COVID-19: вперше в людській історії освіту в цілого покоління дітей у світі було дезорганізовано, - правозахисники
Уперше в історії людства в 2020 році освітній процес у школах і університетах по всьому світу був порушений - через пандемію коронавірусу, заявили в міжнародній організації Save the Children, що займається захистом прав дітей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Уперше в людській історії освіту в цілого покоління дітей у світі було дезорганізовано", - цитують західні ЗМІ витяги з доповіді організації.
Save the Children наводить дані ЮНЕСКО, згідно з якими 1,6 млрд молодих людей - 90% учнів у світі - довелося залишити навчальні заклади через епідеміологічну небезпеку.
Вдночас в організації зазначили, що через соціально-економічні проблеми, які супроводжуються пандемією, від 7-9,7 млн осіб можуть покинути освіту. Крім цього, зауважили в Save the Children, економічні наслідки епідемії загрожують довести до злиднів ще від 90 до 117 млн дітей, що також, імовірно, позначиться на відвідуваності навчальних закладів.
Згідно з доповіддю, найбільш складна ситуація з освітою складається в Нігері, Малі, Чаді, Ліберії, Афганістані, Гвінеї, Мавританії, Ємені, Нігерії, Пакистані, Сенегалі та Кот-д'Івуарі.
У Save the Children також вважають, що країнам з низьким і середнім рівнем доходів тепер може загрожувати нестача $77 млрд на освіту. В організації закликали країни-донори та інші структури спрямувати кошти на те, щоб допомогти дітям із впровадженням дистанційної освіти, поки школярів і студентів не вдасться безпечно повернути до навчальних закладів. Save the Children також вважає за необхідне запровадити мораторій на виплату боргів для країн з низьким рівнем доходів, щоб вони змогли спрямувати вивільнені $14 млрд на фінансування освітніх програм.
В організації нагадали, що до нинішньої епідеміологічної кризи приблизно 258 млн дітей і підлітків у світі вже були позбавлені можливості відвідувати навчальні заклади.
Прочла сегодня один день россиянки из города Парижа, училки в школе
для одаренныхнеблагополучном районе города. Она показала фотографии в автобусе - одни негры , ну и россиянка среди них.
Пишет, что каждому ребенку выдают в школе бесплатно ноутбук, да вот беда - "ломаются те ноутбуки": "сложный район, компьютеры есть не у всех, выданные государством ноутбуки ломаются на второй раз, родительский контроль дома отсутствует)" (С)
Лично я так думаю, что все дело в том, что ноутбуки некачественные, дикарям нужны такие, чтобы выдерживали удары об стены и удары топором и ногами.
И не дети илитки ЛДНР, которые на бюджет без экзаменов теперь идти могут.
Получается так: уехал с Донбасса оккупированного, постоил свою жизнь с нуля в новом месте в Украине - дырка тебе от бублика, а не помощь детям в поступлении в ВУЗ.
Остался в Луганске, имеешь бизнес от барыжничания украинскими медикаментами - молодец, давай своего отрока на бюджет в Украину, как будущего ценного барыгу.
Диалектика.
Я что-то не помню (давно нас Степанов не информировал), как там дела с ковидом в Кот-д'Ивуаре и Либерии? Очень волнуюсь, от нас то как "близко".
А если ЮНЕСКО так об образовании дикарей печется, то кто же им мешает лично ехать к дикарям да дикарей на месте образовывать? Что менжуется ЮНЕСКО? Боятся, что их съедят?
...
Е-е-еее... перепрошую, з чим там у них складна ситуація?
...Друга світова була закладена в "бомажках" Версальського миру. І як тільки на виборчі дільниці прийшло покоління, якому пощастило не викашлювати легені від бойових газів та не гнити в окопах Великої війни - воно одразу захотіло ту війну перевоювати. (Окрім переможців, звісно, їх той світ влаштовував.) Саме тому в більшості країн Європи у 1930-ті прийшли до влади ті, хто явно чи неявно обіцяли ту війну розпалити. - Ю. Камаєв
Я плакаль. )))
Страны с самым "высоким" и "профессиональным" уровнем образования лишатся "талантливейших" студентов и учеников.
Правозащитникам пора выезжать с помощью на места "гуманитарной катастрофы".
(але для такого Чаду потрібні "наукові матеріали" з Ямайки)
Чангаа (Changaa) - кенийский самогон, один из самых дешевых алкогольных напитков в мире. Наибольшую популярность чангаа приобрела в африканских трущобах. Употребление чангаа чрезвычайно губительно для организма и алкоголики, пристрастившиеся к этому напитку, обычно живут очень и очень недолго.
Буквальное значение слова чангаа - «убей меня быстро», что в полной мере отражает всю суть этого пойла, каждая стопка которого будет отнимать несколько лет вашей жизни.
Получают чангаа путем дистилляции зерновых культур, таких как кукуруза и сорго. Звучит не плохо, если не брать в расчет, что африканские горе-самогонщики совершенно не знакомы с таким понятием, как санитария и нормы качества, поэтому в готовом продукте можно найти все, что угодно, начиная от песка и заканчивая продуктами человеческой жизнедеятельности. Помимо этого, конкурирующие производители, желающие в выгодном свете представить свой продукт, добавляют в него для придания особого вкуса и аромата секретные ингредиенты, в роли которых выступают: аккумуляторная кислота, топливо, жидкость для бальзамирования и т.п.
Для того, чтобы «набраться по полной», достаточно всего-навсего 300-400 грамм чангаа, после чего человек чаще всего теряет сознание, а наутро испытывает сильнейшее похмелье, сопровождающееся ужасными головными болями и тошнотой. Зачастую употребление чангаа напрочь отбивает у человека память и миссия вспомнить о совершенных во время пьяного угара подвигах становится просто невыполнимой, что, впрочем, наверное, и к лучшему.
Таневже?