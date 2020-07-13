УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10400 відвідувачів онлайн
Новини
4 507 16

Рада планує заслухати Тарана з приводу проведення призову на військову службу, - "слуга народу" Корнієнко

Рада планує заслухати Тарана з приводу проведення призову на військову службу, -

Верховна Рада хоче заслухати міністра оборони Андрія Тарана в п'ятницю, 17 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Ми підтримуємо пропозицію викликати міністра оборони. Це дійсно важливо і важлива тема. Зараз призов і поширюються чутки", - заявив Корнієнко.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав Міністерство освіти і науки України та Міністерство оборони України скоординувати свої дії щодо надання випускникам відстрочки від весняного призову у зв'язку зі зміщенням дат вступної кампанії.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки звернуло увагу на те, що випускники училищ, коледжів та інших навчальних закладів почали отримувати повістки в армію. Це сталося через те, що зовнішнє незалежне тестування в 2020 році через карантин перенесли на серпень. А перед цим президент Володимир Зеленський підписав указ про перенесення весняного призову на травень-липень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 19-річний житель Уралу нелегально перетнув держкордон на Сумщині, ухиляючись від служби в армії РФ, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Автор: 

ВР (15173) Міноборони (7633) призов (433) Корнієнко Олександр (666) Таран Андрій (267)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Цей поц хіба що лайфхайк може показати, як 4 рази мама губила повістку від воєнкому...
показати весь коментар
13.07.2020 12:01 Відповісти
+7
Пусть заслушает гаранта.Он много чего интересного может рассказать.
показати весь коментар
13.07.2020 12:00 Відповісти
+7
Рада планує заслухати Тарана з приводу проведення призову на військову службу, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4405
показати весь коментар
13.07.2020 12:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пусть заслушает гаранта.Он много чего интересного может рассказать.
показати весь коментар
13.07.2020 12:00 Відповісти
Цей поц хіба що лайфхайк може показати, як 4 рази мама губила повістку від воєнкому...
показати весь коментар
13.07.2020 12:01 Відповісти
Какую нах. военную службу? Вы же сами сказали что украинцы ето дебилы которым нельзя давать в руки оружие и право на самозащиту ато перестреляют друг друга. А теперь на службу хотите призвать тех кого вы считаете за тупых рабов?
показати весь коментар
13.07.2020 12:00 Відповісти
Таку, там тоді дадуть зброю, може награєшся, якщо у дитинстві не награвся.
показати весь коментар
13.07.2020 12:02 Відповісти
Вони про безпеку думають чи про "підготовку дипломованих фахівців" на збір полуниці у Польщі"?
показати весь коментар
13.07.2020 12:01 Відповісти
А що заслуховувати? Скільки змогли сільських стільки і спіймали, а решта косять та відкупляються, бо наче військовий призов є обовязковим для всіх, але ухилятися від цього обовязку є маса варіантів, тай армії нашій під час війни не потрібна кількість більша за 250 тис. Якось так. Заслухали.
показати весь коментар
13.07.2020 12:06 Відповісти
Рада планує заслухати Тарана з приводу проведення призову на військову службу, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 4405
показати весь коментар
13.07.2020 12:06 Відповісти
Причиной т.н. "кадровой реформы" ВСУ является прямое указание Зеленского министру обороны Тарану на сокращение оборонных расходов на 10-12% от заявленного в бюджете -2020. Номенклатуру сокращения разрабатывает Хомчак.
показати весь коментар
13.07.2020 12:08 Відповісти
А янелоха призовуть нарешті?
показати весь коментар
13.07.2020 12:09 Відповісти
он на сносях
показати весь коментар
13.07.2020 12:12 Відповісти
Разом з Манделею?
показати весь коментар
13.07.2020 12:17 Відповісти
родится сын - будет новый Мендельсон
показати весь коментар
13.07.2020 12:19 Відповісти
А навiщо, в окопи дзюрити? Краще квитка до Ростова нехай отримаэ!
показати весь коментар
13.07.2020 12:17 Відповісти
Ещё одно совковое терпило попавшее под раздачу своей же плесени ))))
В то время, когда хомчак 30% всу сокращает , этот пытается дыру в численности срочниками залатать )))
ЗЭбилы, сэр!!! )))
показати весь коментар
13.07.2020 12:13 Відповісти
Було б чесно, тим депутатам хто не служив срочку, заборонити бути присутніми на цьому засіданні.
показати весь коментар
13.07.2020 12:16 Відповісти
Вы посмотрите на этого Тарана!! Ни вида , ни воинской выправки!! Министр обороны, хренов!! Столетний дед выглядит лучше него!! Наверняка пророссийский штабной чиновниа-коммуняка!! А вы хотите от него принятия адекватных решений!! Не дал бог ему этого!!
показати весь коментар
13.07.2020 16:33 Відповісти
 
 