Ухвалювати програму діяльності Кабміну на рік не зовсім логічно, бо через 1-3 місяці ситуація може бути іншою, - Разумков
Через ситуацію з коронавірусом в Україні та світі ухвалювати програму дій Кабміну нелогічно, оскільки вона може кардинально змінюватися протягом кількох місяців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна".
"Ми перебуваємо поки що, на жаль, в унікальній ситуації, коли Програма дій уряду сьогодні, і те, що необхідно буде робити через місяць або через два, можуть бути кардинально різними речами", - зазначив глава парламенту.
Разумков додав, що нині Україна і весь світ перебуває в режимі боротьби з коронавірусом.
"Ситуація змінюється доволі швидко, ви бачите негативні тенденції, які є в економічному плані. Тому сьогодні ухвалювати програму на рік, фактично, це не зовсім логічно. Тому що через місяць або через три місяці ситуація може бути абсолютно іншою", - сказав він.
Нагадаємо, 4 червня парламент відправив на доопрацювання Програму дій Кабінету Міністрів, представлену прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.
Згодом уряд передав на розгляд парламенту оновлену програму.
18 червня Верховна Рада не підтримала доопрацьовану програму діяльності Кабінету Міністрів України. У зв'язку з цим уряд втратив річний імунітет.
Да и розумков намекает, что через 1-3 месяца не только кабмин может быть другой, но и ВР с презЕком
Оказывается не только у путина паранойя.
Ситуацию нужно менять, а не ждать когда они измениться.
Для управление ситуацией и нужно правительство.
плывут как г...... по течению ...
Понабирали идиотов блин.....
Епоха "бідності" скінчилася Почався комунізм для декого!
Ідею поремонтувати шосе та мости, щоби зв'язати країну, висунув та розпочав екс-прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Тому усе те, що нинішній очільник уряду Денис Шмигаль та персонально Володимир Зеленський записали у проєкт «Велике будівництво», було розпочато ще при попереднику.
Цікаво, що жодного урядового документа, який би містив перелік об'єктів, умови участі та відбору в цій програмі, немає. Бажання Зеленського і «Слуг народу» отримати бонуси на темі потужних ремонтів було настільки великим, що на цю програму виділили понад 100 мільярдів гривень - безпрецедентно велику суму. Цьому на заваді не стали ані коронавірус, ані два місяці жорсткого карантину, ані різке падіння економіки.
«1 березня 2020 року, довго чекати не будемо, ми починаємо великий, серйозний, потужний проєкт «Велике будівництво». Ми хочемо з'єднати якісним сполученням усі куточки нашої країни - схід, захід, північ, південь», - таку заяву зробив Володимир Зеленський про «Велике будівництво» 11 лютого під час стратегічної зустрічі в «Укравтодорі». Проте, якщо подивитися на календар, можна констатувати, що ремонт у більшій мірі відбувається за рахунок відео та фотосупроводу.
Нещодавно Служба автомобільних доріг Львівщини першою в Україні відзвітувала про підсумки I півріччя 2020 року Великого дорожнього будівництва на Львівщині. Відповідно до плану Укравтодору, 2020 року заплановано відремонтувати 242,8 км автомобільних доріг загального користування державного значення Львівської області. Зокрема ремонтно-будівельні роботи провести на 16 об'єктах, з яких 1 об'єкт будівництва, 6 об'єктів відремонтувати в рамках реконструкції і капітального ремонту та 9 - в рамках поточного середнього ремонту. Крім цього, відремонтувати 16 штучних споруд. За словами очільника Служби автомобільних доріг Львівщини Олега Берези, впродовж останніх чотирьох місяців роботи відремонтувано 78,9 км дороги, відповідно на сьогодні виконали 32% запланованого.
Дивись.info - https://dyvys.info/2020/07/13/velyke-budivnytstvo-chy-manipulyatsiya-yak-na-lvivshhyni-tryvaye-remont-dorig/
Все більше у повідомленнях президента Володимира Зеленського та депутатів від «Слуги народу» можна побачити згадок про програму «Велике будівництво». Але що це за програма?
Втім, жодного урядового документа, який би містив перелік об'єктів, умови участі в конкурсі цієї програми, умови відбору і бодай якісь критерії - немає.
Це підтверджує в інтерв'ю Радіо Свобода міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
наверно готовятся проиграть местные выборы или вообще их не проводить.