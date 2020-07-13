УКР
"Символічна дата": "Слуги народу" отримали темники для звіту про рік роботи в Раді. СКРИНШОТ+ДОКУМЕНТИ

Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук розіслала колегам документ з описом інструментів і тезами для спілкування з виборцями за підсумками року роботи в парламенті.

Про це повідомило джерело Цензор.НЕТ.

"Колеги, 21 липня - символічна для нас дата, рівно рік з часу проведення парламентських виборів. Тому є пропозиція відзвітувати про рік роботи. Період звіту і розповсюдження інформаційних продуктів можна і варто "розтягти" у часі на кілька тижнів. Нижче - загальний документ з описом інструментів, підсумки роботи і тези для спілкування з виборцями у форматі питання-відповіді. Найближчим часом надішлю приклади звітних газет, роликів та інфографіки. Усім гарного робочого тижня!" - написала Кравчук.

У розпорядженні Цензор.НЕТ опинилися згадані рекомендації для нардепів.

У документі, зокрема, зазначено рекомендовані відповіді на запитання: коли в країні почнуться реформи, чи підтримує фракція відставку Авакова, де обіцяний "кінець епохи бідності", скільки триватиме карантин, де посадки корупціонерів, чи відбудеться другий етап медреформи тощо.

Крім того, в темнику подаються тези про ремонт доріг, а також про ситуацію з гривнею на тлі відставки Смолія з посади голови НБУ.

Автор: 

темники (15) Слуга народу (2844) Кравчук Євгенія (375)
Топ коментарі
+78
Це не темники. Просто баранам рекомендують, що говорити іншим баранам.
13.07.2020 11:04 Відповісти
+49
13.07.2020 11:12 Відповісти
+42
Слуги настолько тупые, что им нужно говорить или по методичке или вообще молчать. Уже и так много наговорили и про собаку, которую нужно продать и про корабельную сосну и про детей низкого качества и т.д.
13.07.2020 11:07 Відповісти
Ещё в 19-м предлагал зебилам делать тату на башке, потому что через год-два хрен кто признается,что голосовал за это недоразумение.
13.07.2020 15:06 Відповісти
""Символическая дата": "Слуги народа" получили темники для отчета о годе работы в Раде." - ничего удивительного, а то если начнут сами говорить, то рейтинг Зеленского упадёт до -36,6. - https://medium.com/@vizua_21912/%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-************ В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью https://www.bbc.com/ukrainian/features-49694823 ВВС .
Сказал, что есть сумасшедшие и психически больные, но не сказал сколько таких и кто именно. Можно подумать на любого из "Слуг народа".
13.07.2020 15:12 Відповісти
13.07.2020 15:17 Відповісти
13.07.2020 16:04 Відповісти
Буратинам выдали шпаргалки.

Тому, кто не сможет списать, бородатая бабушка Беня лично засадит по попе.
13.07.2020 21:03 Відповісти
да то не темники.
вот в патрии порошенка темникики ""інформація щодо актуальних питань" каждую неделю уже много лет подряд.
13.07.2020 21:24 Відповісти
