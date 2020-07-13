УКР
Новини
815 13

Регіонам планують поставити ліків на 4,2 млрд грн до кінця року, - МОЗ

До кінця 2020 року Міністерство охорони здоров'я очікує поставки ліків регіональним медичним закладам на суму 4,2 млрд гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова заявила під час онлайн-брифінгу.

"Наразі у більшості програм централізованих закупівель ми бачимо доволі стабільну ситуацію. Рівень забезпеченості ліків щодо наявних залишків у регіонах становить близько 75-85% за різними програмами. До кінця року ми очікуємо поставки до регіональних лікарень за бюджет 2018-2019 років на суму 4,2 млрд гривень. З яких ліків на 700 млн надійшло наприкінці минулого місяця, і планується до розподілу до регіонів", - поінформувала Шаталова.

Вона зазначила, що водночас МОЗ розглядає ситуацію щодо деяких поставок за напрямками туберкульозу, антиретровірусної терапії та імуносепресії в попередніх роках. За її словами, деякі звернення міжнародних постачальників не опрацьовувалися впродовж довгого часу, наприклад, питання за програмою трансплатації потребувало врегулювання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві області досі не відзвітували про доплати медикам за березень, - МОЗ

Автор: 

ліки (1356) МОЗ (5418) закупівлі (3539) Шаталова Світлана (20)
Топ коментарі
+3
зебилы все время что-то планируют: то "вэсною садыты", то рост ВВП на 40%, то 100 детских садиков, то з/п по 4 000 баксов...

на практике получилось только обрюхатить меньдельшу.
13.07.2020 10:58 Відповісти
13.07.2020 10:58 Відповісти
+1
аспирину два вагона
13.07.2020 10:56 Відповісти
13.07.2020 10:56 Відповісти
+1
На первых этажах поликлиник прибавится аптек.🙂
13.07.2020 11:00 Відповісти
13.07.2020 11:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
ого
13.07.2020 10:56 Відповісти
13.07.2020 10:56 Відповісти
Степанов вещал, что коронавирус в Украине лечится бесплатно. Врал как дышал. В итоге все лечились платно, сами все оплачивали и тратили от 9 тыс до 27 тыс грн за лечение. Все что говорят зеленые - это сатанинская ложь.
13.07.2020 11:10 Відповісти
13.07.2020 11:10 Відповісти
13.07.2020 10:58 Відповісти
13.07.2020 11:00 Відповісти
Ошибаешься. Аптек более чем достаточно и подставит там свой товар не так просто. Сколько, кому и как уходят лекарства, которые должны быть в больницах ... это вопрос похлеще, чем тайна возникновения вселенной.
13.07.2020 11:12 Відповісти
13.07.2020 11:12 Відповісти
Если пациент хочет жить, то медицина тут бессильна.
13.07.2020 11:05 Відповісти
13.07.2020 11:05 Відповісти
у этих докторишек все равно лекарств не будет, покупайте в аптеке
13.07.2020 11:41 Відповісти
13.07.2020 11:41 Відповісти
и вопрос: где бесплатные лекарства?
13.07.2020 11:44 Відповісти
13.07.2020 11:44 Відповісти
В аптеке. А ты их в своей попе искал?
13.07.2020 11:55 Відповісти
13.07.2020 11:55 Відповісти
я вижу ты спец поисков в чужих попах
13.07.2020 14:53 Відповісти
13.07.2020 14:53 Відповісти
Ну, если ты настолько туп, что не знаешь о существовании аптек - где же ещё тибе лекарства искать, кроме как в собственной попе?
13.07.2020 15:19 Відповісти
13.07.2020 15:19 Відповісти
 
 