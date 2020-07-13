Імунітет до COVID-19 в осіб, які перехворіли, знижується через три місяці, - вчені Королівського коледжу Лондона

Імунітет до коронавірусу в людей, які перенесли захворювання, знижується через три місяці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Таким чином, науковців з Королівського коледжу Лондона спростували теорію про тривалий імунітет до COVID-19. Фахівці зазначили, що найбільший вміст антитіл до вірусу фіксується у пацієнтів через три тижні після появи перших симптомів.

При цьому у 60 % на цьому проміжку реєструється дуже високий рівень імунітету до коронавірусу. Однак через три місяці сильний імунітет до інфекції зберігається лише у 17 % пацієнтів.

За три місяці досліджень кількість антитіл у крові в багатьох піддослідних падала до незначної, а в деяких зовсім не змогли зафіксувати наявність імунітету. Провідний автор дослідження Кеті Дорес вважає, що спростування теорії про тривалий імунітет до коронавірусу може мати значний вплив на процес вакцинації у різних країнах.