Максимальна ставка за кредитом, яка нам траплялась - 1702% річних: в НБУ закликали громадян бути обережними з позиками

Українцям варто бути дуже обережними з кредитами "під 0%". Банки не роздають кошти просто так. Нудна, але життєво важлива порада: уважно читайте договори і перевіряйте всі умови кредиту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ в Facebook, про це розповіла начальниця управління захисту прав споживачів Національного банку України Ольга Лобайчук в ефірі одного з українських телеканалів.

"Фішка кредитів "під 0%" – ця ставка може діяти лише тиждень. А після цього вмикаються штрафи, пеня, комісії та додаткові відсотки. Ви здивуєтеся, у зверненнях громадян ми зустрічали максимальну ставку за кредитом – 1 702% річних", - повідомила вона.

За словами Лобайчук, в роботі зі зверненнями громадян є складність, оскільки людина самостійно підписав договір з такими умовами: "Захистити права в такому випадку складно. Єдиний, хто може допомогти, - це суд".

Також вона зазначила, що з січня цього року в Україні запрацювала захисту прав споживачів фінансових послуг.

"Ми почали активну роботу з банками. Встановили вимоги до реклами та інформації на сайті. Банки повинні будуть їх виконувати з вересня. Аналогічні вимоги розробляємо до фінансових компаній. Але це не робиться за один день. Це довгий та складний процес", - повідомила начальниця управління захисту прав споживачів НБУ.