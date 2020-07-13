За добу на Львівщині виявили 104 нові випадки COVID-19, загалом 7107 інфікованих і 186 померлих, - міськрада

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 104 нові випадки захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Загалом коронавірусна інфекція виявлена ​​у 7107 осіб, 186 осіб померли, 1113 пацієнтів одужали.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 6607 осіб, госпіталізовані — 1216, на амбулаторному лікуванні — 5391 особа, виписані — 1040 осіб. Зараз у лікарні перебуває 176 осіб, з них в реанімації — 5 осіб, на апаратні ШВЛ — 3 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 548 ПЛР-тестів, з них 104 — позитивні. Серед них львів`ян — 51.

Загалом в роботу взяли 400 проб, залишок у холодильнику — 132 проби.

Як повідомлялося, за станом на 13 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 133 випадки COVID-19. За добу - 612 нових випадків. 15 осіб померли від хвороби.