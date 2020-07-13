УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10799 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
9 926 48

В Україні 612 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 54 133 випадки

В Україні 612 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 54 133 випадки

Станом на 13 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 133 випадки COVID-19. За добу - 612 нових випадків. 15 осіб померли від хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані РНБО.

В Україні кількість інфікованих COVID-19 за минулу добу зросла на 612 осіб (добою раніше - 678).

За весь час пандемії COVID-19 інфіковано 54 133 особи.

За добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 15 пацієнтів (добою раніше - 11), загалом - 1398. Найбільше за минулу добу летальних випадків зареєстрували в Харківській (4), Львівській (3) та Одеській (3) областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імунітет до COVID-19 в осіб, які перехворіли, знижується через три місяці, - вчені Королівського коледжу Лондона

За останню добу одужали 385 осіб (добою раніше - 457), загалом - 26 503.

Загалом в Україні зараз хворіють 26 232 особи, що на 212 більше, ніж напередодні.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській (104), Рівненській (99), Закарпатській (79) областях та Києві (56).

У Дніпропетровській, Хмельницькій, Донецькій, Херсонській та Луганській областях нових випадків COVID-19 не виявили.

В Україні 612 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 54 133 випадки 01
В Україні 612 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 54 133 випадки 02
В Україні 612 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 54 133 випадки 03
В Україні 612 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 54 133 випадки 04
В Україні 612 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 54 133 випадки 05
В Україні 612 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом - 54 133 випадки 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6


У нас теж цей дебілізм вводять з 27-го.
Я сподіваюся, що, може, змінять рішення. Ситуація стабільна, к-ть випадків зменшується, але ...
В п*ятницю мусила вийти в магазин - на вулиці можна зімліти, у нас ще вологий клімат, просто все пливе. Яка маска ? Щоб стало серце ?
показати весь коментар
13.07.2020 09:07 Відповісти
+5
В найбільшій автономії Іспанії за кількістю населення - Андалусії, з завтрашнього дня населення буде забов'язано носити маски. Всюди.

Для розуміння ситуації. Андалусія - найспекотніша територія Іспанії. І це якесь жахіття. Спочатку уряд Іспанії найсуворішим карантином довів країну до наймасштабнішого перевищення смертності, тепер місцеві уряди іспанських автономій прагнуть робити теж саме, одягнувши маски на людей в жахливу спеку. Тільки жертв ціх ідіотських рішень вже ніхто рахувати не буде.

І в цей час, ( мабуть так співпало, ага) покидьок Ентоні Фаучі дає інтерв'ю іспанському популярному виданню "Ель паіс", в якому наполягає на носінні масок.

В той же час, Швеція, яка не вводила карантин і в якій ніхто не носить масок взагалі наближається до закінчення історії з ковідом.

Хто захоче почитати, що верзе це старе підріло для іспанців - посилання в моєму коментарі. Гугл нормально цю статтю перекладає з іспанської.
показати весь коментар
13.07.2020 09:01 Відповісти
+4
На стенке сарая написано ЙУХ-а там его нету, там дрова!Так и с этим лжевирусом .Нет ни одной фотографии вируса ,но уже говорят-он мутирует!Пневмонию легко выдают за ковид и сюда же лепят всё непонятное .Но на самом деле мешают людям жить со своими намордниками и ограничениями.Ну хотите бороться с неведомым и несуществующим -боритесь !Но не трогайте людей .Бюджетные деньги нагло пилят и кричат -Держи вора!Вон ляшко напилил -на должность мэра Киева -уметь надо!
показати весь коментар
13.07.2020 09:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А сколько медработников умерло всего от коронавируса так и не говорят . Мутно это все .
показати весь коментар
13.07.2020 08:57 Відповісти
Степанов це замовчує, бо вже ця цифра перевищує 7000 інфікованих медиків.
показати весь коментар
13.07.2020 09:02 Відповісти
7000 ... а сколько из них умерло ? Видно есть что скрывать .
показати весь коментар
13.07.2020 09:05 Відповісти
Загальна цифра жертв серед медиків невідома, але колись МОЗ по днях давав такі дані.
показати весь коментар
13.07.2020 09:10 Відповісти
Як швидко блокуєш
показати весь коментар
13.07.2020 09:57 Відповісти
Я нічого не блокував. Ви щось блокуєте?
показати весь коментар
13.07.2020 10:23 Відповісти
Мій допис буде нудним. Дуже нудним і з купою цифр, які складатиму практично на пальцях, щоб було зрозуміло навіть дошкільняті. Він багатьом не сподобається. Бо кому подобається признати, що його розводять як лоха?! Але цифри річ вперта) З цифрами важко сперечатися.
На сторінці Чернівецької ОДА у ФБ уже декілька місяців поспіль щоденно публікуються жахливі цифри коронавірусної статистики. Їх льодяним голосом, з нагнітанням страху, багато вечорів підряд озвучував очільник ОДА. І досі з неймовірною спритністю передруковує інформаційне агенство АСС та інколи Молодий Буковинець
А тепер до цифр.
За минулу добу, 10 липня, на Буковині зафіксовано 21 новий випадок коронавірусу.
Станом на 11 липня:
всього 5117 випадків
одужали 2669
померли 200.
АСС тут же швиденько порахував, що 2248 хворіють. Все ніби правильно.
А далі рахуватиму я.
Якщо 2248 людей хворіють чи вважаються хворими на сьогодні, то логічно припустити, що в цифру входить той 21 новий випадок за 10 липня. Плюс 22 нових випадки за 9 липня (про які повідомляє ЧОДА), плюс 23 нових випадки за 8 липня, плюс 19 випадків за 7 липня, плюс 14 випадків за 6 липня, плюс за 5.., плюс за 4.., плюс.....
І так добавлятимемо доти, поки не отримаємо 2248 хворих, станом на сьогоднішний день.
При бажанні кожен може порахувати сам. Так, звичайно, це спосіб для тих, хто м"яко кажучи, рахувати вміє тільки на пальцях. але я спеціально так рахую, щоб відсікти будь-які звинувачення в маніпуляціях.
А тепер переходимо до дат Щоб отримати цифру 2248, потрібно взяти ВСІХ позитивних з 22 ТРАВНЯ! Тобто 63 інфікованих хворіють уже 50 (п"ятдесят!!!) днів, 59 людей хворіють 49 днів, 64 - хворіють 48 днів!, 55 людей - хворіють 47 днів! Згідно офіційних даних Чернівецької ОДА ці люди ще ХВОРІ!
Якщо ще враховувати померлих і тих, хто одужував за декілька днів, то випадково можна виявити, що чоловік з Гравітону та жінка з Колінківців ще хворіють (жарт). Але цифри будуть ще більш не на користь ОДА.
Потім ці дані включають у всеукраїнську статистику. А потім ідуть далі по світу.
І згідно цих даних ми ходимо в намордниках ! Наші діти закриті в чотирьох стінах, обмежені в спілкуванні і позбавлені освіти! Згідно цих даних нас залишили без роботи і позбавили медичної допомоги! Згідно цих даних нас на два місяці позбавили можливості виїжджати за межі області! І невідомо на скільки внесли в червону зону і відрізали від світу!
Кому і для чого це вигідно?! Не знаю... Знаю тільки одне - від самого початку цієї історії нас най...ють! І я не перестаю про це говорити.
Я знаю, що цей допис не переконає жодної людини, котра має бажання боятися коронавірусу. Але я мусила його написати!
показати весь коментар
13.07.2020 16:44 Відповісти
Еще не говорят, сколько из семейных заболело. Наверное, самое надежное место от вируса - поликлиника.
показати весь коментар
13.07.2020 09:21 Відповісти
В найбільшій автономії Іспанії за кількістю населення - Андалусії, з завтрашнього дня населення буде забов'язано носити маски. Всюди.

Для розуміння ситуації. Андалусія - найспекотніша територія Іспанії. І це якесь жахіття. Спочатку уряд Іспанії найсуворішим карантином довів країну до наймасштабнішого перевищення смертності, тепер місцеві уряди іспанських автономій прагнуть робити теж саме, одягнувши маски на людей в жахливу спеку. Тільки жертв ціх ідіотських рішень вже ніхто рахувати не буде.

І в цей час, ( мабуть так співпало, ага) покидьок Ентоні Фаучі дає інтерв'ю іспанському популярному виданню "Ель паіс", в якому наполягає на носінні масок.

В той же час, Швеція, яка не вводила карантин і в якій ніхто не носить масок взагалі наближається до закінчення історії з ковідом.

Хто захоче почитати, що верзе це старе підріло для іспанців - посилання в моєму коментарі. Гугл нормально цю статтю перекладає з іспанської.
показати весь коментар
13.07.2020 09:01 Відповісти


У нас теж цей дебілізм вводять з 27-го.
Я сподіваюся, що, може, змінять рішення. Ситуація стабільна, к-ть випадків зменшується, але ...
В п*ятницю мусила вийти в магазин - на вулиці можна зімліти, у нас ще вологий клімат, просто все пливе. Яка маска ? Щоб стало серце ?
показати весь коментар
13.07.2020 09:07 Відповісти
Правда, поки що говорять про закриті приміщення.
показати весь коментар
13.07.2020 09:07 Відповісти
"Спочатку уряд Іспанії найсуворішим карантином довів країну до наймасштабнішого перевищення смертності" - померли від голоду, чи від чого? якщо від вірусу то вами написане відверта брехня.
показати весь коментар
13.07.2020 10:04 Відповісти
Чому брехня. Відразу з введеням карантину почався масовий мор стариків. Від неправильного лікування. Приписки жертв серцевво судинних хвороб, онкологій в жертви ковіду і так далі. Все так само як в італії же ще звозили хворих грипом в юудинки пристарілих, щоб навєрнячок було побільше жертв.
показати весь коментар
13.07.2020 10:10 Відповісти
Судячи з мого питання і вашої відповіді, саме карантин ви вважаєте причиною високої смертності в Іспанії. Тобто дії які вводилися для запобігання розповсюдженню вірусу і спровокував це розповсюдження. Тобто коли людям заборонили виходити з дому і спілкуватися один з одним стало причиною що вірус ще швидше став розповсюджуватись і вбивати. Оце так теорія..., потрібно докторську писати.
показати весь коментар
13.07.2020 11:02 Відповісти
Ти тормоз? Ти так і не відповів чому з послабленням карантину немає тисячі смертей кожного дня в іспанії і італії? Мало того там взагалі тепер рідко помирають і уе при послабленні карантину. І яким чином послаблення спілкування людей в житті чому не врятувало старих дідів в пристарілих будинках? Чомусь карантин ніяк не повипливав а тільки гірше зробив виходить? Ти поясниш чому послаблення карантину не приводить до нових ломбардій? Ну розумака, поясни. Клоуне, якщо більшість цих смертей була в будинках пристарілих поясни яке відношення тоді карантину до всіх інших людей якщо всерівно померли. А з послабленням карантину перестали помирати.
показати весь коментар
13.07.2020 11:39 Відповісти
"Ти тормоз?" Не судіть по собі.
Ви змінили тему не відповівши мені, а на ваш понос слів не то що відповідати не хочеться, його читати тяжко.
показати весь коментар
13.07.2020 18:37 Відповісти
Ясно. Потому что ты ответить не сможешь. В политической пандемии всегда будут нестыковочки
показати весь коментар
13.07.2020 19:53 Відповісти
То не докторська. То кримінальна справа має бути в італії на тих хто це все заварив. І в суди там до речі люди подають позови. Хоча звичайно ті зто це все затіяв самі себе не посадять. Те що це більше політичний вірус ніж смертельний це всі розуміють, окрім таких вузьколобих як ти
показати весь коментар
13.07.2020 11:42 Відповісти
Поясни чому з послабленням карантину пропали ттсячі жертв? Карантин послабили а хворіти стало менше в іспанії 🤣😆 то навіщо було це шоу?? То визнайте тоді, що вірус вже не той. Бо дивно в карантині типу помирали по 1000 чоловік вдень в іспанії, а без карантину смерті пропали, хоча вірус же нікуди не зник бо фіксуються нові випадки в іспанії, а так як карантин послаблений він би повинен швидше збільшуватися, але ми не спостерігаємо ніякого збільшення в іспанії. Вирішили припинити шоу і дати людям трішки відпочити і попрацювати, щоб з голоду не померли?
показати весь коментар
13.07.2020 10:14 Відповісти
А ще чомусь масовий мор в італії і іспанії відюувся акурат в час щорічних сезонних епідемій гриппу, якраз лютий березень старики іспанії і італії хворіють грипом. То може то грип звичайний плюс тестування і неправильне лікування і є джерелом масового вбивства стариків? Не думав про це?
показати весь коментар
13.07.2020 10:16 Відповісти
Не сал бы я ссылаться на примеры Испании и Швеции.Они уже приличное время выдают информацию порционно. Раз за четверо суток.В Испании с 10-го 300988, а Швеция с 11-го 74898: она с июня такую практику ведёт- по 3-4 дня одно и тоже.Ну понятно: имея тогда более тысячи в день подряд чуть ли не неделю - какой тут особый путь Швеции(они уже себе голову пеплом посыпали).А сейчас не тысячи,но свои 600 в среднем имеют.
Так что они не пример для подражания.
показати весь коментар
13.07.2020 12:00 Відповісти
Пример для подражания - Финляндия и Новая Зеландия, которые показали никчемность тотального карантина и ношения масок в купировании ковид.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/finland/
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/new_zealand/
показати весь коментар
13.07.2020 14:50 Відповісти
На стенке сарая написано ЙУХ-а там его нету, там дрова!Так и с этим лжевирусом .Нет ни одной фотографии вируса ,но уже говорят-он мутирует!Пневмонию легко выдают за ковид и сюда же лепят всё непонятное .Но на самом деле мешают людям жить со своими намордниками и ограничениями.Ну хотите бороться с неведомым и несуществующим -боритесь !Но не трогайте людей .Бюджетные деньги нагло пилят и кричат -Держи вора!Вон ляшко напилил -на должность мэра Киева -уметь надо!
показати весь коментар
13.07.2020 09:09 Відповісти
ой дурак.... ну и дурак.... и кстати, я заметил одну закономерность)) (тоже можно добавить к теории заговора) - как только человек начинает говорить: - всё это фигня, выфсё врёте, нету никакого коронавируса, да пошло оно всё, у меня иммунитет, нафик мне ваша маска, я руки оботру соплями - спустя какое то время после наплевательского отношения к противоэпидемическим мероприятия и всеотрицания - тут же оказываются на больничной койке. Минимум четырёх смельчаков лично таких знаю - один кстати в тяжёлой сейчас форме... Остальные дома.. Но... Они только в начале своего пути..
показати весь коментар
13.07.2020 11:35 Відповісти
За сутки от туберкулеза умерло 12 человек.
Не выздоровело ни одного.
показати весь коментар
13.07.2020 09:20 Відповісти
Завтра новых будет больше чем 612, а это означает, что данная статистика до сраки, или те которые посыпают нас вирусом раз в неделю отдыхают, предположительно в субботу.
15.06 - 31810 - новых 656
16.06 - 32476 - новых 666
17.06 - 33234 - новых 758
18.06 - 34063 - новых 829
19.06 - 34984 - новых 921
20.06 - 35825 - новых 841
21.06 - 36560 - новых 735
22.06 - 37241 - новых 681 v - Пн
23.06 - 38074 - новых 833
24.06 - 39014 - новых 940
25.06 - 40008 - новых 994
26.06 - 41117 - новых 1109
27.06 - 42065 - новых 948
28.06 - 42982 - новых 917
29.06 - 43628 - новых 646 v - Пн
30.06 - 44334 - новых 706
01.07 - 44998 - новых 664
02.07 - 45887 - новых 889
03.07 - 46763 - новых 876
04.07 - 47677 - новых 914
05.07 - 48500 - новых 823
06.07 - 49043 - новых 543 v - Пн
07.07 - 49607 - новых 564
08.07 - 50414 - новых 807
09.07 - 51224 - новых 810
10.07 - 52043 - новых 819
11.07 - 52843 - новых 800
12.07 - 53521 - новых 678
13.07 - 54133 - новых 612 v - Пн
показати весь коментар
13.07.2020 09:22 Відповісти
ты в лучшем случае - новости статистические читаешь... А если бы ты столкнулся с реалиями - сразу же понял почему такая статистика. К примеру: во Львове - со вторника по четверг (на прошлой неделе) бесплатно нигде нельзя было сдать анализ. По направлению!!! С показаниями!!! И лишь в одной частной (не буду называть дабы не сказали - "реклама") на букву "М......." за деньги приняли, сделали, подтвердили.... Вот тебе и статистика))) На выходные лаборатория работают в сокращённом штате - берут лишь особые случаи... А семейные врачи, которые со слов супер-пупер Министра МОЗ должны были бы отправлять на бесплатные тесты всех кто контактировал с подтвержденными.... рекомендуют сидеть 14 дней дома, а там посмотрят или делать вам тест))))) А кто ж будет сидеть?)))
показати весь коментар
13.07.2020 11:45 Відповісти
В дополнение к Вами написанному о семейных врачах. Вчера был на приеме в поликлинике. Если коротко, то доктор, тупо уговаривала меня не делать тест.Поразил сильнее всего один ее аргумент -"чувак,если твой тест окажется положительным, то и мне же ведь тогда тоже капец , и всем кто со мной после тебя будет контактировать. Ты представляешь масштаб последующего пизнеца? Да тут и всю по́ликлинику закроют"!!!! ..отака боротьба з увидеть.
показати весь коментар
13.07.2020 20:09 Відповісти
ковид
показати весь коментар
13.07.2020 20:11 Відповісти
Неужели не понятно что статистика за сутки плавает, любой школьник знает что нужно брать средний показатель (за неделю, месяц).
показати весь коментар
13.07.2020 09:57 Відповісти
Количество тестов плавает, а не вируса. Было б идеально еще не считать в статистике безсимптомных потому что это афера и не более и тогда цифра будет не 54 тысячи, а только сколько? Тысяч 20 за 5 месяцев? Простудных. Это пандемия? Тем более сколько приписали левых диагнозов смерти ? Такие случаи постоянно сообщаються людьми в соц сетях когда врачи специально приписывают коронавирус умершим. Потому что выгодно.
показати весь коментар
13.07.2020 11:55 Відповісти
Лариса Сєргєєва: Мій допис буде нудним. Дуже нудним і з купою цифр, які складатиму практично на пальцях, щоб було зрозуміло навіть дошкільняті. Він багатьом не сподобається. Бо кому подобається признати, що його розводять як лоха?! Але цифри річ вперта) З цифрами важко сперечатися.
На сторінці Чернівецької ОДА у ФБ уже декілька місяців поспіль щоденно публікуються жахливі цифри коронавірусної статистики. Їх льодяним голосом, з нагнітанням страху, багато вечорів підряд озвучував очільник ОДА. І досі з неймовірною спритністю передруковує інформаційне агенство АСС та інколи Молодий Буковинець
А тепер до цифр.
За минулу добу, 10 липня, на Буковині зафіксовано 21 новий випадок коронавірусу.
Станом на 11 липня:
всього 5117 випадків
одужали 2669
померли 200.
АСС тут же швиденько порахував, що 2248 хворіють. Все ніби правильно.
А далі рахуватиму я.
Якщо 2248 людей хворіють чи вважаються хворими на сьогодні, то логічно припустити, що в цифру входить той 21 новий випадок за 10 липня. Плюс 22 нових випадки за 9 липня (про які повідомляє ЧОДА), плюс 23 нових випадки за 8 липня, плюс 19 випадків за 7 липня, плюс 14 випадків за 6 липня, плюс за 5.., плюс за 4.., плюс.....
І так добавлятимемо доти, поки не отримаємо 2248 хворих, станом на сьогоднішний день.
При бажанні кожен може порахувати сам. Так, звичайно, це спосіб для тих, хто м"яко кажучи, рахувати вміє тільки на пальцях. але я спеціально так рахую, щоб відсікти будь-які звинувачення в маніпуляціях.
А тепер переходимо до дат Щоб отримати цифру 2248, потрібно взяти ВСІХ позитивних з 22 ТРАВНЯ! Тобто 63 інфікованих хворіють уже 50 (п"ятдесят!!!) днів, 59 людей хворіють 49 днів, 64 - хворіють 48 днів!, 55 людей - хворіють 47 днів! Згідно офіційних даних Чернівецької ОДА ці люди ще ХВОРІ!
Якщо ще враховувати померлих і тих, хто одужував за декілька днів, то випадково можна виявити, що чоловік з Гравітону та жінка з Колінківців ще хворіють (жарт). Але цифри будуть ще більш не на користь ОДА.
Потім ці дані включають у всеукраїнську статистику. А потім ідуть далі по світу.
І згідно цих даних ми ходимо в намордниках ! Наші діти закриті в чотирьох стінах, обмежені в спілкуванні і позбавлені освіти! Згідно цих даних нас залишили без роботи і позбавили медичної допомоги! Згідно цих даних нас на два місяці позбавили можливості виїжджати за межі області! І невідомо на скільки внесли в червону зону і відрізали від світу!
Кому і для чого це вигідно?! Не знаю... Знаю тільки одне - від самого початку цієї історії нас най...ють! І я не перестаю про це говорити.
Я знаю, що цей допис не переконає жодної людини, котра має бажання боятися коронавірусу. Але я мусила його написати!
показати весь коментар
13.07.2020 16:42 Відповісти
Статистикой най най..буют это понятно. Очень долго по статистике болеют в украине очень много лиц болеют по месяцк по два месяц. Почему иолько 358 человек если две недели назад прирост был каждый день по 800-1000 человек. Где остальные? Они брлеют по два месяца. Эта лапша уже надоела людям. Это полетический вирус как хотят так и крутят статистикой и при том никто не видит никакой масовой эпидемии. Только не пишите мне что безсимптомные это тоже больные, хотя они для устрашения идут в статистику. Тоесть все это шоу будет иметь последствие в виде протестов которые уже прокатились в сербии и израил
показати весь коментар
13.07.2020 16:55 Відповісти
Кремлеботи ведуть інформаційну війну проти України стверджуючи що коронавірус це міф, не піддавайтесь кремлівській пропаганді, носіть маски в людяних,та дотримуйтесь соціальній дистації 👆
показати весь коментар
14.07.2020 10:31 Відповісти
 
 