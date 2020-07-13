Упродовж тижня підрозділи ДСНС врятували 28 осіб і ліквідували 1907 пожеж, - МВС
Протягом тижня виникла 1 надзвичайна ситуація, внаслідок якої загинуло 5 громадян і постраждало 34.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Зареєстровано 2555 надзвичайних подій.
У результаті вжитих заходів врятовано 120 осіб. На пожежах врятовано 28 громадян та не допущено знищення вогнем 391 будівлі і 56 одиниць техніки. На пожежах загинуло 15 осіб. Орієнтовані збитки, за оперативними даними, становлять 8 млн 119 тис. грн.
Піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 385 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1342 вибухонебезпечні предмети часів минулих війн.
На водних об’єктах загинуло 60 осіб.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль