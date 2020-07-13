Регіонам планують поставити ліків на 4,2 млрд грн до кінця року, - МОЗ

До кінця 2020 року Міністерство охорони здоров'я очікує поставки ліків регіональним медичним закладам на суму 4,2 млрд гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова заявила під час онлайн-брифінгу.

"Наразі у більшості програм централізованих закупівель ми бачимо доволі стабільну ситуацію. Рівень забезпеченості ліків щодо наявних залишків у регіонах становить близько 75-85% за різними програмами. До кінця року ми очікуємо поставки до регіональних лікарень за бюджет 2018-2019 років на суму 4,2 млрд гривень. З яких ліків на 700 млн надійшло наприкінці минулого місяця, і планується до розподілу до регіонів", - поінформувала Шаталова.

Вона зазначила, що водночас МОЗ розглядає ситуацію щодо деяких поставок за напрямками туберкульозу, антиретровірусної терапії та імуносепресії в попередніх роках. За її словами, деякі звернення міжнародних постачальників не опрацьовувалися впродовж довгого часу, наприклад, питання за програмою трансплатації потребувало врегулювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві області досі не відзвітували про доплати медикам за березень, - МОЗ