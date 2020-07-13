УКР
Комітет ВР голосуватиме за постанову про проведення місцевих виборів тільки в облради, - нардеп "Голосу" Лозинський

Комітет ВР голосуватиме за постанову про проведення місцевих виборів тільки в облради, - нардеп

Народний депутат фракції "Голос" Роман Лозинський заявив, що комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування проведе позачергове засідання для прийняття постанови про проведення місцевих виборів тільки в обласні ради.

Про це Лозинський повідомив виданню "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Терміново збирають позачергове засідання комітету для прийняття постанови про призначення місцевих виборів за 20 хвилин до голосування за призначення виборів на позачерговому засіданні. Абсолютна некомпетентність, яка може зірвати місцеві вибори, тому що неконституційно "Слуга народу" вирішила, що не призначатиме місцеві вибори по всій країні, а тільки в обласні ради, а там ЦВК розбереться і призначить до всіх рад і всі райони, які, до слова, ще не створені", - розповів Лозинський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в ОРДЛО будуть позачерговими і відбудуться за спеціальним законом, термін залежить від вирішення питань безпеки, - Резніков

комітет (371) місцеві вибори (1367) Голос партія (517) Лозинський Роман (37)
зеленые макаки пытаются сорвать всеми силами местные выборы? я почему то не удивлен
13.07.2020 12:07 Відповісти
Комитет ВР будет голосовать за постановление о проведении местных выборов только в облсоветы, - нардеп "Голоса" Лозинский - Цензор.НЕТ 7625
13.07.2020 12:09 Відповісти
Комітет ВР голосуватиме за постанову про проведення місцевих виборів тільки в облради, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 3913
13.07.2020 12:14 Відповісти
якщо так, якщо лише в облради (навіть міста оминуть виборами) - то це буде 73/43%зебільний зашквар куди там капітуляції перед споконвічним ворогом... Тому що капітуляцію армія не сприйме - буде воювати (безліч прикладів в історії: Петен капітулював; а деГоль - воював); а от не провести вчасно виборів - це вже ознака диктатури...
13.07.2020 12:06 Відповісти
Комітет ВР голосуватиме за постанову про проведення місцевих виборів тільки в облради, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 3913
13.07.2020 12:14 Відповісти
отмена местных выборов без всяких на то оснований - это нарушение Конституции Украины, и каждый кто за это проголосует - будет в итоге судим. Причем любая последующая власть отыграется на них по полной)
13.07.2020 12:14 Відповісти
зеленые макаки пытаются сорвать всеми силами местные выборы? я почему то не удивлен
13.07.2020 12:07 Відповісти
Комитет ВР будет голосовать за постановление о проведении местных выборов только в облсоветы, - нардеп "Голоса" Лозинский - Цензор.НЕТ 7625
13.07.2020 12:09 Відповісти
Стеснюсь спросить, сколько годков этому ЗЕуроду, что на фото? 18,19,20???
Оно в армии служило? Где-то до депутатства эта ЗЕлёная сопля ручками работала??????
13.07.2020 12:14 Відповісти
на фото депутат "Голоса"
13.07.2020 12:19 Відповісти
Ты текст способен прочитать? Или бухой с утра?
Так хоть заглавие осиль перед тем как клаву насиловать!
13.07.2020 12:34 Відповісти
тот же вопрос можно адресовать к 20-летним соплякам любой фракции и партии пикуй...
13.07.2020 13:26 Відповісти
The Washington Post: «Реформи в Україні померли, а слово Зеленського нічого не значить».

Провідне американське видання публікує матеріал «Голова банку України подав у відставку і отримав труну як попередження. Це скандал, який загрожує економічному здоров'ю»

Вашингтонський часопис пише, що Україна шукає нового голову НБУ, проте ті, хто бажає подати свою заяву на заміщення посади, мають бути обережними.

Тут будуть потрібні міцні нерви. Посада, за словами американського щоденника, передбачає постійні напади з боку телеканалів та впливових осіб.
Також тут існує тиск з боку політиків. Проплачені демонстрації цілком можливо прийдуть до ваших дверей. І це не теоретичні погрози. Видання повідомляє, як до домівки Якова Смолія, який залишив, за його словами, внаслідок тиску на голову НБУ, принесли символічну труну. Все це, на думку часопису, пробило ще одні «дірку» в обіцянках незаплямованого врядування, які лунали від Зеленського.
Зрештою, уряд Зе може постати перед серйозним конфліктом з тими, кого Україна потребує якнайбільше. Йдеться про її друзів у Європі, США та світових фінансових установах.
Криза, пов'язана з НБУ, як зазначає американська газета, різко піднімає ставки в Україні. Згідно з фахівцями, сумніви у незалежності українського центробанку ставлять під сумнів мільярди потенційної фінансової допомоги від МВФ, а також Євросоюзу.
На думку фахівця з нових ринків Тімоті Еша, напад на НБУ надходить з боку впливового олігарха Ігоря Коломойського у намаганнях повернути контроль над його колишнім банком, який було націоналізовано 2016 року.
Видання принагідно вказує, що саме Коломойський намагався позбутися Якова Смолія як голови НБУ.
На додаток, Тімоті Еш відверто каже, що «реформи в Україні померли». Більше того, існує серйозне занепокоєння тим, що ми стаємо свідками повернення до руйнівної економічної політики в Україні, яку свого часу проводив президент-втікач Віктор Янукович.
Вашингтонський часопис завершує, зазначаючи, що часові рамки гіркої відставки голови українського центробанку також постають певним ударом, бо ж лише три тижні тому Зе підписав меморандум з МВФ, погодившись на всі умови для того, аби фінансова допомога почала надходити в Україну. З огляду на це, газета стверджує, що «слово Зеленського геть нічого не значить».
* * *
Про беспрєдел і невігластво зеленої влади у світі не пише лише ледачий. Але щоб відволікти інформаційну увагу від цього, Зермак організує вкиди змонованих записів та нові справи проти Порошенка. Не допоможе, сидіти будете ви, а не він.
13.07.2020 12:21 Відповісти
«Реформи в Україні померли, а слово Зеленського нічого не значить» (світова преса)
13.07.2020 12:23 Відповісти
Якщо лсуги урода порушать конституцію і зірвуть чергові місцеві вибори, то нарвуться позачергові парламентські вибори!
13.07.2020 12:28 Відповісти
Они и внеочередные отменят.
13.07.2020 12:38 Відповісти
Тоді й самих слуг урода скасують, ЯнуОвоч знає як.
13.07.2020 12:52 Відповісти
ЗЕвлада знає що пролетить на місцевих і шукає якийсь вихід.
13.07.2020 12:30 Відповісти
нардеп голоса забыл, как голосовал с Порошенком и слугамиурода за земельный дерибан ?
13.07.2020 12:36 Відповісти
А это к выборам к чему? Козломордый юлиеб.
13.07.2020 12:41 Відповісти
так проголосует и за отмену выборов, не привыкать ...
14.07.2020 09:11 Відповісти
А на Конституцию они, получается, положили?1
13.07.2020 12:37 Відповісти
Комітет ВР голосуватиме за постанову про проведення місцевих виборів тільки в облради, - нардеп "Голосу" Лозинський - Цензор.НЕТ 7610
13.07.2020 13:07 Відповісти
Наступний крок, обнуління терміну діючої ВР.
13.07.2020 13:15 Відповісти
зелені потвори скасовують вибори...
13.07.2020 13:21 Відповісти
 
 