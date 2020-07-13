П'ятеро студентів у Києві захворіли на COVID-19, гуртожиток закрили на карантин, - Кличко

У столиці закрили на карантин ще один гуртожиток - на вулиці Михайла Бойчука. Там виявили хворих на COVID-19.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"У столиці закрили на карантин ще один гуртожиток - на вулиці Михайла Бойчука. Там виявили п'ять хворих студентів і 13 контактних осіб", - розповів Кличко.

Двох хворих госпіталізували, інші - на самоізоляції. У гуртожитку провели дезінфекцію приміщень.

