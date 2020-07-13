В Україні 612 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 54 133 випадки

Станом на 13 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 133 випадки COVID-19. За добу - 612 нових випадків. 15 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 612 осіб (добою раніше - 678).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 54 133 особи.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 15 пацієнтів (добою раніше - 11), загалом - 1398. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Харківській (4), Львівській (3) та Одеській (3) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імунітет до COVID-19 в осіб, які перехворіли, знижується через три місяці, - вчені Королівського коледжу Лондона

За останню добу одужали 385 осіб (добою раніше - 457), загалом - 26 503.

Загалом в Україні зараз хворіють 26 232 особи, що на 212 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (104), Рівненській (99), Закарпатській (79) областях та Києві (56).

У Дніпропетровській, Хмельницькій, Донецькій, Херсонській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.















