За добу в Києві зафіксували 56 нових випадків COVID-19, серед захворілих четверо медиків, - Кличко
На сьогодні в столиці вже 6238 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилася ще на 56 осіб. Серед них четверо медиків. На сьогодні в столиці вже 6238 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - зазначив мер.
Серед захворілих 21 жінка віком від 21 до 75 років. І 12-річна дівчинка. А також 31 чоловік віком від 19 до 80 років. І троє хлопчиків - від 4 до 17 років. До медзакладів столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
За минулу добу видужала 51 особа. Загалом коронавірус перемогли 2109 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили у Святошинському районі - 13. У Шевченківському - 11, у Дніпровському - 7 випадків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль