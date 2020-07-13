COVID-19: вперше в людській історії освіту в цілого покоління дітей у світі було дезорганізовано, - правозахисники

Уперше в історії людства в 2020 році освітній процес у школах і університетах по всьому світу був порушений - через пандемію коронавірусу, заявили в міжнародній організації Save the Children, що займається захистом прав дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уперше в людській історії освіту в цілого покоління дітей у світі було дезорганізовано", - цитують західні ЗМІ витяги з доповіді організації.

Save the Children наводить дані ЮНЕСКО, згідно з якими 1,6 млрд молодих людей - 90% учнів у світі - довелося залишити навчальні заклади через епідеміологічну небезпеку.

Вдночас в організації зазначили, що через соціально-економічні проблеми, які супроводжуються пандемією, від 7-9,7 млн ​​осіб можуть покинути освіту. Крім цього, зауважили в Save the Children, економічні наслідки епідемії загрожують довести до злиднів ще від 90 до 117 млн ​​дітей, що також, імовірно, позначиться на відвідуваності навчальних закладів.

Згідно з доповіддю, найбільш складна ситуація з освітою складається в Нігері, Малі, Чаді, Ліберії, Афганістані, Гвінеї, Мавританії, Ємені, Нігерії, Пакистані, Сенегалі та Кот-д'Івуарі.

У Save the Children також вважають, що країнам з низьким і середнім рівнем доходів тепер може загрожувати нестача $77 млрд на освіту. В організації закликали країни-донори та інші структури спрямувати кошти на те, щоб допомогти дітям із впровадженням дистанційної освіти, поки школярів і студентів не вдасться безпечно повернути до навчальних закладів. Save the Children також вважає за необхідне запровадити мораторій на виплату боргів для країн з низьким рівнем доходів, щоб вони змогли спрямувати вивільнені $14 млрд на фінансування освітніх програм.

В організації нагадали, що до нинішньої епідеміологічної кризи приблизно 258 млн дітей і підлітків у світі вже були позбавлені можливості відвідувати навчальні заклади.