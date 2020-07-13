Рада планує заслухати Тарана з приводу проведення призову на військову службу, - "слуга народу" Корнієнко

Верховна Рада хоче заслухати міністра оборони Андрія Тарана в п'ятницю, 17 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Ми підтримуємо пропозицію викликати міністра оборони. Це дійсно важливо і важлива тема. Зараз призов і поширюються чутки", - заявив Корнієнко.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Міністерство освіти і науки України та Міністерство оборони України скоординувати свої дії щодо надання випускникам відстрочки від весняного призову у зв'язку зі зміщенням дат вступної кампанії.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки звернуло увагу на те, що випускники училищ, коледжів та інших навчальних закладів почали отримувати повістки в армію. Це сталося через те, що зовнішнє незалежне тестування в 2020 році через карантин перенесли на серпень. А перед цим президент Володимир Зеленський підписав указ про перенесення весняного призову на травень-липень.

