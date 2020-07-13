УКР
За добу COVID-19 захворіли 52 дитини і 68 медпрацівників, загалом 3 880 дітей і 7 425 медиків, - Степанов

За минулу добу з COVID-19 були госпіталізовані 110 осіб.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 612 осіб, з них 52 дитини і 68 медпрацівників. Було госпіталізовано 110 осіб. Зафіксовані 15 летальних випадків. Одужали 385 пацієнтів. Всього за весь час пандемії захворіли 54 133 особи, з них 3 880 дітей і 7 425 медпрацівників. за минулу добу за все були зроблені 10 524 тесту, з них 6 976 методом ПЛР і 3 548 методом ІФА", - розповів Степанов.

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

діти карантин статистика лікарі Степанов Максим COVID-19 коронавірус
Так сколько же медработников из 7000 заболевших умерло ? Не говорят . Тупо народ разводят .
13.07.2020 09:29 Відповісти
За добу COVID-19 захворіли 52 дитини і 68 медпрацівників, загалом 3 880 дітей і 7 425 медиків, - Степанов - Цензор.НЕТ 6201
13.07.2020 09:37 Відповісти
Короли лжи, автор этого коронодейства без сомнения заслуживает Нобелевской премии.
13.07.2020 10:07 Відповісти
 
 