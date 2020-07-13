Комітет ВР голосуватиме за постанову про проведення місцевих виборів тільки в облради, - нардеп "Голосу" Лозинський

Народний депутат фракції "Голос" Роман Лозинський заявив, що комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування проведе позачергове засідання для прийняття постанови про проведення місцевих виборів тільки в обласні ради.

Про це Лозинський повідомив виданню "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Терміново збирають позачергове засідання комітету для прийняття постанови про призначення місцевих виборів за 20 хвилин до голосування за призначення виборів на позачерговому засіданні. Абсолютна некомпетентність, яка може зірвати місцеві вибори, тому що неконституційно "Слуга народу" вирішила, що не призначатиме місцеві вибори по всій країні, а тільки в обласні ради, а там ЦВК розбереться і призначить до всіх рад і всі райони, які, до слова, ще не створені", - розповів Лозинський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори в ОРДЛО будуть позачерговими і відбудуться за спеціальним законом, термін залежить від вирішення питань безпеки, - Резніков