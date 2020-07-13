УКР
Мовний омбудсмен Кремінь: Аваков виступає українською, але може використовувати будь-яку мову. Його "роль дуже важлива для сучасної історії" країни

Мовний омбудсмен Кремінь: Аваков виступає українською, але може використовувати будь-яку мову. Його

Новопризначений Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що роль міністра внутрішніх справ Арсена Авакова "дуже важлива для сучасної історії України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Тут треба говорити про роль особистості в історії. Ви знаєте, у нас також було дуже багато міністрів освіти і науки, але частина з них увійшла в історію, а частина з них, на превеликий жаль, так і не змогла дотягнутися, частина навіть не мешкає в Україні. Тому те, що стосується ролі МВС і безпосередньо роль Арсена Борисовича, вона є дуже важливою для сучасної історії України", - заявив Кремінь.

Він зазначив, що Аваков може використовувати інші мови, але все ж таки він виступає українською.

"Я можу навести такі приклади. Вчора (інтерв’ю записувалось 9.07. - Ред.) відбулося засідання Кабміну України. Арсен Борисович виступав на тому засіданні українською мовою. Під час свого крайнього виступу у Верховній Раді України міністр внутрішніх справ, доповідаючи під час засідання і години запитань до уряду, виступав українською мовою. Тому в мене тут, скажемо так, своє ставлення. Міністр виступає українською мовою. Він може використовувати в тому числі й інші мови", - додав Кремінь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мовний закон передбачає безкоштовні курси української мови, - омбудсмен Кремінь

Нагадаємо, 8 липня урядовим рішенням Тарас Кремінь був обраний уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка звільнилася в квітні. Вона пояснила це тим, що секретаріат відомства, яке їй доручили очолювати, так і не розпочав роботу і не отримав фінансування.

У 2014-2019 роках Кремінь був народним депутатом від "Народного фронту".

Аваков працює на посаді міністра внутрішніх справ з лютого 2014 року. Його звинувачують у провалі реформи поліції. Наприкінці травня після звинувачень на адресу поліцейських у зґвалтуванні жінки у відділенні в Кагарлику і перестрілки у Броварах в Україні відбувалися акції за відставку Авакова.

Топ коментарі
+39
як це "може використовувати інші мови"?!! Він держслужбовець, в робочий час повинен спілкувтися викоючно українською мовою.
А цей кремінь виявився звичайним підлабузником, подаріть йому рюкзак
показати весь коментар
13.07.2020 09:39 Відповісти
+23
Ахкакойминистр Аваков!))
показати весь коментар
13.07.2020 09:37 Відповісти
+23
Українці безумовно надовго запам'ятають та оцінять вклад Авакова в спецоперацію проти України. Історики зафіксують.

Олигарх https://file.liga.net/persons/igor-kolomoiskii Игорь Коломойский заявил, что победа на выборах президента Украины https://file.liga.net/persons/vladimir-zelenskii Владимира Зеленского - "общая победа" его и министра внутренних дел https://file.liga.net/persons/arsen-avakov Арсена Авакова .
Об этом Коломойский сказал в https://www.youtube.com/watch?v=QXRJEFJIrzo&fbclid=IwAR0Yi1TUdf2llQ5EyfF0eCCs-8mCRoL4ERR4iCPs1h1ucUl7paaI8qckCUE интервью Bihus.info.
показати весь коментар
13.07.2020 09:41 Відповісти
Коментувати
Правила форума Рада форумчан
"сбросят"?? Та ці вилупки взагалі нічого не можуть. Вони звикли все робити руками інших людей, революцію, воювати, протестувати - все руками інших людей. Ці обсоси спромоглись тільки на вибори збігати та нав'язати нам отого зеленого кретина, нікчему.
показати весь коментар
14.07.2020 00:37 Відповісти
А ты у себя спроси, что ты будешь делать, а не смотреть по телевизору как делают другие.
показати весь коментар
13.07.2020 11:59 Відповісти
Пустое. На подначки не ведусь.
показати весь коментар
13.07.2020 12:07 Відповісти
Так не подначивай других, без тебя разберутся кому что делать. Такие как ты вообще ни на что не ведутся.Хитрооппо ждут пока им разжуют и в рот положат
показати весь коментар
13.07.2020 12:14 Відповісти
Так разбирайтесь, уже больше года слышу это шоколадное нытьё. Или трусы оденьте, или крестик снимите.
показати весь коментар
13.07.2020 12:24 Відповісти
Разберутся без твоих советов
показати весь коментар
13.07.2020 12:36 Відповісти
Ага, как раз к президентским выборам. Ну, вуаляйте, разбируны, а поулыбаюсь с комментов.
показати весь коментар
13.07.2020 12:37 Відповісти
Ну вот сиди на диване и улыбайся. На большее ты не способен
показати весь коментар
13.07.2020 12:39 Відповісти
Тогда покажи на что способен ты. Или у тебя тоже диван?
показати весь коментар
13.07.2020 12:57 Відповісти
Так я ж не раздаю советов кому что делать, пока я на диване
показати весь коментар
13.07.2020 13:14 Відповісти
Так и я не раздаю, а жду от ваших единомышленников хоть каких-то мало-мальских вменяемых действий, направленных на улучшение страны.
показати весь коментар
13.07.2020 13:17 Відповісти
це ми чекаємо, поки ви нажеретесь вашого зеленського. До кривавих шмарклів. І за вас ніхто нічого робити не буде. Винні - відповідайте.
показати весь коментар
14.07.2020 00:41 Відповісти
чого ж ні на що?? Ведуться: на обіцянки, на дурнуваті експеременти. Тільки відповідати ніколи не хочуть за свої вчинки та вибір. Сцикливі тому що, та байдужі.
показати весь коментар
14.07.2020 00:39 Відповісти
Вовремя предать- это значит предвидеть. (С) Рюкзаков
показати весь коментар
13.07.2020 10:22 Відповісти
А какая его роль в этом зеленом цирке???
показати весь коментар
13.07.2020 10:24 Відповісти
Судя по заявлению языкового омбудсмена, одна из ведущих.
показати весь коментар
13.07.2020 10:26 Відповісти
Зачетно лизнул.
показати весь коментар
13.07.2020 10:25 Відповісти
Лизнул так лизнул. Зачет.
показати весь коментар
13.07.2020 10:27 Відповісти
схоже, він не читав закон про мову, який зобов"язує Авакова, як держмужа, говорити державаною.
показати весь коментар
13.07.2020 12:47 Відповісти
"может использовать любой язык" - на фарси или вьетнамском - свободно, не министр а полиглот, твою мать. Даже по козлиному может - бэ-бэ-бэ
показати весь коментар
13.07.2020 10:36 Відповісти
Креминь даже не скрывает, что он лакей авакорюкзака, и выглядит это не красиво, должность конечно не денежная, и ему приходится выкручиваться, но эффект жалкий.
показати весь коментар
13.07.2020 10:37 Відповісти
Что за бред они так дружно несут? Что они там курят? Неужели то же самое, что и бубочка?
показати весь коментар
13.07.2020 10:39 Відповісти
Пан Аваков має розмовляти виключно українською, бо він є міністр. Вдома хай базарить по армянські, чи бе-бе-бе, або ме-ме-ме із саакашвілі. Але він цього не робить. За його участю всі колегії і робочі наради проводяться на російській мові. В поліції міст пропала українська, як державна, всі спілкуються на російській і це його заслуга, як малороса. Спочатку я чув, що поліцейські (патрільні) спілкувалися українськогою і старалися лише нею говорити і в них виходило. А потім подивилися "какая разница" і приклад мінастра і стали спілкуватися не нержавною. Я про Одесу,Миколаїв,Херсон,Дніпро,Запоріжжя.
показати весь коментар
13.07.2020 10:43 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2020 00:26 Відповісти
Уж точно языковой омбудсмен. Вернее языководлязадный.
показати весь коментар
13.07.2020 10:48 Відповісти
Нєеее, ну ну навіть мовний омбудсмен в зесранців і той ідіот!
Де зелебенські таких беруть!
Який ПреЗедент, такі недолугі і чиновники!
показати весь коментар
13.07.2020 10:50 Відповісти
Пиз-ц....
Они этого авакяна уже тычут куда не попадя.....
Наверно ему уже зализали!!!
показати весь коментар
13.07.2020 10:51 Відповісти
Невже нова історична постать ******** історії України затьмарила постать найвеличнішого лідера **********? Вряд чи Кремінь довго втримається на своїй посаді, з такою мовою треба за язиком слідкувати.
показати весь коментар
13.07.2020 10:52 Відповісти
Взагалі то протести проти Януковича розпочалися із мовного протесту молоді!
Зелебенські хоча б це враховували, тупарі!!!!
показати весь коментар
13.07.2020 10:54 Відповісти
З тобою Кремінь все зрозуміло...ніякий ти не кремінь а Кізяк.
показати весь коментар
13.07.2020 10:56 Відповісти
Оказался с овна пуля
показати весь коментар
13.07.2020 12:01 Відповісти
Языковой омбудсмен хорошо работает языком
показати весь коментар
13.07.2020 11:02 Відповісти
То на россии язьіком..
А в Україні, МОВНИЙ омбудсмен.
показати весь коментар
13.07.2020 11:06 Відповісти
Причем в нужном месте...
показати весь коментар
13.07.2020 12:01 Відповісти
Без рюкзакава не одна поліцайка не народить...дуже потрібен світові
показати весь коментар
13.07.2020 11:07 Відповісти
Тобто,ми можеш послухати виступ авакова англійською,німецькою чи іспанською ? Ану ану,хотів би послухати .
показати весь коментар
13.07.2020 11:09 Відповісти
Аваков історична реліквія? )))
показати весь коментар
13.07.2020 11:11 Відповісти
Мумия
показати весь коментар
13.07.2020 12:15 Відповісти
Шо,и на латыни может шпрехать на заседании кабмина?
показати весь коментар
13.07.2020 11:16 Відповісти
...ні...на латині вдома на кухні розмовляє...
показати весь коментар
13.07.2020 11:21 Відповісти
Тарасику, язик побрив перед тим як лизнути Мусору?
показати весь коментар
13.07.2020 11:27 Відповісти
"Здесь нужно говорить о роли личности в истории"?? так одна "личность в истории" вроде говорила что незаменимых людей нет
показати весь коментар
13.07.2020 11:30 Відповісти
мне казалось что "Языковой омбудсмен" должен защищать украинский язык, а не Авакова.
показати весь коментар
13.07.2020 11:35 Відповісти
В засос лизнул!
показати весь коментар
13.07.2020 11:39 Відповісти
Объясните "языковому омбудсмену", что он не там языком работает.
показати весь коментар
13.07.2020 12:03 Відповісти
Слизняк этот омбудсмен в зеленом болоте. Даже на помойку истории попасть не удосужится
показати весь коментар
13.07.2020 12:04 Відповісти
Мовного омбудсмена у нас НЕТ! Это мерзкий образец хохла-малороса!
Тьфу, блевотно
показати весь коментар
13.07.2020 12:11 Відповісти
Що воно меле? Влада, клоунів, дурнів та холуїв.
показати весь коментар
13.07.2020 12:17 Відповісти
Аваков став власником вілли в Італії, скориставшись фірмою від «Інституту Горшеніна».
У 2017 році міністр внутрішніх справ Арсен Аваков став власником вілли на узбережжі Середземного моря в Італії. Про це свідчать документи з бізнесового та майнового реєстрів Італії.
Вілла нараховує 26 кімнат у будівлі площею 566 метрів на першому, другому поверхах та у підвалі. Приблизна вартість нерухомості, як показує https://www.avvocatoandreani.it/servizi/calcolo-valore-catastale-immobili-asse-ereditario.php#Res калькулятор на сайті avvocatoandreani.it, становить близько 774 тис євро.
Google Maps за цією адресою показує будинок з басейном:
http://nashigroshi.org/2018/02/28/palatstso-avakova-v-italiji/

За такую "красивую жизнь" можно было бы поднапрячься и на госязыке говорить
показати весь коментар
13.07.2020 12:25 Відповісти
А в чому тут гімно? Є підстави відібрати? План Б?
показати весь коментар
13.07.2020 13:01 Відповісти
У Авакова нарешті є можливість вивчити мову. Нє, появляється дятєл, який йому все перебиває. відстань від людини, нехай вчиться, скрєпное чмо!
показати весь коментар
13.07.2020 12:40 Відповісти
Аваков не разговаривает на украинском. Его суржик еще более комичен, чем у Азирова. Правильнее бы было бы вначале вышколить на знание украинского языка президента, депутатов и министров. А потом чиновников ступеньками ниже. И только после этого приниматься за весь остальной народ.
показати весь коментар
13.07.2020 12:42 Відповісти
прям отэц нации, никуда без него.
что они там курят?
показати весь коментар
13.07.2020 13:41 Відповісти
Писав і писатиму - кращого кандидата на мовного обмудсмена ніж Святослав Літинський не було і не буде. Але зелена шобла знала що робить.
показати весь коментар
13.07.2020 14:18 Відповісти
Думаєте, йому дали б нормально працювати ?
показати весь коментар
14.07.2020 00:27 Відповісти
Але крові він би їм попив.
показати весь коментар
14.07.2020 11:42 Відповісти
какао не любит Авакова за то, что он пете на выборах "сетку" поломал.
показати весь коментар
13.07.2020 15:30 Відповісти
Кремінь виявився звичайним коров'ячим коржем. Шкода.
показати весь коментар
13.07.2020 15:50 Відповісти
С 2014 года пристально наблюдаю за событиями в Украине. Непотопляемость Авакова при любой власти вызывает как минимум удивление! Почти так же, как у Медведчука!
показати весь коментар
13.07.2020 16:37 Відповісти
Не нужно так сразу после назначения публично "вылизывать очко" своему старшему со-партийцу. Если Кремень и Аваков - члены одной партии, это не значит, что Авакову можно нарушать Закон Украины и будучи Министром говорить на кацапском наречии.
показати весь коментар
13.07.2020 16:39 Відповісти
Якщо ,наприклад, буде депутат ВР з Берегівського району , не знатиме української мови, то я хотів би побачити криві фейси решти депутатів, коли почують виступ з трибуни угорською..)))))
показати весь коментар
13.07.2020 18:33 Відповісти
я вот что заметил, как только в стране задница, говнополитики сразу же подымают языковой вопрос.только политиканам пора запомнить в Украине государственный украинский. а в быту пользуйся каким хочешь.
показати весь коментар
13.07.2020 21:26 Відповісти
Що це було ?
показати весь коментар
14.07.2020 00:17 Відповісти
Якась дивна риторика, пане Кремінь. Чи то обсяг повноважень дозволяє вам надавати преференції у виборі мови державному службовцю чи просто людське бажанні «підлизатися». Якою б великою та історично значущою особою не був чиновник, він не має перед законом жодних переваг. Чи я помиляюся, пане омбудсмене? А в свою заяву, як захисник державної мови за посадою, ви вкладали зовсім іншій зміст🤔
показати весь коментар
14.07.2020 00:42 Відповісти
Кремінь, а не омбуд'с мен!
"Камні би дєлать із етіх людєй, мягчє би нє било в мірє камнєй!" (с)
показати весь коментар
14.07.2020 14:30 Відповісти
Вытащи язык из зада Авакова, уже скрипит
показати весь коментар
14.07.2020 14:57 Відповісти
