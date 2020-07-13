Ухвалювати програму діяльності Кабміну на рік не зовсім логічно, бо через 1-3 місяці ситуація може бути іншою, - Разумков

Через ситуацію з коронавірусом в Україні та світі ухвалювати програму дій Кабміну нелогічно, оскільки вона може кардинально змінюватися протягом кількох місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна".

"Ми перебуваємо поки що, на жаль, в унікальній ситуації, коли Програма дій уряду сьогодні, і те, що необхідно буде робити через місяць або через два, можуть бути кардинально різними речами", - зазначив глава парламенту.

Разумков додав, що нині Україна і весь світ перебуває в режимі боротьби з коронавірусом.

"Ситуація змінюється доволі швидко, ви бачите негативні тенденції, які є в економічному плані. Тому сьогодні ухвалювати програму на рік, фактично, це не зовсім логічно. Тому що через місяць або через три місяці ситуація може бути абсолютно іншою", - сказав він.

Нагадаємо, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Згодом уряд передав на розгляд парламенту оновлену програму.

18 червня Верховна Рада не підтримала доопрацьовану програму діяльності Кабінету Міністрів України. У зв'язку з цим уряд втратив річний імунітет.

