примусовості (я маю всі необхідні прививки з дому і дитина моя теж вакцинована і в Україні, і тут). Але проти сезонних вірусів не брали і не беремо.
Серйозно ?
Ок, маєте право так вважати.
кстати самое яркое доказательство что это рашкин-троляка на зарплате.
щас начнет доказывать что в канаде никто не прививается и это вообще делают только дебилы.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/publications/-odnokursnik-putina-shvets-jakshcho-spetssluzhbi-rf-zanesli-koronavirus-v-uhan-tse-shans-dlja-nastupnikiv-pribrati-putina-zvinuvativshi-jogo-v-zlodijstvi-1493860.html
Организм подбирает ключи к новому вирусу от 3 до 21 дня и носит этот ключ на общей связке в кармане до трёх месяцев.
Когда организм убеждается, что в данный момент ему этот ключ уже не нужен, он снимает его с общей связки и откладывает в ящик тумбочки в прихожей.
Как только этот ключ ему опять будут нужен - организм моментально выймет его из ящика и не будет подбирать несколько недель.
Английским учёным из королевского колледжа теперь понятно?
Пысы. Удивляюсь уровню образования некоторых проффессоров.
Начни образование с вирусологии для чайников, полезная книжонция.
Форумные "професора" с легкостью могут все "пояснить" и говорить об уровне профессоров Королевского колледжа Лондона. Ведь форумному "професору" незачем переживать за свою репутацию и нести ответственность за свои слова
Короле́вский ко́лледж Ло́ндона (англ. King's College London, KCL, также King's) - один из самых крупных, старейших и наиболее престижных университетов Англии. Колледж наряду с Оксфордским и Кембриджским университетами входит в так называемый «золотой треугольник», а также в элитное объединение университетов Великобритании Russell Group.
Хотя, вам это тяжело.
Так пусть она прямо скажет, что просто кровно заинтересована в прибыли фармакологических компаний.
Она же ратует за то, "что опровержение теории о длительном иммунитете к коронавирусу может иметь значительное влияние на процесс вакцинации в разных странах".
Вот именно "этот процесс вакцинации в разных странах" и даёт повод подумать об её заинтересованности.
Лобби для фарм. компаний почти открытым текстом. ))
Существует такой мем: Коронавирус как религия - в него можно верить или не верить, но обряды нужно соблюдать обязательно. )))