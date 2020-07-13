2 756 3
П'ятеро студентів у Києві захворіли на COVID-19, гуртожиток закрили на карантин, - Кличко
У столиці закрили на карантин ще один гуртожиток - на вулиці Михайла Бойчука. Там виявили хворих на COVID-19.
Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"У столиці закрили на карантин ще один гуртожиток - на вулиці Михайла Бойчука. Там виявили п'ять хворих студентів і 13 контактних осіб", - розповів Кличко.
Двох хворих госпіталізували, інші - на самоізоляції. У гуртожитку провели дезінфекцію приміщень.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗЕбил !