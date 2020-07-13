Кількість активних хворих на COVID-19 за добу зросла в Києві і 14 областях України, - РНБО

Кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зросла за минулу добу в 14 з 24 областей України та в Києві, ще в 5 областях не змінилося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (104 випадки), Рівненській (99) і Закарпатській областях (79) та в Києві (56 випадків).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 25 нових випадків захворювання COVID-19, один випадок смерті та 13 випадків одужання раніше захворілих, наразі в області хворіє 531 людина (на 11 більше, ніж днем раніше);

- у Волинській області підтверджено 29 нових випадків захворювання COVID-19, випадків смерті й одужання за добу не зафіксовано, наразі в області хворіє1 381 людина (на 29 більше за добу);

- у Дніпропетровській області нових випадків захворювання, смерті й одужання за добу не зафіксовано, наразі, як і днем раніше, хворіють 88 осіб.

- у Донецькій області нових випадків захворювання, смерті й одужання за добу не зафіксовано, наразі, як і днем раніше, хворіють 500 осіб.

- у Житомирській області 10 нових випадків захворювання, випадків смерті й одужання не зафіксовано. Наразі, як і днем раніше, хворіють 379 осіб;

- у Закарпатській області 79 нових випадків захворювання і 7 - одужання, наразі хворіють 2 584 людини (на 72 більше за добу);

- у Запорізькій області 1 новий випадок захворювання і 9 - одужання, наразі хворіють 84 особи (на 8 менше за добу);

- в Івано-Франківській області 42 нові випадки захворювання і 1 - одужання, наразі хворіють 1 733 людини (на 41 більше за добу);

- у Києві 56 нових випадків захворювання і 50 - одужання, наразі хворіють 4 006 осіб (на 6 більше за добу);

- у Київській області 42 нових хворих, 1 людина померла й 17 одужали, наразі хворіють 1 172 людини (на 24 більше за добу);

- у Кіровоградській області 1 випадок захворювання, випадків смерті й одужання не зафіксовано, наразі хворіють 56 осіб (на 1 більше, ніж днем раніше);

- у Луганській області нових випадків захворювання, смерті й одужання за добу не зафіксовано, наразі, як і днем раніше, хворіють 20 осіб.

- у Львівській області підтверджено 104 нові випадки захворювання COVID-19, 3 випадки смерті та 56 випадків одужання, наразі хворіють 5 808 осіб (на 45 більше за добу);

- у Миколаївській області 1 новий випадок захворювання, випадків смерті й одужання за добу не зафіксовано, наразі хворіють 102 людини (на 1 більше за добу);

- в Одеській області 34 нові випадки захворювання, 3 смерті й 41 одужання, наразі хворіють 1 190 осіб (на 10 менше, ніж днем раніше);

- у Полтавській області 3 нові випадки захворювання, випадків смерті й одужання не зафіксовано, наразі хворіють 24 людини (на 3 більше, ніж днем раніше);

- у Рівненській області 99 нових випадків захворювання і 35 випадків одужання, наразі хворіють 1 844 людини (на 64 більше за добу);

- у Сумській області 1 новий випадок захворювання і 1 - смерті, наразі, як і добою раніше, хворіють 40 осіб;

- у Тернопільській області 29 нових випадків захворювання і 24 - одужання, наразі хворіють 811 людей (на 5 більше за добу);

- у Харківській області 28 нових випадків захворювання, 4 – смерті, 33 людини одужали, наразі хворіють 1 123 людини (на 9 менше за добу);

- у Херсонській області нових випадків захворювання, одужання і смерті не зафіксовано, наразі, як і днем раніше, хворіють 15 осіб;

- у Хмельницькій області нових випадків захворювання і смерті не зафіксовано, 30 осіб одужали, наразі хворіють 132 людини (на 30 менше за добу);

- у Черкаській області 6 осіб захворіли, 1 померла і 2 одужали, наразі хворіють 129 осіб (на 3 більше за добу);

- у Чернівецькій області 21 новий випадок захворювання, 1 раніше хворий помер, 67 осіб одужали, наразі хворіють 2 168 осіб (на 47 менше за добу);

- у Чернігівській області 1 новий випадок захворювання, випадків смерті й одужання за добу не зафіксовано, наразі хворіють 312 осіб (на більше за добу).