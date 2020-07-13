"Символічна дата": "Слуги народу" отримали темники для звіту про рік роботи в Раді. СКРИНШОТ+ДОКУМЕНТИ
Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розіслала колегам документ з описом інструментів і тезами для спілкування з виборцями за підсумками року роботи в парламенті.
Про це повідомило джерело Цензор.НЕТ.
"Колеги, 21 липня - символічна для нас дата, рівно рік з часу проведення парламентських виборів. Тому є пропозиція відзвітувати про рік роботи. Період звіту і розповсюдження інформаційних продуктів можна і варто "розтягти" у часі на кілька тижнів. Нижче - загальний документ з описом інструментів, підсумки роботи і тези для спілкування з виборцями у форматі питання-відповіді. Найближчим часом надішлю приклади звітних газет, роликів та інфографіки. Усім гарного робочого тижня!" - написала Кравчук.
У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилися згадані рекомендації для нардепів.
У документі, зокрема, зазначено рекомендовані відповіді на запитання: коли в країні почнуться реформи, чи підтримує фракція відставку Авакова, де обіцяний "кінець епохи бідності", скільки триватиме карантин, де посадки корупціонерів, чи відбудеться другий етап медреформи тощо.
Крім того, в темнику подаються тези про ремонт доріг, а також про ситуацію з гривнею на тлі відставки Смолія з посади голови НБУ.
Сказал, что есть сумасшедшие и психически больные, но не сказал сколько таких и кто именно. Можно подумать на любого из "Слуг народа".
Тому, кто не сможет списать, бородатая бабушка Беня лично засадит по попе.
вот в патрии порошенка темникики ""інформація щодо актуальних питань" каждую неделю уже много лет подряд.