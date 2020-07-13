Мовний омбудсмен Кремінь: Аваков виступає українською, але може використовувати будь-яку мову. Його "роль дуже важлива для сучасної історії" країни

Новопризначений Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що роль міністра внутрішніх справ Арсена Авакова "дуже важлива для сучасної історії України".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Тут треба говорити про роль особистості в історії. Ви знаєте, у нас також було дуже багато міністрів освіти і науки, але частина з них увійшла в історію, а частина з них, на превеликий жаль, так і не змогла дотягнутися, частина навіть не мешкає в Україні. Тому те, що стосується ролі МВС і безпосередньо роль Арсена Борисовича, вона є дуже важливою для сучасної історії України", - заявив Кремінь.

Він зазначив, що Аваков може використовувати інші мови, але все ж таки він виступає українською.

"Я можу навести такі приклади. Вчора (інтерв’ю записувалось 9.07. - Ред.) відбулося засідання Кабміну України. Арсен Борисович виступав на тому засіданні українською мовою. Під час свого крайнього виступу у Верховній Раді України міністр внутрішніх справ, доповідаючи під час засідання і години запитань до уряду, виступав українською мовою. Тому в мене тут, скажемо так, своє ставлення. Міністр виступає українською мовою. Він може використовувати в тому числі й інші мови", - додав Кремінь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мовний закон передбачає безкоштовні курси української мови, - омбудсмен Кремінь

Нагадаємо, 8 липня урядовим рішенням Тарас Кремінь був обраний уповноваженим із захисту державної мови. На цій посаді він змінив Тетяну Монахову, яка звільнилася в квітні. Вона пояснила це тим, що секретаріат відомства, яке їй доручили очолювати, так і не розпочав роботу і не отримав фінансування.

У 2014-2019 роках Кремінь був народним депутатом від "Народного фронту".

Аваков працює на посаді міністра внутрішніх справ з лютого 2014 року. Його звинувачують у провалі реформи поліції. Наприкінці травня після звинувачень на адресу поліцейських у зґвалтуванні жінки у відділенні в Кагарлику і перестрілки у Броварах в Україні відбувалися акції за відставку Авакова.