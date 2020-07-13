Зеленський привітав Дуду з перемогою на виборах: "Запрошую відвідати Україну. Разом ми сильніші!"

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Польщі Анджея Дуду з перемогою на виборах.

Відповідне привітання Зеленський оприлюднив у твіттері передає Цензор.НЕТ.

"Щиро вітаю пана Президента Анджея Дуду з перемогою на виборах! Бажаю Польщі під Вашим керівництвом подальших успіхів і процвітання. Запрошую Вас відвідати Україну з візитом для продовження нашої плідної співпраці. Разом ми сильніші!" - написав Зеленський.

