12 836 51

Максимальна ставка за кредитом, яка нам траплялась - 1702% річних: в НБУ закликали громадян бути обережними з позиками

Українцям варто бути дуже обережними з кредитами "під 0%". Банки не роздають кошти просто так. Нудна, але життєво важлива порада: уважно читайте договори і перевіряйте всі умови кредиту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ в Facebook, про це розповіла начальниця управління захисту прав споживачів Національного банку України Ольга Лобайчук в ефірі одного з українських телеканалів.

"Фішка кредитів "під 0%" – ця ставка може діяти лише тиждень. А після цього вмикаються штрафи, пеня, комісії та додаткові відсотки. Ви здивуєтеся, у зверненнях громадян ми зустрічали максимальну ставку за кредитом – 1 702% річних", - повідомила вона.

За словами Лобайчук, в роботі зі зверненнями громадян є складність, оскільки людина самостійно підписав договір з такими умовами: "Захистити права в такому випадку складно. Єдиний, хто може допомогти, - це суд".

Також вона зазначила, що з січня цього року в Україні запрацювала захисту прав споживачів фінансових послуг.

"Ми почали активну роботу з банками. Встановили вимоги до реклами та інформації на сайті. Банки повинні будуть їх виконувати з вересня. Аналогічні вимоги розробляємо до фінансових компаній. Але це не робиться за один день. Це довгий та складний процес", - повідомила начальниця управління захисту прав споживачів НБУ.

Это они для кого написали?
Умные таких кредитов не возьмут, а для зебилов виноватой будет Гонтарева.
13.07.2020 11:20 Відповісти
кредитний договір банк-фіз.особа, апріорі не є угодою рівних сторін. Тому держава повинна належним чином регулювати усі ці - 1702% річних, а не поради роздавати. Це шахрайство і за це має бути кримінальна відповідальність.
13.07.2020 11:20 Відповісти
+11
Вообще-то все эти "швидкі гроші" (деньги за 20 минут без кредитной истории, залога и документов) это элементарное мошенничество (причем в доле с государством)
13.07.2020 11:20 Відповісти
Вообще-то все эти "швидкі гроші" (деньги за 20 минут без кредитной истории, залога и документов) это элементарное мошенничество (причем в доле с государством)
13.07.2020 11:20 Відповісти
Это они для кого написали?
Умные таких кредитов не возьмут, а для зебилов виноватой будет Гонтарева.
13.07.2020 11:20 Відповісти
это реклама ублюдочной партии "слугиурода"
осенью выборы .......
13.07.2020 11:31 Відповісти
- По рабкредитуhttp://www.100bestbooks.ru/read_book.php?item_id=26&page=22#_ftn301 была куплена собачья шкура, изображавшая выхухоль.
- Как?! Неужели ты купила? На какие же средства? Неужели на хозяйственные? Ведь я тебе тысячу раз говорил.
- Эрнестуля! Хамишь!
- Но ведь это возмутительно! Ты живешь не по средствам!
- Шутите!
- Да, да. Вы живете не по средствам:
- Не учите меня жить!
- Нет, давай поговорим серьезно. Я получаю двести рублей:
- Мрак!
- Взяток не беру: Денег не краду и подделывать их не умею:
- Жуть!..(с)
13.07.2020 13:23 Відповісти
кредитний договір банк-фіз.особа, апріорі не є угодою рівних сторін. Тому держава повинна належним чином регулювати усі ці - 1702% річних, а не поради роздавати. Це шахрайство і за це має бути кримінальна відповідальність.
13.07.2020 11:20 Відповісти
в чем же заключается шахрайство? в том что ты добровольно поставил подпись под тем что не читал и думать не умеешь? силком же никто не тянет. и не обманывает.
13.07.2020 11:24 Відповісти
Ти здивуєшся, але добровільність передачі майна (коштів) і є ознакою об'єктивної сторони шахрайства. Бо недобровільна передача, вже має кваліфікацію від крадіжки до розбою...
Як це не обманює? Що ж по твоєму є обманом? Це спонукання людини вірити у вигідність того, що вона вчиняє. Ти десь бачив банк, що з порогу скаже людині - ми даємо вам 1к, але через рік, ви залишитесь голі і босі? А так і є.
13.07.2020 11:30 Відповісти
Я давно зустів випалково один майже такий банк. Почали розказувати про якісь мізерні відсотки, їздити по вухах 20хв...просто спитав - беру 1к, скільки скільки тре повернути через рік(цифру). Відповідь пряма - 1.7к, а чесали про якісь пільгові проценти)))
13.07.2020 17:08 Відповісти
"Машенничество или злоупотребление ДОВЕРИЕМ" !
13.07.2020 20:01 Відповісти
Я не сприймаю юр.терміни кацапською мовою. У шахрайства форм дві, обман та зловживання довірою.
13.07.2020 21:09 Відповісти
ты не в тему написал - банки и не дают таких "кредитов". Это всякие "кредитні спілки".
13.07.2020 11:28 Відповісти
Люба кредитна діяльність контролюється державою.
https://my.gov.ua/info/service/byservicescope-1/3606/details
13.07.2020 11:32 Відповісти
это понятно, но ты писал именно про "банки".
13.07.2020 11:59 Відповісти
Я можу писати фінансово-кредитні установи, але це не той ресурс. Тут і так більшість не розуміє половини моїх постів...
13.07.2020 12:03 Відповісти
ти зібрався половину зРАДИ посадити разом з правлінням самого незалежного нац.банку ?
13.07.2020 11:31 Відповісти
А судить банкиров и микрозаймы кто будет? Давайте создавать организацию и задерживать капиталистических мошенников. И ещё требую расстрельную статью для таких прописать. Но это надо раду заставить сделать. А там то как раз ширмы банкиров и сидят.
13.07.2020 11:21 Відповісти
Что тут можно посоветовать? Берите пример с РФ - они в 2019 году ограничили ставку не более 1% в день.
13.07.2020 11:31 Відповісти
Гамериканцю, невже у Штатах вживають абревіатуру "рф"?
Палишся, лахтинцю.
13.07.2020 13:01 Відповісти
"Террорист "ДНР" Бенес Айо по прозвищу Черный Ленин выступил с пламенной речьюИсточник: https://censor.net/v3140010
13.07.2020 11:35 Відповісти
какая разница 0% или 1702%, если клиент - идиот, который ни читать, ни считать, ни думать не желает. Это же уровень пятилетнего ребенка. Нужно издать закон, по которому всех взрослых обяжут пересмотреть/посмотреть советский, но очень мудрый фильм - "Приключения Буратино". Взрослые вспомнят про здравый смысл и не будут лезть в болото без веских причин. Детки будут более умными, чем взрослые. Все будут в выигрыше, кроме тех, кто дает деньги под 0%. Но особо по этому поводу я не расстраиваюсь.
13.07.2020 11:22 Відповісти
как много идиотов верит в поле чудес в стране дураков.
13.07.2020 11:27 Відповісти
73%
13.07.2020 11:32 Відповісти
Не идеализируйте наших людей, много безграмотной молодежи (да и стариков тоже) которых тупо ловят на такую рекламу (причем назойливую и наглую рекламу). Это мошенничество.
13.07.2020 11:28 Відповісти
Та ну на... ви взагалі розумієте що пропонуєте? Ці дебіли вже серіал про Голоборотько подивились... Ви уявляєте, що нас чекає після мультфільму про Буратино? Вони ж усі дерева підкопають! Знищать нахрен усю екосистему!
13.07.2020 11:56 Відповісти
Тут всё справедливо, тупые граждане и должны жить плохо.
Если в стране тупые граждане станут жить хорошо - они начнут активно размножаться, что приведёт к увеличению количества тупых граждан.
13.07.2020 11:30 Відповісти
ну чтож, если человек верит что ему дадут кредит под 0%, то такого человека никак не исправить. Если не кредит, найдет другие места с "халявой".
Таких людей надо защищать не от кредитов, а от самих себя.
Ну и оградить нормальных людей от них. Взял "кредит под 0" - не имеешь права голосовать на выборах.
13.07.2020 11:32 Відповісти
- Вы не боитесь умереть от коронавируса?
- Нет.. У меня кредит, меня откачают.
13.07.2020 11:33 Відповісти
Как вам спится по ночам с таким то долгами?
Мне то нормально, а вот каково моим кредиторам...
13.07.2020 11:37 Відповісти
13.07.2020 14:29 Відповісти
Вам смішно... Питає мене цією весною (ні, ще в лютому) заввіділенням банку: Павлович, Ви не бажаєте застрахуватися від пневмонії? Я ось раніше застрахувалася і коли хворіла, то всі витрати страхова повернула.
Стільки - питаю - в місяць? - Та всього двісті гривень.
Ну я в надії, що з такою страховкою мені пролонгують мій кредит для бізнесу, погодився. Кредит не пролонгували: мало оборотів на рахунку та карантин. А двісті з пенсії виплачую. Так шо, нічого банк не боїться. У мене техніки і обладнання достатньо, аби вернути кредит навіть коли все забрати по ціні металолому.
13.07.2020 14:36 Відповісти
Взагалі, кредити у нашій державі зло... І договір треба читати...
Хоча в принципі могли б зобов'язати законом банки розписувати для клієнтів суми щомісячних платежів по кредиту...
13.07.2020 11:37 Відповісти
Там диявол ховається в деталях. Щось написане незрозуміло. Щось мілким шрифтом, коли навіть з лупою трудно розібрати. Тобто потрібно заборонити шрифт менше 12.
13.07.2020 14:39 Відповісти
Ну якщо буде розписано платежі за кожен місяць, то навіть тупому буде зрозуміло, якщо відсоток високий (чи комісія і тд)...
13.07.2020 15:07 Відповісти
В стране 72% ЛОХов - можно стричь и стричь... стричь и стричь...
13.07.2020 11:38 Відповісти
Ну давайте я предложу вместо регулятора - НБУ.
Обяжите банки публиковать формуляр - сводную таблицу описывающий кредит, где будет наглядно видно годовую процентную ставку, период, штрафы и т.д.
13.07.2020 11:42 Відповісти
Те кто берет микрозаймы, эти формуляры даже читать не будут.
13.07.2020 11:46 Відповісти
5-7-9-1702%
13.07.2020 11:44 Відповісти
Через ті ідіотські 5-7-9 (голий популізм) банки обвально знизили %% по депозитах. Тепер навряд чи іізособи їх пролонгують.
13.07.2020 13:05 Відповісти
Бардак даже в банковской сфере начинается там где позволяет ГОСУДАРСТВО.
13.07.2020 11:44 Відповісти
это не банковская сфера. Банки к "кредитам" под 1000% отношения не имеют и такие кредиты не выдают.
13.07.2020 12:01 Відповісти
А урегулировать сие на законодательном уровне нацбанку слабо?
13.07.2020 11:46 Відповісти
Это прерогатива правительства. Нацбанк может требовать только то, чтобы кредитная ставка была не ниже чем у него.
13.07.2020 11:48 Відповісти
)так наведите порядок. Вы власть или кто?
13.07.2020 12:04 Відповісти
Не надо выдумывать велосипед. Все имеющиеся рычаги влияния на ситуацию у нбу имеются. Именно он выдаёт лицензию на осуществление хоздеятельности финустановам.
Не предупреждать нас надо - а самим мониторить рынок услуг и лишать лицензии с применением штрафных санкций
13.07.2020 12:06 Відповісти
а зачем тогда НБУ, министр финансов и прочая шелупонь, если они не исполняют своих обязанностей и не занимаются регуляторной политикой... как украинская разведка - константировали факт и все...
13.07.2020 12:11 Відповісти
Нацбанк отримав можливість захищати права споживачів тільки в січні 2020 року, а регулювати діяльність фінансових компаній - з липня 2020.
13.07.2020 12:50 Відповісти
Реклама на стене "кредит под 0% !" - позор для государства.
Точнее для его населения - рекламу даром не вешают!
13.07.2020 12:36 Відповісти
Например, меня такие компании не раз выручали. Да проценты зашкаливают, но главное внимательно читать договор и соответственно вовремя вернуть долг. В ситуации когда не дотягиваешь до зарплаты, а одолжить не у кого, то что надо. Кредит всегда ищу на этом сайте, там регулярно появляются https://ycredit.com.ua/zajmy/new новые МФО .
18.08.2020 16:15 Відповісти
 
 