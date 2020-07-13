Максимальна ставка за кредитом, яка нам траплялась - 1702% річних: в НБУ закликали громадян бути обережними з позиками
Українцям варто бути дуже обережними з кредитами "під 0%". Банки не роздають кошти просто так. Нудна, але життєво важлива порада: уважно читайте договори і перевіряйте всі умови кредиту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ в Facebook, про це розповіла начальниця управління захисту прав споживачів Національного банку України Ольга Лобайчук в ефірі одного з українських телеканалів.
"Фішка кредитів "під 0%" – ця ставка може діяти лише тиждень. А після цього вмикаються штрафи, пеня, комісії та додаткові відсотки. Ви здивуєтеся, у зверненнях громадян ми зустрічали максимальну ставку за кредитом – 1 702% річних", - повідомила вона.
За словами Лобайчук, в роботі зі зверненнями громадян є складність, оскільки людина самостійно підписав договір з такими умовами: "Захистити права в такому випадку складно. Єдиний, хто може допомогти, - це суд".
Також вона зазначила, що з січня цього року в Україні запрацювала захисту прав споживачів фінансових послуг.
"Ми почали активну роботу з банками. Встановили вимоги до реклами та інформації на сайті. Банки повинні будуть їх виконувати з вересня. Аналогічні вимоги розробляємо до фінансових компаній. Але це не робиться за один день. Це довгий та складний процес", - повідомила начальниця управління захисту прав споживачів НБУ.
Як це не обманює? Що ж по твоєму є обманом? Це спонукання людини вірити у вигідність того, що вона вчиняє. Ти десь бачив банк, що з порогу скаже людині - ми даємо вам 1к, але через рік, ви залишитесь голі і босі? А так і є.
https://my.gov.ua/info/service/byservicescope-1/3606/details
Стільки - питаю - в місяць? - Та всього двісті гривень.
Ну я в надії, що з такою страховкою мені пролонгують мій кредит для бізнесу, погодився. Кредит не пролонгували: мало оборотів на рахунку та карантин. А двісті з пенсії виплачую. Так шо, нічого банк не боїться. У мене техніки і обладнання достатньо, аби вернути кредит навіть коли все забрати по ціні металолому.
Хоча в принципі могли б зобов'язати законом банки розписувати для клієнтів суми щомісячних платежів по кредиту...
Обяжите банки публиковать формуляр - сводную таблицу описывающий кредит, где будет наглядно видно годовую процентную ставку, период, штрафы и т.д.
Не предупреждать нас надо - а самим мониторить рынок услуг и лишать лицензии с применением штрафных санкций
Точнее для его населения - рекламу даром не вешают!