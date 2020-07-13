УКР
У Чернівцях вирішили пом'якшити карантин і запустити громадський транспорт у звичайному режимі

У Чернівцях міська комісія з питань ТЕБ ​​та НС пом'якшила карантинні обмеження, зокрема, скасувала роботу громадського транспорту в режимі спецперевезень, відновивши звичайний докарантинний режим перевезень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів заступник Чернівецького міського голови Володимир Середюк.

"На сьогоднішньому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС було скасовано рішення про призупинення громадського транспорту і, відповідно, ліквідовано спецперевезення", - сказав Середюк.

Проте наразі невідомо, з якого саме числа набувають чинності ухвалені положення щодо скасування режиму спецперевезень, оскільки потрібно ще відповідне рішення виконкому, яким затверджувався тимчасовий тариф.

"Точну дату та інші деталі зможу роз'яснити лише після отримання протоколу комісії. Оскільки це рішення тягне за собою інші рішення виконкому. Тому, найімовірніше, ще завтра скликатиметься засідання виконавчого комітету, де будуть остаточно вирішені нюанси щодо оплати тощо. Наразі це питання вивчають юристи", - додав заступник міського голови.

Також він повідомив, що на цьому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС не порушували питання щодо відкриття дитячих садочків у Чернівцях, як планували раніше. За словами посадовця, відкриття садочків заборонила обласна комісія.

Як повідомлялося, в Україні станом на 13 липня лабораторно підтвердили 54 133 випадки COVID-19, із них за добу – 612.

У Чернівецькій області зафіксували 5161 випадок інфікування COVID-19. Із них 2792 особи одужали, а 201 пацієнт помер.

карантин (18172) Чернівці (574) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Это точно про Черновцы? Это про регион-рекордсмен, так сказать?
13.07.2020 12:26 Відповісти
Буковина в целом была рекордсменом, в самом начале. "Первенство" давно уже перехватили другие регионы. По Черновцам сейчас динамика заболеваемости идёт на спад.
13.07.2020 12:43 Відповісти
Чудово. Взагалі цю тему пора закривати. На глобальному рівні. Пора покласти край цій спробі глобалістів накинути людству намордник.
13.07.2020 12:29 Відповісти
 
 