1 277 33

Ухвалювати програму діяльності Кабміну на рік не зовсім логічно, бо через 1-3 місяці ситуація може бути іншою, - Разумков

Через ситуацію з коронавірусом в Україні та світі ухвалювати програму дій Кабміну нелогічно, оскільки вона може кардинально змінюватися протягом кількох місяців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна".

"Ми перебуваємо поки що, на жаль, в унікальній ситуації, коли Програма дій уряду сьогодні, і те, що необхідно буде робити через місяць або через два, можуть бути кардинально різними речами", - зазначив глава парламенту.

Разумков додав, що нині Україна і весь світ перебуває в режимі боротьби з коронавірусом.

"Ситуація змінюється доволі швидко, ви бачите негативні тенденції, які є в економічному плані. Тому сьогодні ухвалювати програму на рік, фактично, це не зовсім логічно. Тому що через місяць або через три місяці ситуація може бути абсолютно іншою", - сказав він.

Нагадаємо, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Згодом уряд передав на розгляд парламенту оновлену програму.

18 червня Верховна Рада не підтримала доопрацьовану програму діяльності Кабінету Міністрів України. У зв'язку з цим уряд втратив річний імунітет.

Читайте: Шмигаль вніс у Раду подання про призначення Уруського віцепрем'єрміністром - міністром з питань стратегічних галузей промисловості

ВР (15173) Кабмін (14310) програма (133) Разумков Дмитро (1528)
Топ коментарі
+12
когда главному клоуну "некогда думать стратегически", но и остальные зелюки - на это не способны))
Да и розумков намекает, что через 1-3 месяца не только кабмин может быть другой, но и ВР с презЕком
13.07.2020 11:17 Відповісти
+10
и как это раньше ухитрялись и принимать и работать и выполнять.... нипанятна
13.07.2020 11:13 Відповісти
+5
оно понятно, ... ни у шмаркли, ни у правительства, ни у кабмина, и т.д. никаких планов нет ...
плывут как г...... по течению ...
13.07.2020 11:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и как это раньше ухитрялись и принимать и работать и выполнять.... нипанятна
13.07.2020 11:13 Відповісти
когда главному клоуну "некогда думать стратегически", но и остальные зелюки - на это не способны))
Да и розумков намекает, что через 1-3 месяца не только кабмин может быть другой, но и ВР с презЕком
13.07.2020 11:17 Відповісти
Та тут вже не стратегічно, а на 1- 3 місяці.
13.07.2020 11:32 Відповісти
Да Вы шо
13.07.2020 11:15 Відповісти
Естественно ситуация во время войны резко меняется. У Путина паранойя насчет немедленного восстановления СССР и наступления этой осенью. Нужно серьезно готовиться к отражению этого наступления. Не представляю как зеленый клоун готовится и как он будет главнокомандовать. Это все равно что он есть, что его нет.
13.07.2020 11:15 Відповісти
У Путина паранойя насчет немедленного восстановления СССР и наступления этой осенью.

...............................................................................................................................................................

Оказывается не только у путина паранойя.
13.07.2020 11:31 Відповісти
Кацапский тролль, вон отсюдова.
13.07.2020 11:58 Відповісти
"Это все равно что он есть, что его нет." - ні, те що Клоун головнокомандувач - це дуже погано.
13.07.2020 11:31 Відповісти
Логично было бы поменять весь кабмин вместе с бубочкой, тогда и программы стали более "долговечными".
13.07.2020 11:15 Відповісти
Какой ужас.
Ситуацию нужно менять, а не ждать когда они измениться.
Для управление ситуацией и нужно правительство.
13.07.2020 11:16 Відповісти
оно понятно, ... ни у шмаркли, ни у правительства, ни у кабмина, и т.д. никаких планов нет ...
плывут как г...... по течению ...
13.07.2020 11:18 Відповісти
Діма, терміново віднови військову юстицію без допуску цивільних! Кацап не спить!
13.07.2020 11:20 Відповісти
Программу развития Украины команда Голобородьки разработала еще при Леониде Кучме.... Данилыч старалс аж 2 свои Каденции
13.07.2020 11:22 Відповісти
1-3? Я все же думал 2-3. Он меня пугает. Хотелось лето спокойно провести в заботах про консервацию помидор. А тут и это могут отменить...
13.07.2020 11:25 Відповісти
Сразу переработайте в томатный сок.Перестрахуйтесь.
13.07.2020 11:32 Відповісти
Тоді нашо її взагалі приймати? Он повінь - треба зміни вносити, пожежа - знову, каміння з неба полетить - знову змінюй, Бєня попросить купувати в московії шось - знову викручуйся... Нашо та стратегія? Спитайте в Бєні та Гудка - і все!
,
13.07.2020 11:25 Відповісти
Шмигло незабаром фсьо?
13.07.2020 11:26 Відповісти
Да принимать эту программу и на 1-3 месяца тоже не логично.Логичнее принимать её почасово.Потом,если чё-можно и продлить.
13.07.2020 11:30 Відповісти
А на хрена її взагалі приймати? Можна просто в кінці кожного місяця відзвітуватись "Всё идет по плану".
13.07.2020 11:35 Відповісти
Наперстки, наша любимая игра.
13.07.2020 11:43 Відповісти
Это тупэ знает что такое стратегия, тактика, долго, средне и краткосрочное планирование?
Понабирали идиотов блин.....
13.07.2020 11:53 Відповісти
Точно! Сперва снимаем главу Нацбанка, а потом жалуемся на непредсказуемость!
13.07.2020 11:56 Відповісти
https://twitter.com/BorisenkoBoris
https://twitter.com/BorisenkoBoris

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris
Епоха "бідності" скінчилася Почався комунізм для декого!

Ухвалювати програму діяльності Кабміну на рік не зовсім логічно, бо через 1-3 місяці ситуація може бути іншою, - Разумков - Цензор.НЕТ 1424
13.07.2020 12:10 Відповісти
По сути он прав, Ну принимали программы и шо? Кто из них выполнил хоть одну, попробуйте ответить.Есть программа, нет, а потихоньку нищаем, вот и все планы развития.Вот взять последнего, была программа воровать 10 лет, но все изменилось, пришли другие, хотя и без программы, а там, как бог даст.
13.07.2020 12:13 Відповісти
«Велике будівництво» доріг в Україні ризикує стати «чорною міткою» для президента Володимира Зеленського.

Ідею поремонтувати шосе та мости, щоби зв'язати країну, висунув та розпочав екс-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Тому усе те, що нинішній очільник уряду Денис Шмигаль та персонально Володимир Зеленський записали у проєкт «Велике будівництво», було розпочато ще при попереднику.
Цікаво, що жодного урядового документа, який би містив перелік об'єктів, умови участі та відбору в цій програмі, немає. Бажання Зеленського і «Слуг народу» отримати бонуси на темі потужних ремонтів було настільки великим, що на цю програму виділили понад 100 мільярдів гривень - безпрецедентно велику суму. Цьому на заваді не стали ані коронавірус, ані два місяці жорсткого карантину, ані різке падіння економіки.

«1 березня 2020 року, довго чекати не будемо, ми починаємо великий, серйозний, потужний проєкт «Велике будівництво». Ми хочемо з'єднати якісним сполученням усі куточки нашої країни - схід, захід, північ, південь», - таку заяву зробив Володимир Зеленський про «Велике будівництво» 11 лютого під час стратегічної зустрічі в «Укравтодорі». Проте, якщо подивитися на календар, можна констатувати, що ремонт у більшій мірі відбувається за рахунок відео та фотосупроводу.

Нещодавно Служба автомобільних доріг Львівщини першою в Україні відзвітувала про підсумки I півріччя 2020 року Великого дорожнього будівництва на Львівщині. Відповідно до плану Укравтодору, 2020 року заплановано відремонтувати 242,8 км автомобільних доріг загального користування державного значення Львівської області. Зокрема ремонтно-будівельні роботи провести на 16 об'єктах, з яких 1 об'єкт будівництва, 6 об'єктів відремонтувати в рамках реконструкції і капітального ремонту та 9 - в рамках поточного середнього ремонту. Крім цього, відремонтувати 16 штучних споруд. За словами очільника Служби автомобільних доріг Львівщини Олега Берези, впродовж останніх чотирьох місяців роботи відремонтувано 78,9 км дороги, відповідно на сьогодні виконали 32% запланованого.

Дивись.info - https://dyvys.info/2020/07/13/velyke-budivnytstvo-chy-manipulyatsiya-yak-na-lvivshhyni-tryvaye-remont-dorig/
13.07.2020 12:59 Відповісти
Почти как когда-то в Китае - "Большой скачек", только в наших реалиях - в пропасть.
13.07.2020 13:32 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/velyke-budyvnyctvo-zelensky-sluga-naroda/30676319.html «Велике будівництво» Зеленського: урядова програма чи медійна кампанія?

Все більше у повідомленнях президента Володимира Зеленського та депутатів від «Слуги народу» можна побачити згадок про програму «Велике будівництво». Але що це за програма?

Втім, жодного урядового документа, який би містив перелік об'єктів, умови участі в конкурсі цієї програми, умови відбору і бодай якісь критерії - немає.
Це підтверджує в інтерв'ю Радіо Свобода міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
13.07.2020 13:01 Відповісти
А зачем волку жилетка, всеравно в кустах порвет.
13.07.2020 13:26 Відповісти
ущербы настолько тупы, что даже на 3 месяца ничего спланировать не могут.
наверно готовятся проиграть местные выборы или вообще их не проводить.
13.07.2020 13:31 Відповісти
И ПреЗЕдента нелогично выбирать на 5 лет, потому что неизвестно что с ним будет через год
13.07.2020 13:40 Відповісти
 
 